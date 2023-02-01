https://sputniknews.com.tr/20230201/21-hafta-maclarinda-en-fazla-isabetli-sutu-fenerbahce-atti-1066549330.html

21. hafta maçlarında en fazla isabetli şutu Fenerbahçe attı

21. hafta maçlarında en fazla isabetli şutu Fenerbahçe attı

22. hafta perdesi açılan Spor Toto Süper Lig’de Alanyaspor-Sivasspor ve Fatih Karagümrük-Beşiktaş karşılaşmaları oynandı. 21. Haftanın istatistiklerine göre... 01.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-01T22:06+0300

2023-02-01T22:06+0300

2023-02-03T22:06+0300

veri maç

galatasaray

fenerbahçe

beşiktaş

futbol

radyo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/08/1064340555_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_39a1ad73517548f94dfbd2d92ced904a.jpg

Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan’ın sunduğu Veri Maç programında futbol dünyasının dikkat çeken konu başlıkları masaya yatırıldı.Sivasspor’dan net galibiyetSpor Toto Süper Lig’de hafta içi mesaisi yaşanıyor. Ligin 22. haftası Salı günü oynanan Corendon Alanyaspor – DemirGrup Sivasspor maçıyla başladı. Lige iyi başlamasa da daha sonra ortaya koyduğu performansla ivme yakalayan Rıza Çalımbay’ın çalıştırdığı kırmızı beyazlılar deplasmanda gol yemeden attığı 3 golle kritik 3 puanın sahibi oldu.Beşiktaş’a Karagümrük engeli: 5 maçlık seri sona erdiAynı gün İstanbul’da Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda VavaCars Fatih Karagümrük’ün konuğu oldu. Soğuk havada oynanan karşılaşmanın 90 dakikası 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Maçta Beşiktaş'ın golü 33. dakikada Cenk Tosun'dan gelirken Fatih Karagümrük'ün golünü kaydeden isim ise 49. dakikada Ozdoev oldu. Bu sonuçla Beşiktaş'ın 5 maçlık galibiyet serisi sona ererken ligde 39 puana yükseldi. Karagümrük ise puanını 23'e çıkardı. İstatistiklere bakıldığında, Beşiktaş rakip kaleye çektiği 11 şuttan yalnızca ikisinde çerçeveyi isabet ettirirken, Andrea Pirlo’nun ekibi ise 7 denemeden 2 isabetli şut bulabildi. Her iki takım da 19’ar kez rakip ceza sahasında topla buluşma istatistik hanesini doldururken, Karagümrük 1.34, Beşiktaş ise 0.85 gol beklentisi oranı tutturdu.Süper Lig’de 21. Haftanın önemli istatistikleriSüper Lig’in bir önceki haftasına dair satır aralarında kalan önemli bilgiler de dinleyicilerle paylaşıldı. Buna göre 21. haftanın en çok isabetli şut çeken takımı 11 ile Fenerbahçe oldu. Sarı lacivertlileri 10 ile Fraport TAV Antalyaspor ve 9 ile Galatasaray takip etti. En az isabetli şut çeken takım olan Bitexen Giresunspor yalnızca 1 kez kaleyi bulabildi. En çok kurtarış yapan eldiven HangiKredi Ümraniyespor’dan Orkun Özdemir oldu. File bekçisi tam 7 kurtarış yaptı. En çok top kapan futbolcular istatistiğinde 6 ile Fenerbahçeli Samet Akaydın dikkatleri toplarken, en çok ikili mücadele kazanan futbolcular arasında 12 ile Corendon Alanyasporlu Leroy Fer ve Trabzonsporlu Marc Bartra takımları adına başarılı bir grafik çizdiler.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Ata Arslan https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/0b/1063326671_90:0:543:453_100x100_80_0_0_164a8e42359f591bfc580723019d7cc6.jpg

Ata Arslan https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/0b/1063326671_90:0:543:453_100x100_80_0_0_164a8e42359f591bfc580723019d7cc6.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ata Arslan https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/0b/1063326671_90:0:543:453_100x100_80_0_0_164a8e42359f591bfc580723019d7cc6.jpg

galatasaray, fenerbahçe, beşiktaş, futbol, radyo