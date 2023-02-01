https://sputniknews.com.tr/20230201/avrupa-musluman-forumu-kuran-i-kerime-yapilan-saldirilara-turkiyede-tepki-gosterdi-1066451478.html

Avrupa Müslüman Forumu Kur’an-ı Kerim’e yapılan saldırılara Türkiye’de tepki gösterdi

Avrupa Müslüman Forumu Kur’an-ı Kerim’e yapılan saldırılara Türkiye’de tepki gösterdi

Avrupa ülkelerinde son zamanlarda yaşanan Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırılara İstanbul’dan cevap veren Avrupa Müslüman Forumu, yaptığı basın açıklamasında “Bu... 01.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-01T15:31+0300

2023-02-01T15:31+0300

2023-02-01T15:31+0300

politika

türkiye

isveç

norveç

hollanda

islamofobi

antisemitizm

avrupa müslüman forumu

kuran-ı kerim

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İstanbul’da Avrupa Müslüman Forumu tarafından ‘İslamofobiyi, çifte standartları durdurun’ başlıklı bir program düzenlendi. Avrupa’da yaşayanları temsil etmek amacıyla kurulan bu forumun yetkilileri, İsveç, Hollanda ve Norveç’te yaşanan olaylara tepki gösterdi.‘Bu çirkin eylemleri yapan alçak, akılsız kişiler değil bunun arkasında Avrupa’nın yönetimi durmaktadır’Forumun başkanı Abdul-Vakhed Niyazov “Avrupa’da gerçekleştirilen saldırılar sadece Avrupa’yı değil bütün Müslüman ümmetini ve forumu buna karşı çıkmak için harekete geçirdi. Bu çirkin eylemleri yapan alçak, akılsız kişiler değil bunun arkasında Avrupa’nın yönetimi durmaktadır. Göz yumulması ile çirkin eylemler meydana gelmektedir. Bazıları Avrupa’da bir savaş meydanı açmak istiyor. Zaten savaş başlamış, ikinci bir savaş açmak istiyorlar. Bu savaş başlatılmış oldu. Şu an İskandinav ülkeleriyle Türkiye’nin arası da açılmış oldu. Tabii bu, burada yaşayan Müslümanları zor hale sokmaktadır. Bu durum sadece Müslümanları etkilememekte aynı zaman da diğer toplumları da etkilemektedir. Türkiye dahil olmak üzere, Avrupa’da 170 milyon Müslüman yaşamaktadır. Dünya ümmetinin yüzde 10’u. Bugün, Avrupa’daki Müslümanlar kendi varlıklarını daha açık sesle ortaya çıkarmakta ve Avrupa’da Müslümanların rolü daha yükselmektedir. Büyük ihtimal bu provokasyonlar bugünkü Avrupa’da gelişmekte olan Müslümanların etkisini zayıflatmak için yapılmaktadır” ifadelerini kullandı.‘Müslüman ülkeler sadece Türkiye ile bitmiyor, diğer Müslüman ülkelerden de saldırılara karşılık göstermelerini isterdik’Saldırıların ‘geleneksel değerlere’ yapıldığını savunan Niyazov “Avrupa Müslüman Forumu’nun bugün Türkiye’de bulunması için ilk başta Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerimiz var. Bu çirkin saldırılara en güzel şekilde cevap veren Türkiye yönetimidir. Müslüman ülkeler sadece Türkiye ile bitmiyor, diğer Müslüman ülkeler de var. Onlardan saldırılara karşılık göstermelerini isterdik. Bu sorun daha da çabuk çözülebilirdi. Birçoğu buna karşı itirazda bulundular ama o kadar etkili olmadı. Müslüman dünyası tek vücut olarak bu provokasyonlara karşı çıksaydı ve değerli Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı desteklemiş olsaydı bu sorun hızlıca çözülmüş oldurdu” dedi ve ekledi:“Nedense birçok Avrupa ülkesinde homofobi ve antisemitizm yasak, bir suç unsuru olarak ifade ediliyor fakat İslam düşmanlığı ya da İslamofobi ifade özgürlüğü olarak tezahür ediliyor. Bu çifte standarttır.”Programa aynı zamanda Sünni Müslüman Dini Merkezi Müftüsü ve Dünya Helal Vakfı Şeriat Komitesi Başkanı Romas Jakubauskas, Avrupa Müslüman Forumu Yönetim Kurulu Üyesi, Danca Konuşan Müslümanların İmamı ve Danimarka İslam Merkezi Başkanı Abdul- Wahid Pedersen, Avrupa Müslüman Forumu Bilgi Kurulu Üyesi, Danimarka Müslüman Derneği Başkanı ve Müslüman Hukukçular Meclisi Üyesi Dr. Mohammad Fouad Albarazi, Avrupa Müslüman Forumu Konseyi Üyesi ve Danimarka İlişkiler Konseyi Başkanı Anouar Touimi, Avrupa Müslüman Forumu Konseyi Üyesi ve Küresel Karma Dövüş Sanatları Birliği (GAMMA) Başkanı Alexander Engelhardt, Tanınmış Müslüman siyasetçi ve halk figürü Dr. Adly Abu Hajar ile Avrupa Müslüman Forumu Konseyi Üyesi ve İsveç Türk-Tatar Müslüman Topluluğu Başkanı Ismagil Shangareev katıldı.

isveç

norveç

hollanda

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2023

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türkiye, isveç, norveç, hollanda, islamofobi, antisemitizm, avrupa müslüman forumu , kuran-ı kerim