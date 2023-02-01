Bakan Akar: Kuzey Irak'taki üs bölgelerimize zaman zaman tacizler oluyor

© AA Milli Savunma Bakanlığı ve Bakü Valiliği'nin katkılarıyla, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği'nce düzenlenen "Karabağ Azerbaycan'dır-Vatan Savaşı Tarihi: Şahsiyet Faktörü" kitabının tanıtımı © AA

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Milli Savunma Bakanı Akar Kuzey Irak.'ta üsse saldırı iddiasına "Mehmetçik orada artan bir azim ve kararlılıkla mücadele ediyor. Zaman zaman tacizler oluyor. Mehmetçik misliyle karşılık veriyor" dedi.