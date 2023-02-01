https://sputniknews.com.tr/20230201/bakan-akar-kuzey-iraktaki-us-bolgelerimize-zaman-zaman-tacizler-oluyor-1066440588.html
Bakan Akar: Kuzey Irak'taki üs bölgelerimize zaman zaman tacizler oluyor
Bakan Akar: Kuzey Irak'taki üs bölgelerimize zaman zaman tacizler oluyor
Milli Savunma Bakanı Akar Kuzey Irak.'ta üsse saldırı iddiasına "Mehmetçik orada artan bir azim ve kararlılıkla mücadele ediyor. Zaman zaman tacizler oluyor... 01.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-01T12:24+0300
2023-02-01T12:24+0300
2023-02-01T12:24+0300
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hulusi akar, milli savunma bakanlığı
hulusi akar, milli savunma bakanlığı
Bakan Akar: Kuzey Irak'taki üs bölgelerimize zaman zaman tacizler oluyor
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Milli Savunma Bakanı Akar Kuzey Irak.'ta üsse saldırı iddiasına "Mehmetçik orada artan bir azim ve kararlılıkla mücadele ediyor. Zaman zaman tacizler oluyor. Mehmetçik misliyle karşılık veriyor" dedi.