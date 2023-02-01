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Ahmet Kural, kemik tümörü ameliyatı oldu
Ahmet Kural, kemik tümörü ameliyatı oldu
Ahmet Kural, belinden ameliyat oldu. Kural, yaklaşık beş saat süren osteoid osteoma kemik tümörü operasyonu geçirdi. 01.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-01T11:44+0300
2023-02-01T11:44+0300
yaşam
ahmet kural
ameliyat
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Bir süredir sağlık soruları yaşayan Ahmet Kural, belinden operasyon geçirdi. Ünlü oyuncu, yaklaşık beş saat süren osteoid osteoma kemik tümörü ameliyatı oldu.Operasyondan sonra sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Ahmet Kural, normal odaya alındı.Ahmet Kural'ın belinden alınan tümörün, iyi ya da kötü huylu olduğu ile henüz bilinmiyor.Kemik türü nedir?Osteoid osteoma kemiğin iyi huylu tümörüdür ve iyi huylu kemik tümörlerinin %10’unu oluşturur. Çocukluk yaş grubunda daha sık görülür. Erkeklerde kadınlara oranla 2-3 kat daha fazla görülür. Genellikle uzun kemikleri tutar (kaval kemiği, uyluk kemiği, kol kemikleri). Diğer kemiklerde de nadir olarak görülmesi mümkündür.
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ahmet kural, ameliyat
ahmet kural, ameliyat

Ahmet Kural, kemik tümörü ameliyatı oldu

11:44 01.02.2023
© AAAhmet Kural
Ahmet Kural - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2023
© AA
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Ahmet Kural, belinden ameliyat oldu. Kural, yaklaşık beş saat süren osteoid osteoma kemik tümörü operasyonu geçirdi.
Bir süredir sağlık soruları yaşayan Ahmet Kural, belinden operasyon geçirdi. Ünlü oyuncu, yaklaşık beş saat süren osteoid osteoma kemik tümörü ameliyatı oldu.
Operasyondan sonra sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Ahmet Kural, normal odaya alındı.
Ahmet Kural'ın belinden alınan tümörün, iyi ya da kötü huylu olduğu ile henüz bilinmiyor.

Kemik türü nedir?

Osteoid osteoma kemiğin iyi huylu tümörüdür ve iyi huylu kemik tümörlerinin %10’unu oluşturur. Çocukluk yaş grubunda daha sık görülür. Erkeklerde kadınlara oranla 2-3 kat daha fazla görülür. Genellikle uzun kemikleri tutar (kaval kemiği, uyluk kemiği, kol kemikleri). Diğer kemiklerde de nadir olarak görülmesi mümkündür.
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