https://sputniknews.com.tr/20230201/astrofizikci-topal-uzayi-yeterince-taniyan-herkes-evrenin-buyuklugu-karsisinda-alcak-gonullu-olur-1066464555.html

Astrofizikçi Topal: Uzayı yeterince tanıyan herkes evrenin büyüklüğü karşısında alçak gönüllü olur

Astrofizikçi Topal: Uzayı yeterince tanıyan herkes evrenin büyüklüğü karşısında alçak gönüllü olur

Astrofizikçi Selçuk Topal, "Evrenin yüzde 3’ü hakkında bilgimiz var ve bu yüzde 3’ün de çok küçük bir bölümüne elimizdeki teknolojiyle ulaşabiliyoruz. Evreni... 01.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-01T22:35+0300

2023-02-01T22:35+0300

2023-02-01T22:35+0300

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Geçen yıl keşfedilen ‘Comet 2022 E3 (ZTF)’ adlı kuyrukluyıldız, 50 bin yıl sonra ilk kez bugün Dünya’dan dürbün ve teleskopla görülebiliyor. Astrofizikçi Doç. Selçuk Topal, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na binlerce yıl sonra gelen bu buluşmayı yorumladı.İşte Doç. Topal'ın açıklamalarından satırbaşları:Yörünge hesaplamalarına bakınca 50 bin yıl önce dünyadan gözlenebildiği düşünülüyor. Kapalı bir yörüngeye sahip demek yani örneğin bir çember, kapalı bir yörünge olarak düşünülebilir. Güneşin etrafında belli bir zamanda tur attığını düşünebilirsiniz ama günümüzde yapılan hesaplar şu an hiperbol bir yörüngeye sahip yani kapalı bir yörünge yok. Dünyaya yakın bir geçiş yapacak ve bir daha muhtemelen gelmeyecek. Bazen kuyruklu yıldızlarda böyle yörünge değişimleri olabiliyor. Kuyruklu yıldız için, ‘kuyruğu olan yıldız’ gibi bir şey yazılmıştı ama aslında öyle bir şey yok. Astronomide bazı isimlendirmeler var örneğin halk arasında, ‘yıldız kayması’ deriz aslında göktaşı yağmurudur ve kuyruklu yıldız da bir yıldır değildir. Kuyruklu yıldız aslında dev bir kaya parçasıdır ve dünyaya çarpmasını istemezsiniz. Dünyadaki canlılığın büyük bir kısmının sonu olur. Yüzey buzlarla kaplı olduğu için güneşe yaklaştığında artan ısı nedeniyle buzlar eriyor ve kuyruk oluşturuyor. İlk insanlardan beri buna kuyruklu yıldız denmiş. Kuyruklu yıldız bir daha gelmeyecek ancak oralarda bir yerlerde birçok kuyruklu yıldız var ve tekrar gözlenebilecek. Bazıları var dönemli tekrar gelmesini beklediğimiz ama insan hayatına kıyasla baktığımızda çoğunluğunun yüz yıldan fazla dönemlere sahip olduğu için görmek özel bir ana sahip olacak.Türkiye’de nüfusun büyük çoğunluğu büyük şehirlerde yaşadığı için oralarda görebileceğiniz iki ışıktan biri sokak lambası o nedenle şehir merkezinde yaşayan insanların kuyruklu yıldızı görebilmesi çok zor. Işığın az olduğu, deniz seviyesinden daha yüksek bölgelere çıkarak eğer orada görüş mesafesi de eğer iyiyse görebilirler. Deniz seviyesinden 2500 metre yüksek bir yere giderseniz gece saatlerinde eğer hava da açıksa yıldız denizinin içerisinde bir hat görürsünüz o galaksinin diskidir. Karanlık bir yere ve temiz bir havaya ihtiyacınız var eğer yanınızda dürbün de varsa daha net görmenizi sağlayabilir. Bu günü özel yapan şey 42 milyon km ile dünyaya en yakın geçişi bugün ancak bundan sonraki birkaç hafta boyunca Kuzey – Kuzeydoğu yönünde gece boyunca görülebilecek. Talihsizlik şu ki kış ayındayız ve havanın açık olduğu gün sayısı az ancak görüş kalitesi kış aylarında daha iyidir. Teleskop ile görüş kalitesini arttırırsınız ama çıplak gözle de görme şansınız olur.Evrenin yüzde 3’ü hakkında bilgimiz var ve bu yüzde 3’ün de çok küçük bir bölümüne elimizdeki teknolojiyle ulaşabiliyoruz. Pencereden baktığımızda gördüklerimizin kıymetini bilmemiz gerekiyor. İnsanoğlu her şeyde anlam arar. Evreni yeterince iyi tanıyan herkes evrenin büyüklüğü karşısında alçak gönüllü bir insan olur.

https://sputniknews.com.tr/20230127/nasa-kizil-gezegen-marsin-yuzeyinde-ayi-yuzune-benzeyen-kaya-olusumu-kesfetti-1066254115.html

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astrofizik, evren, uzay, radyo, rsfm