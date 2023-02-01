Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne 1985’ten bu yana ilk Papa ziyareti

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Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni bir elmasa benzeten Papa Francis, Kongo halkının 'verimli topraklarında bulunan herhangi bir hazineden daha değerli' olduğuna dikkat çekerek, “Şiddet ve nefret artık kimsenin kalbinde veya ağzında yer bulmasın, çünkü bunlar gelişmeyi durduran ve bizi kasvetli bir geçmişe geri götüren insanlık dışı ve Hıristiyan olmayan duygulardır” dedi.