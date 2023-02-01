https://sputniknews.com.tr/20230201/barisma-teklifini-reddeden-kadini-yuzunden-bicakladi-1066450875.html
Barışma teklifini reddeden kadını, yüzünden bıçakladı
Barışma teklifini reddeden kadını, yüzünden bıçakladı
Sakarya’nın Pamukova ilçesinde 'dini nikahlı' eski eşinin barışma teklifini reddeden kadın dehşeti yaşadı. Sokak ortasında yüzüne aldığı bıçak darbeleriyle... 01.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-01T15:16+0300
2023-02-01T15:16+0300
2023-02-01T15:16+0300
türkiye
türkiye
sakarya
kadına şiddet
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Pamukova ilçesi Elperek Mahallesi’nde iddiaya göre, Y.Ö., 'dini nikahlı' eski eşi G.Ç. ile barışmak istedi. Y.Ö., bıçakla G.Ç.’yi yaraladı. Aldığı bıçak darbeleriyle yüzü kanlar içerisinde kalan kadının yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Yaralı kadın Pamukova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki müdahalesi sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.Sokak ortasında eski dini nikahlı eşine dehşeti yaşatan saldırgan ise olaydan bir süre sonra İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu. Konuya ilişkin inceleme sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230120/antalyada-erkek-siddeti-oglu-tarafindan-bicaklanan-kadin-yarali-halde-markete-sigindi-1065950824.html
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türkiye, sakarya, kadına şiddet
türkiye, sakarya, kadına şiddet
Barışma teklifini reddeden kadını, yüzünden bıçakladı
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Sakarya’nın Pamukova ilçesinde 'dini nikahlı' eski eşinin barışma teklifini reddeden kadın dehşeti yaşadı. Sokak ortasında yüzüne aldığı bıçak darbeleriyle yaralanarak kanlar içerisinde kalan kadın hastaneye kaldırıldı.
Pamukova ilçesi Elperek Mahallesi’nde iddiaya göre, Y.Ö., 'dini nikahlı' eski eşi G.Ç. ile barışmak istedi.
Y.Ö., bıçakla G.Ç.’yi yaraladı. Aldığı bıçak darbeleriyle yüzü kanlar içerisinde kalan kadının yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti.
Yaralı kadın Pamukova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki müdahalesi sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Sokak ortasında eski dini nikahlı eşine dehşeti yaşatan saldırgan ise olaydan bir süre sonra İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu. Konuya ilişkin inceleme sürüyor.