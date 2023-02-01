Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230201/calistigi-evde-dogurdugu-bebegi-posete-koyup-4uncu-kattan-atti--1066458983.html
Çalıştığı evde doğurduğu bebeği poşete koyup 4'üncü kattan attı
Çalıştığı evde doğurduğu bebeği poşete koyup 4'üncü kattan attı
İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde temizlikçi olarak çalıştığı evde doğum yaptıktan sonra bebeğini 4’üncü kattan aşağıya atan yabancı uyruklu kadın adliyeye... 01.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-01T19:32+0300
2023-02-01T19:59+0300
bahçelievler
doğum
bebek
poşet
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/01/1066459056_0:158:768:590_1920x0_80_0_0_cdec4ff932a7e1e95bad33fd5f022cdb.jpg
Bahçelievler’de temizlikçi olarak çalıştığı evde doğum yapan yabancı uyruklu kadın, çocuğunu 4’üncü katın camından aşağı attı.Yatılı kaldığı evde temizlikçi olarak çalışan kadın, bir süredir hamile olduğunu ev sahiplerinden sakladı. Neden bol kıyafetler giydiğini soran ev sahiplerine kilolu olduğu için giydiğini söyledi.Dün gece ise sessizce doğum yapan temizlikçi kadın bebeğini bir poşete koyup 4’üncü katın penceresinden aşağı attı. Durumu fark eden çevredekiler ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli S.B.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli kadın, Bakırköy Adalet Sarayına sevk edildi.Aynı binada esnaflık yapan Mehmet Ardal “Öğlen saat 14.00’da yan tarafımıza polisler gelince fark ettik. Bebeği öldürüp 4’üncü kattan aşağı atmışlar. Yabancı uyruklu bir kadın evde doğum yapınca ev sahipleri duymasın diye öldürüp atmış. Kadın bir kaç hafta önce başlamış işe biz hiç görmedik. Biri atarken çocuğu görmüş ama çocuk olduğunu anlamamış. Daha sonra öğlen çocuk olduğunu öğrenince polise şikayet etmiş” dedi.
bahçelievler
bebek
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/01/1066459056_0:86:768:662_1920x0_80_0_0_d2dee1003d120583a54af5c0138f0c53.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bahçelievler, doğum, bebek, poşet
bahçelievler, doğum, bebek, poşet

Çalıştığı evde doğurduğu bebeği poşete koyup 4'üncü kattan attı

19:32 01.02.2023 (güncellendi: 19:59 01.02.2023)
© İHAÇalıştığı evde doğurduğu bebeği poşete koyup 4'üncü kattan attı
Çalıştığı evde doğurduğu bebeği poşete koyup 4'üncü kattan attı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2023
© İHA
Abone olTelegram
İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde temizlikçi olarak çalıştığı evde doğum yaptıktan sonra bebeğini 4’üncü kattan aşağıya atan yabancı uyruklu kadın adliyeye sevk edildi.
Bahçelievler’de temizlikçi olarak çalıştığı evde doğum yapan yabancı uyruklu kadın, çocuğunu 4’üncü katın camından aşağı attı.
Yatılı kaldığı evde temizlikçi olarak çalışan kadın, bir süredir hamile olduğunu ev sahiplerinden sakladı. Neden bol kıyafetler giydiğini soran ev sahiplerine kilolu olduğu için giydiğini söyledi.
Dün gece ise sessizce doğum yapan temizlikçi kadın bebeğini bir poşete koyup 4’üncü katın penceresinden aşağı attı. Durumu fark eden çevredekiler ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli S.B.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli kadın, Bakırköy Adalet Sarayına sevk edildi.
Aynı binada esnaflık yapan Mehmet ArdalÖğlen saat 14.00’da yan tarafımıza polisler gelince fark ettik. Bebeği öldürüp 4’üncü kattan aşağı atmışlar. Yabancı uyruklu bir kadın evde doğum yapınca ev sahipleri duymasın diye öldürüp atmış. Kadın bir kaç hafta önce başlamış işe biz hiç görmedik. Biri atarken çocuğu görmüş ama çocuk olduğunu anlamamış. Daha sonra öğlen çocuk olduğunu öğrenince polise şikayet etmiş” dedi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала