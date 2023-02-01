https://sputniknews.com.tr/20230201/belarus-iskender-sistemlerini-kullanmaya-haziriz-1066455970.html
Belarus: İskender sistemlerini kullanmaya hazırız
Belarus: İskender sistemlerini kullanmaya hazırız
Belarus Savunma Bakanlığı, Belarus ordusunun İskender taktik füze sistemlerini bağımsız olarak kullanmaya hazır olduğunu duyurdu. 01.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-01T17:21+0300
2023-02-01T17:21+0300
2023-02-01T17:21+0300
savunma
belarus
rusya
iskender füzesi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103233/16/1032331612_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_56067ab1b5f565403ef972287cb61ffb.jpg
Belarus Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, teorik ve uygulamalı eğitimini tamamlayan Belarus askerlerinin İskender taktik füze sistemlerini bağımsız olarak kullanmaya hazır olduğu belirtildi.Belarus askerlerinin Rusya'daki eğitimlerinin ardından İskender taktik füze sistemlerinin kullanımına hazır hale geldiğini belirten Belarus Füze ve Topçu Kuvvetler Komutanı Albay Ruslan Çehov, "Teorik eğitim kursunun tamamlanmasının ardından, Belarus eğitim alanlarında uygulamalı eğitim verildi" dedi.Çehov, Belarus ordusunun 500 kilometreye kadar herhangi bir görevi gerçekleştirmenize imkan verecek yeterli füze kaynağına sahip olduğunu da sözlerine ekledi.Aralık 2022'de Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya'nın Belarus'a sevk ettiği S-400 hava savunma sistemleri ile İskender yüksek hassasiyetli füze sistemlerini devreye soktuklarını duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230131/rusya-ve-belarus-ortak-askeri-egitim-merkezleri-kuracak-1066395386.html
belarus
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103233/16/1032331612_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_49870a057490b1df391c9dc99371b2ad.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
belarus, rusya, iskender füzesi
belarus, rusya, iskender füzesi
Belarus: İskender sistemlerini kullanmaya hazırız
Abone ol
Belarus Savunma Bakanlığı, Belarus ordusunun İskender taktik füze sistemlerini bağımsız olarak kullanmaya hazır olduğunu duyurdu.
Belarus Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, teorik ve uygulamalı eğitimini tamamlayan Belarus askerlerinin İskender taktik füze sistemlerini bağımsız olarak kullanmaya hazır olduğu belirtildi.
Belarus askerlerinin Rusya'daki eğitimlerinin ardından İskender taktik füze sistemlerinin kullanımına hazır hale geldiğini belirten Belarus Füze ve Topçu Kuvvetler Komutanı Albay Ruslan Çehov, "Teorik eğitim kursunun tamamlanmasının ardından, Belarus eğitim alanlarında uygulamalı eğitim verildi" dedi.
Çehov, Belarus ordusunun 500 kilometreye kadar herhangi bir görevi gerçekleştirmenize imkan verecek yeterli füze kaynağına sahip olduğunu da sözlerine ekledi.
Aralık 2022'de Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya'nın Belarus'a sevk ettiği S-400 hava savunma sistemleri ile İskender yüksek hassasiyetli füze sistemlerini devreye soktuklarını duyurmuştu.