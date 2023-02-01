https://sputniknews.com.tr/20230201/barlas-cumhurbaskanligi-kulliyesinin-kapisina-kilit-vurup-cankayadaki-kohne-binaya-tasiyacaklar-1066434659.html
Barlas: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin kapısına kilit vurup, Çankaya'daki köhne binaya taşıyacaklar
Barlas: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin kapısına kilit vurup, Çankaya'daki köhne binaya taşıyacaklar
Sabah başyazarı Mehmet Barlas, Millet İttifakı'nın Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni yorumladı. Barlas, "Kanal İstanbul dahil bütün yatırımları... 01.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-01T10:31+0300
2023-02-01T10:31+0300
2023-02-01T10:35+0300
politika
altılı masa
politika
millet ittifakı
mehmet barlas
çankaya köşkü
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Mehmet Barlas, Millet İttifakı'nın Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni yorumladı. Barlas, "Kanal İstanbul dahil bütün yatırımları durduracaklar. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin kapısına kilit vurup devleti yeniden Çankaya'daki köhne binaya taşıyacaklar" ifadesini kullandı.Barlas bugün kaleme aldığı yazısında, "Kuvvet komutanlıklarını Milli Savunma Bakanlığı'ndan alıp Genelkurmay'a bağlayarak askeri vesayeti yeniden gündeme getirecekler. Şehir hastanelerini kapatacaklar, özel hastanelere desteği kesecekler, halkı yine sabahın dördünde SSK hastanelerinde kuyruğa sokacaklar. Libya, Suriye, Rusya, Azerbaycan ve Körfez'deki Türkiye'nin çıkarları da umurlarında olmayacak. Milli savunma sistemleri, Togg, SİHA, Baykar, Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları, Karadeniz doğalgazı, mavi vatan vs. Türkiye'nin menfaatine ne kadar kazanım varsa hepsini unutun.İşte 6'lı Masa, mutabakat metninde bize böyle bir gelecek vaat ediyor. Bunları ben söylemiyorum. Tamamı basına dağıtılan metinde var. Bu yüzden aylardır 14 Mayıs seçimlerinin öneminden bahsediyoruz. 'Erdoğan düşmanlığı aslında Türkiye düşmanlığıdır' derken işte bu tehlikeye dikkat çekiyoruz." düşüncesini dile getirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230130/altili-masanin-yol-haritasi-belli-oldu-1066346697.html
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altılı masa, politika, millet ittifakı, mehmet barlas, çankaya köşkü
altılı masa, politika, millet ittifakı, mehmet barlas, çankaya köşkü
Barlas: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin kapısına kilit vurup, Çankaya'daki köhne binaya taşıyacaklar
10:31 01.02.2023 (güncellendi: 10:35 01.02.2023) Abone ol
Sabah başyazarı Mehmet Barlas, Millet İttifakı'nın Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni yorumladı. Barlas, "Kanal İstanbul dahil bütün yatırımları durduracaklar. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin kapısına kilit vurup devleti yeniden Çankaya'daki köhne binaya taşıyacaklar." ifadesini kullandı.
Mehmet Barlas, Millet İttifakı'nın Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni yorumladı. Barlas, "Kanal İstanbul dahil bütün yatırımları durduracaklar. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin kapısına kilit vurup devleti yeniden Çankaya'daki köhne binaya taşıyacaklar" ifadesini kullandı.
Barlas bugün kaleme aldığı yazısında, "Kuvvet komutanlıklarını Milli Savunma Bakanlığı'ndan alıp Genelkurmay'a bağlayarak askeri vesayeti yeniden gündeme getirecekler. Şehir hastanelerini kapatacaklar, özel hastanelere desteği kesecekler, halkı yine sabahın dördünde SSK hastanelerinde kuyruğa sokacaklar. Libya, Suriye, Rusya, Azerbaycan ve Körfez'deki Türkiye'nin çıkarları da umurlarında olmayacak. Milli savunma sistemleri, Togg, SİHA, Baykar, Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları, Karadeniz doğalgazı, mavi vatan vs. Türkiye'nin menfaatine ne kadar kazanım varsa hepsini unutun.İşte 6'lı Masa, mutabakat metninde bize böyle bir gelecek vaat ediyor. Bunları ben söylemiyorum. Tamamı basına dağıtılan metinde var. Bu yüzden aylardır 14 Mayıs seçimlerinin öneminden bahsediyoruz. 'Erdoğan düşmanlığı aslında Türkiye düşmanlığıdır' derken işte bu tehlikeye dikkat çekiyoruz.
" düşüncesini dile getirdi.