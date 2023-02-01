Akşener: Ortak Politikalar Metni, 14 Mayıs’tan sonra yapacaklarımızın somut planıdır

Aziz milletim Bir şirket müdürü düşünün, Şirketi büyüteceğini söylesin; ama şirketi küçültsün. “Kâr rekoru kıracağım.” desin; ama zarar rekoru kırsın. Şirket zarar ederken, borçlanıp uçak alsın. İşleri, eşe dosta paslayıp, şirketin kasasını boşaltsın. Çalışanlara maaş ödeyemezken, lüks ofisinde, tüm gün ense yapsın. Sizce bu müdüre ne yaparlar? Kovarlar değil mi? İşte 14 Mayıs’ta, biz de, Beştepe’deki müdürü kovacağız. Yaptıklarının hesabını, milletimizle birlikte, sandıkta soracağız. Şunun şurasında, 102 gün kaldı. 102 gün sonra, bu vizyonsuzluktan, bu beceriksizlikten, bu vasatlıktan kurtulacağız. Aziz milletim Bir şirket müdürü düşünün, Şirketi büyüteceğini söylesin; ama şirketi küçültsün. “Kâr rekoru kıracağım.” desin; ama zarar rekoru kırsın. Şirket zarar ederken, borçlanıp uçak alsın. İşleri, eşe dosta paslayıp, şirketin kasasını boşaltsın. Çalışanlara maaş ödeyemezken, lüks ofisinde, tüm gün ense yapsın. Sizce bu müdüre ne yaparlar? Kovarlar değil mi? İşte 14 Mayıs’ta, biz de, Beştepe’deki müdürü kovacağız. Yaptıklarının hesabını, milletimizle birlikte, sandıkta soracağız. Şunun şurasında, 102 gün kaldı. 102 gün sonra, bu vizyonsuzluktan, bu beceriksizlikten, bu vasatlıktan kurtulacağız.

Yani biz 14 Mayıs’ta sadece Sayın Erdoğan’ı emekli etmeyeceğiz. Aynı zamanda, özgür bir Türkiye’nin de, önünü açacağız. Hukukun işlediği, adil bir Türkiye’nin de, önünü açacağız. İnişli çıkışlı bir devri kapatıp, istikrarlı bir ekonominin de, temellerini atacağız. Yatırımların önündeki, tüm engelleri de, hızla, 100 gün içinde, ortadan kaldıracağız. Yani biz 14 Mayıs’ta sadece Sayın Erdoğan’ı emekli etmeyeceğiz. Aynı zamanda, özgür bir Türkiye’nin de, önünü açacağız. Hukukun işlediği, adil bir Türkiye’nin de, önünü açacağız. İnişli çıkışlı bir devri kapatıp, istikrarlı bir ekonominin de, temellerini atacağız. Yatırımların önündeki, tüm engelleri de, hızla, 100 gün içinde, ortadan kaldıracağız.

Pazartesi günü 6 siyasi parti olarak, Ortak Politikalar Metnimizi, kamuoyuyla paylaştık. Çalışmamız; Yarının, kalkınan, zenginleşen ve demokratikleşen Türkiye’si yolunda, atacağımız adımları tariflerken; aynı zamanda, istibdata karşı, hürriyetin sesini savunuyor. Yandaşa karşı, milletin sesini savunuyor. İsrafa, yolsuzluğa ve yandaş ekonomisine karşı, refahta eşitlenen Türkiye’yi savunuyor. İşte bu çalışma da, 14 Mayıs’tan sonra yapacaklarımızın, somut planıdır. Pazartesi günü 6 siyasi parti olarak, Ortak Politikalar Metnimizi, kamuoyuyla paylaştık. Çalışmamız; Yarının, kalkınan, zenginleşen ve demokratikleşen Türkiye’si yolunda, atacağımız adımları tariflerken; aynı zamanda, istibdata karşı, hürriyetin sesini savunuyor. Yandaşa karşı, milletin sesini savunuyor. İsrafa, yolsuzluğa ve yandaş ekonomisine karşı, refahta eşitlenen Türkiye’yi savunuyor. İşte bu çalışma da, 14 Mayıs’tan sonra yapacaklarımızın, somut planıdır.