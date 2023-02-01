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Barışma teklifini reddeden kadını, yüzünden bıçakladı
Barışma teklifini reddeden kadını, yüzünden bıçakladı
Sakarya’nın Pamukova ilçesinde 'dini nikahlı' eski eşinin barışma teklifini reddeden kadın dehşeti yaşadı. Sokak ortasında yüzüne aldığı bıçak darbeleriyle... 01.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-01T15:16+0300
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türkiye
türkiye
sakarya
kadına şiddet
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Pamukova ilçesi Elperek Mahallesi’nde iddiaya göre, Y.Ö., 'dini nikahlı' eski eşi G.Ç. ile barışmak istedi. Y.Ö., bıçakla G.Ç.’yi yaraladı. Aldığı bıçak darbeleriyle yüzü kanlar içerisinde kalan kadının yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Yaralı kadın Pamukova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki müdahalesi sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.Sokak ortasında eski dini nikahlı eşine dehşeti yaşatan saldırgan ise olaydan bir süre sonra İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu. Konuya ilişkin inceleme sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230120/antalyada-erkek-siddeti-oglu-tarafindan-bicaklanan-kadin-yarali-halde-markete-sigindi-1065950824.html
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türkiye, sakarya, kadına şiddet
türkiye, sakarya, kadına şiddet

Barışma teklifini reddeden kadını, yüzünden bıçakladı

15:16 01.02.2023
© İHA / BATUHAN SAÇAR - ERKAN ELGÜNBarışma teklifini reddeden eski sevgilisini yüzünden bıçakladı
Barışma teklifini reddeden eski sevgilisini yüzünden bıçakladı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2023
© İHA / BATUHAN SAÇAR - ERKAN ELGÜN
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Sakarya’nın Pamukova ilçesinde 'dini nikahlı' eski eşinin barışma teklifini reddeden kadın dehşeti yaşadı. Sokak ortasında yüzüne aldığı bıçak darbeleriyle yaralanarak kanlar içerisinde kalan kadın hastaneye kaldırıldı.
Pamukova ilçesi Elperek Mahallesi’nde iddiaya göre, Y.Ö., 'dini nikahlı' eski eşi G.Ç. ile barışmak istedi.
Y.Ö., bıçakla G.Ç.’yi yaraladı. Aldığı bıçak darbeleriyle yüzü kanlar içerisinde kalan kadının yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti.
Yaralı kadın Pamukova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki müdahalesi sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Sokak ortasında eski dini nikahlı eşine dehşeti yaşatan saldırgan ise olaydan bir süre sonra İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu. Konuya ilişkin inceleme sürüyor.
Antalya’da psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen gencin evde bıçakla yaraladığı annesi can havliyle sokağa çıkarak bir markete sığındı. Markete gelerek annesini yine bıçaklamak isteyen genci izinli polis memuru etkisiz hale getirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2023
TÜRKİYE
Antalya'da erkek şiddeti: Oğlu tarafından bıçaklanan kadın yaralı halde markete sığındı
20 Ocak, 00:28
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