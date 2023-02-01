https://sputniknews.com.tr/20230201/belarus-iskender-sistemlerini-kullanmaya-haziriz-1066455970.html

Belarus: İskender sistemlerini kullanmaya hazırız

Belarus: İskender sistemlerini kullanmaya hazırız

Belarus Savunma Bakanlığı, Belarus ordusunun İskender taktik füze sistemlerini bağımsız olarak kullanmaya hazır olduğunu duyurdu. 01.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-01T17:21+0300

2023-02-01T17:21+0300

2023-02-01T17:21+0300

savunma

belarus

rusya

iskender füzesi

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Belarus Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, teorik ve uygulamalı eğitimini tamamlayan Belarus askerlerinin İskender taktik füze sistemlerini bağımsız olarak kullanmaya hazır olduğu belirtildi.Belarus askerlerinin Rusya'daki eğitimlerinin ardından İskender taktik füze sistemlerinin kullanımına hazır hale geldiğini belirten Belarus Füze ve Topçu Kuvvetler Komutanı Albay Ruslan Çehov, "Teorik eğitim kursunun tamamlanmasının ardından, Belarus eğitim alanlarında uygulamalı eğitim verildi" dedi.Çehov, Belarus ordusunun 500 kilometreye kadar herhangi bir görevi gerçekleştirmenize imkan verecek yeterli füze kaynağına sahip olduğunu da sözlerine ekledi.Aralık 2022'de Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya'nın Belarus'a sevk ettiği S-400 hava savunma sistemleri ile İskender yüksek hassasiyetli füze sistemlerini devreye soktuklarını duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230131/rusya-ve-belarus-ortak-askeri-egitim-merkezleri-kuracak-1066395386.html

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