Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230201/ayakkabi-sektorunden-yuzde-10-indirim-karari-1066441327.html
Ayakkabı sektöründen yüzde 10 indirim kararı
Ayakkabı sektöründen yüzde 10 indirim kararı
Yılbaşından bu yana pek çok sektörde fiyat sabitleme ve indirim kampanyası düzenleniyor. Ayakkabı sektörü de yeni bir karar aldı. Buna göre fiyatlarda yüzde 10... 01.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-01T12:51+0300
2023-02-01T13:09+0300
ayakkabı
indirim
ekonomi
kampanya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/01/1066441496_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_11d94e123be361a61ce68e273c3c559e.jpg
Ayakkabıda yüzde 10 fiyat indirimi bu ay itibariyle yansıyacak.Yeni yılda önce marketler ardından diğer sektörler fiyat kampanyalarını duyurdu. Bazı şirketler fiyatı sabitlerken, bazıları indirime gitti. Son olarak ayakkabı sektörü yüzde 10 indirim kararı aldı.NTV’nin aktardığına göre, Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Berke İçten, "Hem ihracatta fiyat rekabetimizi korumak hem de iç piyasada özellikle enflasyonla mücadele konusunda önemli bir girişimde bulunmak istiyoruz'' mesajını verdi.Ayakkabıda indirim çağrısı iki üretici dernekten geldi.İndirim kampanyasını Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği ve Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği birlikte yapacak.İçten, ''Emtia fiyatları geri gelmeye başladı navlun fiyatları da geri geliyor. Enerji fiyatları da bakanlığın açıkladığı özellikle indirimlerle birlikte bizler yan sanayi hem de ana sayi üreticileri olarak yüzde 10'luk farkın iç dinamikleri içerisinde kalarak çözülebileceğinid üşünüyoruz'' dedi.İndirimler bu ay itibariyle ürün fiyatına yansıtılacak.
https://sputniknews.com.tr/20230119/ayakkabida-ithalat-artti-sanayici-acil-koruma-istiyor-1065909802.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/01/1066441496_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_2dd974b571d83aa9056fb8b35905220c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ayakkabı, indirim, kampanya
ayakkabı, indirim, kampanya

Ayakkabı sektöründen yüzde 10 indirim kararı

12:51 01.02.2023 (güncellendi: 13:09 01.02.2023)
© AAKadın ayakkabısı, topuklu
Kadın ayakkabısı, topuklu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2023
© AA
Abone olTelegram
Yılbaşından bu yana pek çok sektörde fiyat sabitleme ve indirim kampanyası düzenleniyor. Ayakkabı sektörü de yeni bir karar aldı. Buna göre fiyatlarda yüzde 10 indirim yapılacak.
Ayakkabıda yüzde 10 fiyat indirimi bu ay itibariyle yansıyacak.
Yeni yılda önce marketler ardından diğer sektörler fiyat kampanyalarını duyurdu. Bazı şirketler fiyatı sabitlerken, bazıları indirime gitti. Son olarak ayakkabı sektörü yüzde 10 indirim kararı aldı.
NTV’nin aktardığına göre, Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Berke İçten, "Hem ihracatta fiyat rekabetimizi korumak hem de iç piyasada özellikle enflasyonla mücadele konusunda önemli bir girişimde bulunmak istiyoruz'' mesajını verdi.
Ayakkabıda indirim çağrısı iki üretici dernekten geldi.
İndirim kampanyasını Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği ve Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği birlikte yapacak.
İçten, ''Emtia fiyatları geri gelmeye başladı navlun fiyatları da geri geliyor. Enerji fiyatları da bakanlığın açıkladığı özellikle indirimlerle birlikte bizler yan sanayi hem de ana sayi üreticileri olarak yüzde 10'luk farkın iç dinamikleri içerisinde kalarak çözülebileceğinid üşünüyoruz'' dedi.
İndirimler bu ay itibariyle ürün fiyatına yansıtılacak.
ayakkabı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2023
EKONOMİ
Ayakkabıda ithalat arttı: Sanayici acil koruma istiyor
19 Ocak, 10:11
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала