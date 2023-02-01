https://sputniknews.com.tr/20230201/barisma-teklifini-reddeden-kadini-yuzunden-bicakladi-1066450875.html

Barışma teklifini reddeden kadını, yüzünden bıçakladı

Barışma teklifini reddeden kadını, yüzünden bıçakladı

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde 'dini nikahlı' eski eşinin barışma teklifini reddeden kadın dehşeti yaşadı. Sokak ortasında yüzüne aldığı bıçak darbeleriyle... 01.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-01T15:16+0300

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türkiye

türkiye

sakarya

kadına şiddet

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Pamukova ilçesi Elperek Mahallesi’nde iddiaya göre, Y.Ö., 'dini nikahlı' eski eşi G.Ç. ile barışmak istedi. Y.Ö., bıçakla G.Ç.’yi yaraladı. Aldığı bıçak darbeleriyle yüzü kanlar içerisinde kalan kadının yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Yaralı kadın Pamukova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki müdahalesi sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.Sokak ortasında eski dini nikahlı eşine dehşeti yaşatan saldırgan ise olaydan bir süre sonra İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu. Konuya ilişkin inceleme sürüyor.

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türkiye, sakarya, kadına şiddet