https://sputniknews.com.tr/20230201/azerbaycanda-iranin-casus-agina-yonelik-operasyonda-39-kisi-gozaltina-alindi-1066464086.html
Azerbaycan'da İran'ın casus ağına yönelik operasyonda 39 kişi gözaltına alındı
Azerbaycan'da İran'ın casus ağına yönelik operasyonda 39 kişi gözaltına alındı
Azerbaycan'da İran'ın casus ağına yönelik operasyonda 39 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. 01.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-01T22:16+0300
2023-02-01T22:16+0300
2023-02-01T22:16+0300
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casus
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Anadolu Ajansı muhabirinin, Azerbaycan İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Bakü ve bölgelerde bazı kuruluş ve iş yerlerine yönelik dün başlatılan operasyonda din adı altında bölücü faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle 39 kişi gözaltına alındı.Söz konusu şahısların sosyal ağlarda İran lehinde propaganda yaptıkları, Azerbaycan'da mezhep kavgası çıkarmak istedikleri, İran istihbaratının verdiği görevleri yerine getirdikleri, bilgi aktardıkları iddia edildi.Azerbaycan İçişleri Bakanlığı'nın operasyon yaptığı kuruluşlar arasında İran yanlısı yayınlarıyla bilinen 'SalamNews' haber ajansı ile 'İnteraz' televizyon kanalı da bulunuyor.
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Azerbaycan'da İran'ın casus ağına yönelik operasyonda 39 kişi gözaltına alındı
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Azerbaycan'da İran'ın casus ağına yönelik operasyonda 39 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Anadolu Ajansı muhabirinin, Azerbaycan İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Bakü ve bölgelerde bazı kuruluş ve iş yerlerine yönelik dün başlatılan operasyonda din adı altında bölücü faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle 39 kişi gözaltına alındı.
Söz konusu şahısların sosyal ağlarda İran lehinde propaganda yaptıkları, Azerbaycan'da mezhep kavgası çıkarmak istedikleri, İran istihbaratının verdiği görevleri yerine getirdikleri, bilgi aktardıkları iddia edildi.
Azerbaycan İçişleri Bakanlığı'nın operasyon yaptığı kuruluşlar arasında İran yanlısı yayınlarıyla bilinen 'SalamNews' haber ajansı ile 'İnteraz' televizyon kanalı da bulunuyor.