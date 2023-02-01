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Avustralya polisinin 'en çok arananlar' listesindeki suç örgütü lideri Bodrum'da yakalandı
Avustralya polisinin 'en çok arananlar' listesindeki suç örgütü lideri Bodrum'da yakalandı
Cinayete teşebbüs, suç örgütü üyeliği ve uyuşturucu kaçakçılığından Avustralya polisi tarafından en çok arananlar listesinde yer alan Masood Zakaria, Bodrum'da... 01.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-01T13:40+0300
2023-02-01T13:42+0300
türkiye
bodrum
avustralya
suç örgütü
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Suç örgütü lideri Masood Zakaria, 2021 yılında Yeni Güney Galler eyaleti polisi tarafından cinayete teşebbüs, suç örgütü üyeliği ve uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle hakkında tutuklama emri çıkarıldı. 27 yaşındaki Zakaria, tutuklama kararının ardından Malezya'ya giden bir balıkçı teknesine binerek kaçtı, ardından Asya üzerinden geçerek Türkiye'ye ulaştı. Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Bodrum’da Cumartesi günü lüks bir villaya düzenlenen operasyon ile yakalanan Zakaria'nın sınır dışı edilmesi için irtibata geçildi.
https://sputniknews.com.tr/20230127/unlu-ismin-cansiz-bedeni-copteki-valizden-cikti-1066248713.html
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bodrum, avustralya, suç örgütü
bodrum, avustralya, suç örgütü

Avustralya polisinin 'en çok arananlar' listesindeki suç örgütü lideri Bodrum'da yakalandı

13:40 01.02.2023 (güncellendi: 13:42 01.02.2023)
© İHA / BEKİR TOSUN Masood Zakaria
 Masood Zakaria - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2023
© İHA / BEKİR TOSUN
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Cinayete teşebbüs, suç örgütü üyeliği ve uyuşturucu kaçakçılığından Avustralya polisi tarafından en çok arananlar listesinde yer alan Masood Zakaria, Bodrum'da İstanbul polisi tarafından yakalandı.
Suç örgütü lideri Masood Zakaria, 2021 yılında Yeni Güney Galler eyaleti polisi tarafından cinayete teşebbüs, suç örgütü üyeliği ve uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle hakkında tutuklama emri çıkarıldı.
27 yaşındaki Zakaria, tutuklama kararının ardından Malezya'ya giden bir balıkçı teknesine binerek kaçtı, ardından Asya üzerinden geçerek Türkiye'ye ulaştı.
Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Bodrum’da Cumartesi günü lüks bir villaya düzenlenen operasyon ile yakalanan Zakaria'nın sınır dışı edilmesi için irtibata geçildi.
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