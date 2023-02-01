https://sputniknews.com.tr/20230201/barlas-cumhurbaskanligi-kulliyesinin-kapisina-kilit-vurup-cankayadaki-kohne-binaya-tasiyacaklar-1066434659.html

Barlas: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin kapısına kilit vurup, Çankaya'daki köhne binaya taşıyacaklar

Barlas: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin kapısına kilit vurup, Çankaya'daki köhne binaya taşıyacaklar

Sabah başyazarı Mehmet Barlas, Millet İttifakı'nın Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni yorumladı. Barlas, "Kanal İstanbul dahil bütün yatırımları... 01.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-01T10:31+0300

2023-02-01T10:31+0300

2023-02-01T10:35+0300

politika

altılı masa

politika

millet ittifakı

mehmet barlas

çankaya köşkü

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103508/81/1035088140_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_0fcc09f7df24e3f7bf70e6a0cb1c35ca.jpg

Mehmet Barlas, Millet İttifakı'nın Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni yorumladı. Barlas, "Kanal İstanbul dahil bütün yatırımları durduracaklar. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin kapısına kilit vurup devleti yeniden Çankaya'daki köhne binaya taşıyacaklar" ifadesini kullandı.Barlas bugün kaleme aldığı yazısında, "Kuvvet komutanlıklarını Milli Savunma Bakanlığı'ndan alıp Genelkurmay'a bağlayarak askeri vesayeti yeniden gündeme getirecekler. Şehir hastanelerini kapatacaklar, özel hastanelere desteği kesecekler, halkı yine sabahın dördünde SSK hastanelerinde kuyruğa sokacaklar. Libya, Suriye, Rusya, Azerbaycan ve Körfez'deki Türkiye'nin çıkarları da umurlarında olmayacak. Milli savunma sistemleri, Togg, SİHA, Baykar, Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları, Karadeniz doğalgazı, mavi vatan vs. Türkiye'nin menfaatine ne kadar kazanım varsa hepsini unutun.İşte 6'lı Masa, mutabakat metninde bize böyle bir gelecek vaat ediyor. Bunları ben söylemiyorum. Tamamı basına dağıtılan metinde var. Bu yüzden aylardır 14 Mayıs seçimlerinin öneminden bahsediyoruz. 'Erdoğan düşmanlığı aslında Türkiye düşmanlığıdır' derken işte bu tehlikeye dikkat çekiyoruz." düşüncesini dile getirdi.

https://sputniknews.com.tr/20230130/altili-masanin-yol-haritasi-belli-oldu-1066346697.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

altılı masa, politika, millet ittifakı, mehmet barlas, çankaya köşkü