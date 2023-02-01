https://sputniknews.com.tr/20230201/aykut-erdogdu-chpye-geri-dondu-1066460032.html
Aykut Erdoğdu CHP’ye geri döndü
Aykut Erdoğdu CHP’ye geri döndü
İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu yeniden CHP üyesi oldu- Erdoğdu'nun katılımıyla 134 olan CHP'nin milletvekili sayısı 135'e yükseldi 01.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-01T20:13+0300
2023-02-01T20:13+0300
2023-02-01T21:16+0300
chp
politika
aykut erdoğdu
tuba torun
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Erdoğdu'nun üyelik talebini de görüştü.Anadolu Ajansı'nın haberine göre söz konusu talebin kabul edilmesi üzerine geçen haziranda partiden istifa eden Erdoğdu, yeniden CHP üyesi oldu.Erdoğdu'nun üyeliğiyle CHP'nin 134 olan TBMM'deki sandalye sayısı 135'e yükseldi.Erdoğdu, eski eşiyle yaptığı bir telefon görüşmesinin kayıtlarının sosyal medyaya yansıması üzerine CHP'den istifa etmişti.
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MIA „Rosiya Segodnya“
chp, aykut erdoğdu, tuba torun
chp, aykut erdoğdu, tuba torun
Aykut Erdoğdu CHP’ye geri döndü
20:13 01.02.2023 (güncellendi: 21:16 01.02.2023) Abone ol
İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu yeniden CHP üyesi oldu- Erdoğdu'nun katılımıyla 134 olan CHP'nin milletvekili sayısı 135'e yükseldi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Erdoğdu'nun üyelik talebini de görüştü.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre söz konusu talebin kabul edilmesi üzerine geçen haziranda partiden istifa eden Erdoğdu, yeniden CHP üyesi oldu.
Erdoğdu'nun üyeliğiyle CHP'nin 134 olan TBMM'deki sandalye sayısı 135'e yükseldi.
Erdoğdu, eski eşiyle yaptığı bir telefon görüşmesinin kayıtlarının sosyal medyaya yansıması üzerine CHP'den istifa etmişti.