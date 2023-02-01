https://sputniknews.com.tr/20230201/altili-masada-13-subat-trafigi-aday-belirleme-sureci-basliyor-1066431121.html

Altılı masada 13 Şubat trafiği: Aday belirleme süreci başlıyor

Altılı masada 13 Şubat trafiği: Aday belirleme süreci başlıyor

CHP, Demokrat Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, İYİ Parti ve Saadet Partisi liderlerinin oluşturduğu 6’lı masa, güçlendirilmiş parlamenter sistem... 01.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-01T06:45+0300

2023-02-01T06:45+0300

2023-02-01T06:52+0300

politika

altılı masa

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında toplantıya ilişkin “13 Şubat’ta karar alacağız, adayımızı açıklayacağız” dedi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ise “13 Şubat’ta bir toplantı gerçekleştirileceğine yönelik bilgi bizde mevcut ama adaylık açıklamasına yönelik bir bilgi mevcut değil” açıklamasını yaptı.Cumhuriyet’te yer alan habere göre, konuyla ilgili konuşan masa kurmayları, “Liderler henüz 13 Şubat’taki toplantı sonrası yayımlayacakları bildiride cumhurbaşkanı adayının adının yer alıp almayacağını değerlendirmedi. Buna o gün karar verecekler. Ancak 13 Şubat’ta bir aday belirlenecek. Bu ya o gün toplantı sonrası paylaşılan metin içinde açıklanabilir ya da metinde cumhurbaşkanı adayının duyurulması için yapılacak tanıtımın tarihi verilir” bilgisini paylaştı.

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