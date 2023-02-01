https://sputniknews.com.tr/20230201/akkuyu-ngsde-fukusima-tipi-kazaya-karsi-koruma-sisteminin-onemli-bir-unsuru-kuruldu-1066459257.html

Akkuyu NGS’de Fukuşima tipi kazaya karşı koruma sisteminin önemli bir unsuru kuruldu

Akkuyu NGS’de Fukuşima tipi kazaya karşı koruma sisteminin önemli bir unsuru kuruldu

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) 3 No'lu enerji ünitesinde, Japonya’daki Fukuşima NGS’de meydana gelen nükleer yakıt erimeli kaza gibi kazalara karşı... 01.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-01T19:31+0300

2023-02-01T19:31+0300

2023-02-01T19:31+0300

türkiye

akkuyu

akkuyu nükleer güç santrali (ngs)

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Rusya devlet nükleer enerji şirketi Rosatom basın dairesinden Sputnik’e yapılan açıklamaya göre, Akkuyu NGS’nin 3 No'lu enerji ünitesinde Fukuşima NGS’de meydana gelen nükleer yakıt erimeli kaza gibi kazalara karşı koruma sisteminin önemli bir unsuru olan konsol makas başarılı bir şekilde kuruldu.‘Eriyik tuzağı’ veya eriyik lokalizasyon düzeneği, Rus bilim insanları tarafından geliştirilen özel bir koruma sistemi olup nükleer yakıt eriyiğini sınırsız bir süreyle içinde tutabiliyor, böylelikle radyoaktivitenin tuzak gövdesinden sızarak çevreye karışması engellenmiş oluyor.Açıklamada, “Akkuyu NGS’nin 3 No'lu enerji ünitesinin reaktör bölümünde, reaktör şaftının altında, eriyik lokalizasyon düzeneğinin önemli bir unsuru olan konsol makas, proje konumuna getirilerek sabitlendi” ifadelerine yer verildi.Hizmet ömrü en az 60 yıl olan konstrüksiyon, ağırlığı 180 ton, çapı 9.5 metre yüksekliği 2.3 metre olan özel karbon çelikten üretildi, montaj bir vardiya içinde tamamlandı, konsolun tamamlayıcı montajı ise 17 gün sürdü.Konsol makasın başlıca görevinin su temini, buhar giderme, havalandırma, ölçüm cihazları ve eriyik lokalizasyon cihazının muayenesi için geçitlerin organizasyonu olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Makasta montajı yapılan gaz egzoz boru hatları doymuş buharın sirkülasyonunu sağlıyor ve reaktör şaftındaki basıncın izin verilen değerlerin üzerine çıkmasına izin vermiyor” vurgusu yapıldı.Akkuyu NGS Direktörü Sergey Butskih, “Konsol makasın montajı, inşaat programında belirlenen süre içinde tamamlandı, ardından eriyik lokalizasyon cihazının diğer büyük boyutlu bir unsuru olan alt plakanın montajı başlayacak. Çalışmalar deneyimli uzmanlar tarafından olağan düzende yapılıyor. Aynı ekipman birinci ve ikinci güç ünitelerinde de kuruldu” açıklamasında bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20230102/akkuyu-ngsnin-1-unitesinde-ic-koruma-kabugunun-montaji-tamamlandi-1065295843.html

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