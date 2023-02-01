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Bakan Akar: Kuzey Irak'taki üs bölgelerimize zaman zaman tacizler oluyor
Bakan Akar: Kuzey Irak'taki üs bölgelerimize zaman zaman tacizler oluyor
Milli Savunma Bakanı Akar Kuzey Irak.'ta üsse saldırı iddiasına "Mehmetçik orada artan bir azim ve kararlılıkla mücadele ediyor. Zaman zaman tacizler oluyor... 01.02.2023, Sputnik Türkiye
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hulusi akar, milli savunma bakanlığı
hulusi akar, milli savunma bakanlığı

Bakan Akar: Kuzey Irak'taki üs bölgelerimize zaman zaman tacizler oluyor

12:24 01.02.2023
© AAMilli Savunma Bakanlığı ve Bakü Valiliği'nin katkılarıyla, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği'nce düzenlenen "Karabağ Azerbaycan'dır-Vatan Savaşı Tarihi: Şahsiyet Faktörü" kitabının tanıtımı
Milli Savunma Bakanlığı ve Bakü Valiliği'nin katkılarıyla, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği'nce düzenlenen Karabağ Azerbaycan'dır-Vatan Savaşı Tarihi: Şahsiyet Faktörü kitabının tanıtımı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2023
© AA
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Milli Savunma Bakanı Akar Kuzey Irak.'ta üsse saldırı iddiasına "Mehmetçik orada artan bir azim ve kararlılıkla mücadele ediyor. Zaman zaman tacizler oluyor. Mehmetçik misliyle karşılık veriyor" dedi.
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