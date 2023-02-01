https://sputniknews.com.tr/20230201/bilecik-belediye-baskanvekili-subasi-kullerinden-dogan-guclu-bir-kadin-figurune-benzetilmek-cok-hos-1066432179.html

Bilecik Belediye Başkanvekili Subaşı: Küllerinden doğan güçlü bir kadın figürüne benzetilmek çok hoş

Bilecik Belediye Başkanvekili Subaşı: Küllerinden doğan güçlü bir kadın figürüne benzetilmek çok hoş

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Bilecik programında eşlik ettiği sırada çekilen fotoğraflarının sosyal medyada Game Of Thrones dizisindeki Targaryen’lara... 01.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-01T08:40+0300

2023-02-01T08:40+0300

2023-02-01T08:52+0300

türkiye

game of thrones

melek mızrak subaşı

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'na Bilecik programında eşlik ettiği sırada çekilen fotoğraflarının sosyal medyada Game Of Thrones dizisindeki Targaryen’lara benzetilmesiyle gündem olan Bilecik Belediyesi Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı, “Diziyi izlemedim. Hatta ilk benzetildiğimde, ‘Ay kimmiş bu?’ diye araştırdım. Küllerinden doğan güçlü bir kadın figürüne benzetilmek çok hoş” dedi.Hürriyet’te yer alan habere göre, Subaşı siyasete giriş öyküsünü de şöyle anlattı:“Siyasete 2014 seçimlerinde CHP belediye meclis üyesi adaylığı ile girdim. O zaman üçüncü parti olduk, Meclis üyeliği yapamadım. 2019 yerel seçimlerinde ise dönemin başkanı beni kontenjana yazdı. Başkan yardımcılığı görevine geldim. Ama ilgim hep vardı. Gündemi sıkı takip eden biriydim.”'Siyasi mesaj yok, tamamen diziye bir atıf'Sosyal medyadaki capslere aynı şekilde yanıt veren Subaşı, bu paylaşımının siyasi bir anlamı olmadığını söyledi; “Tamamen diziye bir atıf. Ayrıca da gerçekten de ‘Kış gelmedi mi?’ (Gülüyor) Espriye esprili ile karşılık vermek istedim.”'Küllerinden doğan güçlü bir kadın figürüne benzetilmek çok hoş'Diziyi izlemediğini söyleyen Subaşı, “Hatta ilk benzetildiğimde, ‘Ay kimmiş bu?’ diye araştırdım. Küllerinden doğan güçlü bir kadın figürüne benzetilmek çok hoş. Herkese çok teşekkür ederim” diye konuştu. Subaşı şunları ifade etti:“Ben, kadınım. Siyaset yapıyoruz diye ‘erkekleşmek zorunda mıyız’? Siyaset zor bir alan ama kendimizi o alanda kabul ettirmek, saygı duyulmak için ‘erkek’ gibi giyinmeli, erkek gibi mi konuşmalıyız? Beni kabul etsinler diye onlar gibi olmak zorunda değilim. Duruşumla, düşüncemle, duygularımla, hüzünlendiysem gözyaşım, sevindiysem kahkaham ile varım.”Subaşı, sosyal medyada cumhurbaşkanı adayı olması yorumlarına ise gülerek şu cevabı verdi:“Yorumlar çok kıymetli ama ben henüz 35’imde genç bir siyasetçiyim. Haddimi bilirim, çok erken bunlar için. Şu an bana verilen sorumlulukların, görevimin farkındayım. Bunları layıkıyla gerçekleştirme peşindeyim.”

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game of thrones, melek mızrak subaşı