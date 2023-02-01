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https://sputniknews.com.tr/20230201/belarus-iskender-sistemlerini-kullanmaya-haziriz-1066455970.html
Belarus: İskender sistemlerini kullanmaya hazırız
Belarus: İskender sistemlerini kullanmaya hazırız
Belarus Savunma Bakanlığı, Belarus ordusunun İskender taktik füze sistemlerini bağımsız olarak kullanmaya hazır olduğunu duyurdu. 01.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-01T17:21+0300
2023-02-01T17:21+0300
savunma
belarus
rusya
iskender füzesi
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Belarus Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, teorik ve uygulamalı eğitimini tamamlayan Belarus askerlerinin İskender taktik füze sistemlerini bağımsız olarak kullanmaya hazır olduğu belirtildi.Belarus askerlerinin Rusya'daki eğitimlerinin ardından İskender taktik füze sistemlerinin kullanımına hazır hale geldiğini belirten Belarus Füze ve Topçu Kuvvetler Komutanı Albay Ruslan Çehov, "Teorik eğitim kursunun tamamlanmasının ardından, Belarus eğitim alanlarında uygulamalı eğitim verildi" dedi.Çehov, Belarus ordusunun 500 kilometreye kadar herhangi bir görevi gerçekleştirmenize imkan verecek yeterli füze kaynağına sahip olduğunu da sözlerine ekledi.Aralık 2022'de Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya'nın Belarus'a sevk ettiği S-400 hava savunma sistemleri ile İskender yüksek hassasiyetli füze sistemlerini devreye soktuklarını duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230131/rusya-ve-belarus-ortak-askeri-egitim-merkezleri-kuracak-1066395386.html
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belarus, rusya, iskender füzesi
belarus, rusya, iskender füzesi

Belarus: İskender sistemlerini kullanmaya hazırız

17:21 01.02.2023
© Sputnik / Vitaliy Timkiv / Multimedya arşivine gidinRus ordusundan İskender-M füzeleriyle taktik tatbikat
Rus ordusundan İskender-M füzeleriyle taktik tatbikat - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2023
© Sputnik / Vitaliy Timkiv
/
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Belarus Savunma Bakanlığı, Belarus ordusunun İskender taktik füze sistemlerini bağımsız olarak kullanmaya hazır olduğunu duyurdu.
Belarus Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, teorik ve uygulamalı eğitimini tamamlayan Belarus askerlerinin İskender taktik füze sistemlerini bağımsız olarak kullanmaya hazır olduğu belirtildi.
Belarus askerlerinin Rusya'daki eğitimlerinin ardından İskender taktik füze sistemlerinin kullanımına hazır hale geldiğini belirten Belarus Füze ve Topçu Kuvvetler Komutanı Albay Ruslan Çehov, "Teorik eğitim kursunun tamamlanmasının ardından, Belarus eğitim alanlarında uygulamalı eğitim verildi" dedi.
Çehov, Belarus ordusunun 500 kilometreye kadar herhangi bir görevi gerçekleştirmenize imkan verecek yeterli füze kaynağına sahip olduğunu da sözlerine ekledi.
Aralık 2022'de Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya'nın Belarus'a sevk ettiği S-400 hava savunma sistemleri ile İskender yüksek hassasiyetli füze sistemlerini devreye soktuklarını duyurmuştu.
Belarus-Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2023
DÜNYA
Rusya ve Belarus, ortak askeri eğitim merkezleri kuracak
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