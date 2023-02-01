https://sputniknews.com.tr/20230201/ayakkabi-sektorunden-yuzde-10-indirim-karari-1066441327.html
Ayakkabı sektöründen yüzde 10 indirim kararı
Ayakkabı sektöründen yüzde 10 indirim kararı
Yılbaşından bu yana pek çok sektörde fiyat sabitleme ve indirim kampanyası düzenleniyor. Ayakkabı sektörü de yeni bir karar aldı. Buna göre fiyatlarda yüzde 10... 01.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-01T12:51+0300
2023-02-01T12:51+0300
2023-02-01T13:09+0300
ayakkabı
indirim
ekonomi
kampanya
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Ayakkabıda yüzde 10 fiyat indirimi bu ay itibariyle yansıyacak.Yeni yılda önce marketler ardından diğer sektörler fiyat kampanyalarını duyurdu. Bazı şirketler fiyatı sabitlerken, bazıları indirime gitti. Son olarak ayakkabı sektörü yüzde 10 indirim kararı aldı.NTV’nin aktardığına göre, Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Berke İçten, "Hem ihracatta fiyat rekabetimizi korumak hem de iç piyasada özellikle enflasyonla mücadele konusunda önemli bir girişimde bulunmak istiyoruz'' mesajını verdi.Ayakkabıda indirim çağrısı iki üretici dernekten geldi.İndirim kampanyasını Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği ve Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği birlikte yapacak.İçten, ''Emtia fiyatları geri gelmeye başladı navlun fiyatları da geri geliyor. Enerji fiyatları da bakanlığın açıkladığı özellikle indirimlerle birlikte bizler yan sanayi hem de ana sayi üreticileri olarak yüzde 10'luk farkın iç dinamikleri içerisinde kalarak çözülebileceğinid üşünüyoruz'' dedi.İndirimler bu ay itibariyle ürün fiyatına yansıtılacak.
https://sputniknews.com.tr/20230119/ayakkabida-ithalat-artti-sanayici-acil-koruma-istiyor-1065909802.html
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ayakkabı, indirim, kampanya
ayakkabı, indirim, kampanya
Ayakkabı sektöründen yüzde 10 indirim kararı
12:51 01.02.2023 (güncellendi: 13:09 01.02.2023) Abone ol
Yılbaşından bu yana pek çok sektörde fiyat sabitleme ve indirim kampanyası düzenleniyor. Ayakkabı sektörü de yeni bir karar aldı. Buna göre fiyatlarda yüzde 10 indirim yapılacak.
Ayakkabıda yüzde 10 fiyat indirimi bu ay itibariyle yansıyacak.
Yeni yılda önce marketler ardından diğer sektörler fiyat kampanyalarını duyurdu. Bazı şirketler fiyatı sabitlerken, bazıları indirime gitti. Son olarak ayakkabı sektörü yüzde 10 indirim kararı aldı.
NTV’nin aktardığına göre, Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Berke İçten, "Hem ihracatta fiyat rekabetimizi korumak hem de iç piyasada özellikle enflasyonla mücadele konusunda önemli bir girişimde bulunmak istiyoruz'' mesajını verdi.
Ayakkabıda indirim çağrısı iki üretici dernekten geldi.
İndirim kampanyasını Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği ve Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği birlikte yapacak.
İçten, ''Emtia fiyatları geri gelmeye başladı navlun fiyatları da geri geliyor. Enerji fiyatları da bakanlığın açıkladığı özellikle indirimlerle birlikte bizler yan sanayi hem de ana sayi üreticileri olarak yüzde 10'luk farkın iç dinamikleri içerisinde kalarak çözülebileceğinid üşünüyoruz'' dedi.
İndirimler bu ay itibariyle ürün fiyatına yansıtılacak.