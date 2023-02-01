https://sputniknews.com.tr/20230201/altili-masada-13-subat-trafigi-aday-belirleme-sureci-basliyor-1066431121.html
Altılı masada 13 Şubat trafiği: Aday belirleme süreci başlıyor
Altılı masada 13 Şubat trafiği: Aday belirleme süreci başlıyor
CHP, Demokrat Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, İYİ Parti ve Saadet Partisi liderlerinin oluşturduğu 6’lı masa, güçlendirilmiş parlamenter sistem... 01.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-01T06:45+0300
2023-02-01T06:45+0300
2023-02-01T06:52+0300
politika
altılı masa
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında toplantıya ilişkin “13 Şubat’ta karar alacağız, adayımızı açıklayacağız” dedi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ise “13 Şubat’ta bir toplantı gerçekleştirileceğine yönelik bilgi bizde mevcut ama adaylık açıklamasına yönelik bir bilgi mevcut değil” açıklamasını yaptı.Cumhuriyet’te yer alan habere göre, konuyla ilgili konuşan masa kurmayları, “Liderler henüz 13 Şubat’taki toplantı sonrası yayımlayacakları bildiride cumhurbaşkanı adayının adının yer alıp almayacağını değerlendirmedi. Buna o gün karar verecekler. Ancak 13 Şubat’ta bir aday belirlenecek. Bu ya o gün toplantı sonrası paylaşılan metin içinde açıklanabilir ya da metinde cumhurbaşkanı adayının duyurulması için yapılacak tanıtımın tarihi verilir” bilgisini paylaştı.
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altılı masa, chp
Altılı masada 13 Şubat trafiği: Aday belirleme süreci başlıyor
06:45 01.02.2023 (güncellendi: 06:52 01.02.2023) Abone ol
CHP, Demokrat Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, İYİ Parti ve Saadet Partisi liderlerinin oluşturduğu 6’lı masa, güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisini, anayasa değişikliği metnini ve ortak hükümet programını kamuoyuna tanıttı. Geriye cumhurbaşkanı adayını belirlemek kalırken, dikkatler 13 Şubat’ta yapılacak liderler zirvesinde.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında toplantıya ilişkin “13 Şubat’ta karar alacağız, adayımızı açıklayacağız” dedi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ise “13 Şubat’ta bir toplantı gerçekleştirileceğine yönelik bilgi bizde mevcut ama adaylık açıklamasına yönelik bir bilgi mevcut değil” açıklamasını yaptı.
Cumhuriyet’te yer alan haber
e göre, konuyla ilgili konuşan masa kurmayları, “Liderler henüz 13 Şubat’taki toplantı sonrası yayımlayacakları bildiride cumhurbaşkanı adayının adının yer alıp almayacağını değerlendirmedi. Buna o gün karar verecekler. Ancak 13 Şubat’ta bir aday belirlenecek. Bu ya o gün toplantı sonrası paylaşılan metin içinde açıklanabilir ya da metinde cumhurbaşkanı adayının duyurulması için yapılacak tanıtımın tarihi verilir”
bilgisini paylaştı.