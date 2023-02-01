https://sputniknews.com.tr/20230201/bilim-insanlari-500-yil-once-nesli-tukenen-dodo-kusunu-diriltmeye-calisiyor-1066434465.html

Bilim insanları 500 yıl önce nesli tükenen dodo kuşunu diriltmeye çalışıyor

Bilim insanları 500 yıl önce nesli tükenen dodo kuşunu diriltmeye çalışıyor

Daha önce mamut filleri ve Tazmanya kaplanlarını diriltmeye çalışan ABD biyoteknoloji şirketi Colossal Biosciences, şimdi de 500 yıl önce nesli tükenen dodo... 01.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-01T10:27+0300

2023-02-01T10:27+0300

2023-02-01T10:36+0300

yaşam

kuş

bilim insanları

dodo

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Merkezi ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Austin kentinde bulunan ve daha önce mamut filleri ve Tazmanya kaplanlarını diriltmeye çalışan ABD biyoteknoloji şirketi Colossal Biosciences, dodo kuşu için kolları sıvadı.Şirketin önceki girişimleri başarısızlıkla sonuçlanmıştı.Şirket, girişim kapsamında 150 milyon dolarlık ilave fon aldığını ve böylelikle toplam yatırım miktarını 225 milyon dolara çıkardığını duyurdu. Bu bütçenin bir kısmı, dodo kuşunu geri getirmeye harcanacak.Dodo kuşları, en son Avrupalı kaşifler tarafından 1662 yılında Hint Okyanusu'nda bulunan Mauritius adasında gözlemlenmişti.Colossal'ın CEO'su Ben Lamm, MIT Technology Review dergisine verdiği röportajda girişimin, hayvanların korunması ve insan sağlığı için geniş kapsamlı sonuçlar getirebileceğini belirtti.Şirket, 41 doktoralı bilim insanının yanı sıra maddi imkanlarının elverişliliğiyle öne çıkıyor.Kaliforniya Üniversitesi'nde antik DNA uzmanı olan Beth Shapiro, kuşların kalıntılarından ayrıntılı DNA bilgilerini kurtarabildiklerini kaydetti.Shapiro, "Elimizde dodo genomu var. Bu daha yeni elde ettiğimiz bir şey" ifadelerini kullandı.Şirket, elindeki imkanlarla kuşun yaşayan en yakın akrabası olan parlak renkli Nicobar güvercinini adım adım dodo'ya dönüştürmeyi ve kendi doğal ortamına yeniden adapte etmeyi amaçlıyor.Colossal, ilgili girişimler kapsamında henüz başarılı olamadı ve gerekli süreçleri geliştirmeyi sürdürüyor.Öte yandan dodo kuşunu geri getirmenin başarısızlıkla sonuçlanması da ihtimal dahilinde. Bunun sebebi, Nicobar güvercinini koca gagalı, üç ayak boyunda bir dodoya dönüştürmek için kaç DNA değişikliğine ihtiyaç duyulacağını tahmin etmenin zor olması.Colossal'ın yatırımcıları arasında CIA'in girişim sermayesi kaynaklarından olan milyarder Thomas Tull ve önde gelen biyoteknoloji girişim kapitalisti Robert Nelsen yer alıyor.

https://sputniknews.com.tr/20220201/tanriyi-oynamak-mi-bilim-insanlari-binlerce-yil-once-nesli-tukenen-mamutlari-geri-getirecek-1053350659.html

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kuş, bilim insanları, dodo