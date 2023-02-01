https://sputniknews.com.tr/20230201/calistigi-evde-dogurdugu-bebegi-posete-koyup-4uncu-kattan-atti--1066458983.html

Çalıştığı evde doğurduğu bebeği poşete koyup 4'üncü kattan attı

Çalıştığı evde doğurduğu bebeği poşete koyup 4'üncü kattan attı

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde temizlikçi olarak çalıştığı evde doğum yaptıktan sonra bebeğini 4’üncü kattan aşağıya atan yabancı uyruklu kadın adliyeye... 01.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-01T19:32+0300

2023-02-01T19:32+0300

2023-02-01T19:59+0300

bahçelievler

doğum

bebek

poşet

türkiye

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Bahçelievler’de temizlikçi olarak çalıştığı evde doğum yapan yabancı uyruklu kadın, çocuğunu 4’üncü katın camından aşağı attı.Yatılı kaldığı evde temizlikçi olarak çalışan kadın, bir süredir hamile olduğunu ev sahiplerinden sakladı. Neden bol kıyafetler giydiğini soran ev sahiplerine kilolu olduğu için giydiğini söyledi.Dün gece ise sessizce doğum yapan temizlikçi kadın bebeğini bir poşete koyup 4’üncü katın penceresinden aşağı attı. Durumu fark eden çevredekiler ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli S.B.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli kadın, Bakırköy Adalet Sarayına sevk edildi.Aynı binada esnaflık yapan Mehmet Ardal “Öğlen saat 14.00’da yan tarafımıza polisler gelince fark ettik. Bebeği öldürüp 4’üncü kattan aşağı atmışlar. Yabancı uyruklu bir kadın evde doğum yapınca ev sahipleri duymasın diye öldürüp atmış. Kadın bir kaç hafta önce başlamış işe biz hiç görmedik. Biri atarken çocuğu görmüş ama çocuk olduğunu anlamamış. Daha sonra öğlen çocuk olduğunu öğrenince polise şikayet etmiş” dedi.

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