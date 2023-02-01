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Akşener: Ortak Politikalar Metni, 14 Mayıs’tan sonra yapacaklarımızın somut planıdır
Akşener: Ortak Politikalar Metni, 14 Mayıs’tan sonra yapacaklarımızın somut planıdır
İYİ Parti lideri Akşener, "Ortak Politikalar Metni, 14 Mayıs’tan sonra yapacaklarımızın, somut planıdır" dedi. 01.02.2023, Sputnik Türkiye
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politika
meral akşener
iyi parti
politika
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu.Akşener'in konuşmasından satırbaşları şöyle:
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meral akşener, iyi parti, politika
meral akşener, iyi parti, politika

Akşener: Ortak Politikalar Metni, 14 Mayıs’tan sonra yapacaklarımızın somut planıdır

11:08 01.02.2023 (güncellendi: 11:19 01.02.2023)
© AAİYİ Parti Genel Başkanı Akşener
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2023
© AA
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İYİ Parti lideri Akşener, "Ortak Politikalar Metni, 14 Mayıs’tan sonra yapacaklarımızın, somut planıdır" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu.
Akşener'in konuşmasından satırbaşları şöyle:
Aziz milletim Bir şirket müdürü düşünün, Şirketi büyüteceğini söylesin; ama şirketi küçültsün. “Kâr rekoru kıracağım.” desin; ama zarar rekoru kırsın. Şirket zarar ederken, borçlanıp uçak alsın. İşleri, eşe dosta paslayıp, şirketin kasasını boşaltsın. Çalışanlara maaş ödeyemezken, lüks ofisinde, tüm gün ense yapsın. Sizce bu müdüre ne yaparlar? Kovarlar değil mi? İşte 14 Mayıs’ta, biz de, Beştepe’deki müdürü kovacağız. Yaptıklarının hesabını, milletimizle birlikte, sandıkta soracağız. Şunun şurasında, 102 gün kaldı. 102 gün sonra, bu vizyonsuzluktan, bu beceriksizlikten, bu vasatlıktan kurtulacağız.
Yani biz 14 Mayıs’ta sadece Sayın Erdoğan’ı emekli etmeyeceğiz. Aynı zamanda, özgür bir Türkiye’nin de, önünü açacağız. Hukukun işlediği, adil bir Türkiye’nin de, önünü açacağız. İnişli çıkışlı bir devri kapatıp, istikrarlı bir ekonominin de, temellerini atacağız. Yatırımların önündeki, tüm engelleri de, hızla, 100 gün içinde, ortadan kaldıracağız.
Pazartesi günü 6 siyasi parti olarak, Ortak Politikalar Metnimizi, kamuoyuyla paylaştık. Çalışmamız; Yarının, kalkınan, zenginleşen ve demokratikleşen Türkiye’si yolunda, atacağımız adımları tariflerken; aynı zamanda, istibdata karşı, hürriyetin sesini savunuyor. Yandaşa karşı, milletin sesini savunuyor. İsrafa, yolsuzluğa ve yandaş ekonomisine karşı, refahta eşitlenen Türkiye’yi savunuyor. İşte bu çalışma da, 14 Mayıs’tan sonra yapacaklarımızın, somut planıdır.
Bu mücadele hiçbir kaprise, hiçbir inada, kurban edilemez. Hiçbir şahsi hırsa, hiçbir koltuk hesabına, feda edilemez. Milletin iradesi dışında, hiçbir iradeye boyun eğmez. Biz, Millet İttifakı’nı, Ferasetle, feragatle, fedakarlıkla kurduk. İstibdat zincirlerini kırmak, umudu yaşatmak için kurduk. Türkiye’ye, hak ettiği istikbali sunmak için kurduk. Kimse merak etmesin. Kazanana kadar da buradayız. Hiçbir yere gitmiyoruz
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