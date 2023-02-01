https://sputniknews.com.tr/20230201/calistigi-evde-dogurdugu-bebegi-posete-koyup-4uncu-kattan-atti--1066458983.html
Çalıştığı evde doğurduğu bebeği poşete koyup 4'üncü kattan attı
Çalıştığı evde doğurduğu bebeği poşete koyup 4'üncü kattan attı
İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde temizlikçi olarak çalıştığı evde doğum yaptıktan sonra bebeğini 4’üncü kattan aşağıya atan yabancı uyruklu kadın adliyeye... 01.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-01T19:32+0300
2023-02-01T19:32+0300
2023-02-01T19:59+0300
bahçelievler
doğum
bebek
poşet
türkiye
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Bahçelievler’de temizlikçi olarak çalıştığı evde doğum yapan yabancı uyruklu kadın, çocuğunu 4’üncü katın camından aşağı attı.Yatılı kaldığı evde temizlikçi olarak çalışan kadın, bir süredir hamile olduğunu ev sahiplerinden sakladı. Neden bol kıyafetler giydiğini soran ev sahiplerine kilolu olduğu için giydiğini söyledi.Dün gece ise sessizce doğum yapan temizlikçi kadın bebeğini bir poşete koyup 4’üncü katın penceresinden aşağı attı. Durumu fark eden çevredekiler ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli S.B.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli kadın, Bakırköy Adalet Sarayına sevk edildi.Aynı binada esnaflık yapan Mehmet Ardal “Öğlen saat 14.00’da yan tarafımıza polisler gelince fark ettik. Bebeği öldürüp 4’üncü kattan aşağı atmışlar. Yabancı uyruklu bir kadın evde doğum yapınca ev sahipleri duymasın diye öldürüp atmış. Kadın bir kaç hafta önce başlamış işe biz hiç görmedik. Biri atarken çocuğu görmüş ama çocuk olduğunu anlamamış. Daha sonra öğlen çocuk olduğunu öğrenince polise şikayet etmiş” dedi.
bahçelievler
bebek
türkiye
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bahçelievler, doğum, bebek, poşet
bahçelievler, doğum, bebek, poşet
Çalıştığı evde doğurduğu bebeği poşete koyup 4'üncü kattan attı
19:32 01.02.2023 (güncellendi: 19:59 01.02.2023) Abone ol
İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde temizlikçi olarak çalıştığı evde doğum yaptıktan sonra bebeğini 4’üncü kattan aşağıya atan yabancı uyruklu kadın adliyeye sevk edildi.
Bahçelievler’de temizlikçi olarak çalıştığı evde doğum yapan yabancı uyruklu kadın, çocuğunu 4’üncü katın camından aşağı attı.
Yatılı kaldığı evde temizlikçi olarak çalışan kadın, bir süredir hamile olduğunu ev sahiplerinden sakladı. Neden bol kıyafetler giydiğini soran ev sahiplerine kilolu olduğu için giydiğini söyledi.
Dün gece ise sessizce doğum yapan temizlikçi kadın bebeğini bir poşete koyup 4’üncü katın penceresinden aşağı attı. Durumu fark eden çevredekiler ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli S.B.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli kadın, Bakırköy Adalet Sarayına sevk edildi.
Aynı binada esnaflık yapan Mehmet Ardal “Öğlen saat 14.00’da yan tarafımıza polisler gelince fark ettik. Bebeği öldürüp 4’üncü kattan aşağı atmışlar. Yabancı uyruklu bir kadın evde doğum yapınca ev sahipleri duymasın diye öldürüp atmış. Kadın bir kaç hafta önce başlamış işe biz hiç görmedik. Biri atarken çocuğu görmüş ama çocuk olduğunu anlamamış. Daha sonra öğlen çocuk olduğunu öğrenince polise şikayet etmiş” dedi.