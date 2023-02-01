https://sputniknews.com.tr/20230201/avustralya-polisinin-en-cok-arananlar-listesindeki-suc-orgutu-lideri-bodrumda-yakalandi-1066443535.html

Avustralya polisinin 'en çok arananlar' listesindeki suç örgütü lideri Bodrum'da yakalandı

Avustralya polisinin 'en çok arananlar' listesindeki suç örgütü lideri Bodrum'da yakalandı

Cinayete teşebbüs, suç örgütü üyeliği ve uyuşturucu kaçakçılığından Avustralya polisi tarafından en çok arananlar listesinde yer alan Masood Zakaria, Bodrum'da... 01.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-01T13:40+0300

2023-02-01T13:40+0300

2023-02-01T13:42+0300

türkiye

bodrum

avustralya

suç örgütü

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/01/1066443608_0:139:1256:846_1920x0_80_0_0_86c59f89e056b95b76b9cb2bd27145e3.jpg

Suç örgütü lideri Masood Zakaria, 2021 yılında Yeni Güney Galler eyaleti polisi tarafından cinayete teşebbüs, suç örgütü üyeliği ve uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle hakkında tutuklama emri çıkarıldı. 27 yaşındaki Zakaria, tutuklama kararının ardından Malezya'ya giden bir balıkçı teknesine binerek kaçtı, ardından Asya üzerinden geçerek Türkiye'ye ulaştı. Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Bodrum’da Cumartesi günü lüks bir villaya düzenlenen operasyon ile yakalanan Zakaria'nın sınır dışı edilmesi için irtibata geçildi.

https://sputniknews.com.tr/20230127/unlu-ismin-cansiz-bedeni-copteki-valizden-cikti-1066248713.html

türkiye

bodrum

avustralya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bodrum, avustralya, suç örgütü