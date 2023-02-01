https://sputniknews.com.tr/20230201/chpli-sezgin-tanrikulu-kilicdaroglu-millet-ittifakinin-adayi-olarak-aciklanacak-1066421842.html
CHP'li Sezgin Tanrıkulu: Kılıçdaroğlu Millet İttifakı’nın adayı olarak açıklanacak
CHP'li Sezgin Tanrıkulu: Kılıçdaroğlu Millet İttifakı’nın adayı olarak açıklanacak
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, “Büyük bir aksilik olmadığı sürece Kılıçdaroğlu Millet İttifakı’nın adayı olarak açıklanacak. 13 Şubat'ta veya bir... 01.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-01T01:23+0300
2023-02-01T01:23+0300
2023-02-01T01:23+0300
kemal kılıçdaroğlu
sezgin tanrıkulu
cumhurbaşkanı adayı
politika
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CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TELE1’de Zeynel Lüle’nin sunduğu Habere Doğru programının konuğu oldu. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Tanrıkulu, Kılıçdaroğlu’nun Millet İttifakı’nın adayı olacağını belirterek şunları söyledi:CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Altılı Masa’nın cumhurbaşkanı adayını 13 Şubat’ta Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde yapılacak toplantıda belirleyeceklerini duyurmuştu.
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kemal kılıçdaroğlu, sezgin tanrıkulu, cumhurbaşkanı adayı
kemal kılıçdaroğlu, sezgin tanrıkulu, cumhurbaşkanı adayı
CHP'li Sezgin Tanrıkulu: Kılıçdaroğlu Millet İttifakı’nın adayı olarak açıklanacak
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CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, “Büyük bir aksilik olmadığı sürece Kılıçdaroğlu Millet İttifakı’nın adayı olarak açıklanacak. 13 Şubat'ta veya bir kaç gün sonra olabilir” dedi.
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TELE1’de Zeynel Lüle’nin sunduğu Habere Doğru programının konuğu oldu. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Tanrıkulu, Kılıçdaroğlu’nun Millet İttifakı’nın adayı olacağını belirterek şunları söyledi:
"Bu ittifakın ana gövdesini CHP oluşturdu. Masadaki her siyasi parti bu birlikteliğe aynı oranda güç kattı. Önemli olan siyasi partilerin güçleri değil, bu birlikteliğin kendisidir. Diğer siyasi partilerin genel başkanları ve tabanları da Kılıçdaroğlu’nun adaylığı konusunda bir fikre sahiptir. Büyük bir aksilik olmadığı sürece genel başkanımız 13 Şubat’ta Millet İttifakı’nın adayı olarak açıklanacak.13 Şubat'ta veya bir kaç gün sonra olabilir."
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Altılı Masa’nın cumhurbaşkanı adayını 13 Şubat’ta Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde yapılacak toplantıda belirleyeceklerini duyurmuştu.