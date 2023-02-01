Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne 1985’ten bu yana ilk Papa ziyareti

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Afrika turuna başladı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne gelen Papa Francis, 2. John Paul'ün 1985’teki ziyaretinden bu yana nüfusunun yaklaşık yarısı Katolik olan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ni ziyaret eden ilk papa oldu.
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Afrika turuna başladı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne gelen Papa Francis, 2. John Paul'ün 1985’teki ziyaretinden bu yana nüfusunun yaklaşık yarısı Katolik olan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ni ziyaret eden ilk papa oldu.
Papa Francis, ilk olarak başkent Kinşasa’daki Başkanlık Sarayı Palace of the Nation’da Demokratik Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile bir araya geldi.
Papa Francis, ilk olarak başkent Kinşasa’daki Başkanlık Sarayı Palace of the Nation’da Demokratik Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile bir araya geldi.
Görüşmenin ardından Papa, sarayın bahçesinde hükümet yetkililerine, sivil toplum kuruluşu yetkililerine ve diplomatik heyetlere hitap etti. Konuşmasında, ülkeyi kasıp kavurmaya devam eden çatışmaları ve muazzam doğal kaynaklarının yabancı güçler tarafından pervasızca sömürülmesini kınayan Papa, Kongo halkını şiddeti ve nefreti reddederek kontrolü kendi ellerine almaya çağırdı.
Görüşmenin ardından Papa, sarayın bahçesinde hükümet yetkililerine, sivil toplum kuruluşu yetkililerine ve diplomatik heyetlere hitap etti. Konuşmasında, ülkeyi kasıp kavurmaya devam eden çatışmaları ve muazzam doğal kaynaklarının yabancı güçler tarafından pervasızca sömürülmesini kınayan Papa, Kongo halkını şiddeti ve nefreti reddederek kontrolü kendi ellerine almaya çağırdı.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni bir elmasa benzeten Papa Francis, Kongo halkının 'verimli topraklarında bulunan herhangi bir hazineden daha değerli' olduğuna dikkat çekerek, “Şiddet ve nefret artık kimsenin kalbinde veya ağzında yer bulmasın, çünkü bunlar gelişmeyi durduran ve bizi kasvetli bir geçmişe geri götüren insanlık dışı ve Hıristiyan olmayan duygulardır” dedi.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni bir elmasa benzeten Papa Francis, Kongo halkının 'verimli topraklarında bulunan herhangi bir hazineden daha değerli' olduğuna dikkat çekerek, “Şiddet ve nefret artık kimsenin kalbinde veya ağzında yer bulmasın, çünkü bunlar gelişmeyi durduran ve bizi kasvetli bir geçmişe geri götüren insanlık dışı ve Hıristiyan olmayan duygulardır” dedi.
Afrika kıtasında devam eden sömürüye değinen Papa, “Bu toprakların ve genel olarak tüm Afrika kıtasının çeşitli sömürü biçimlerine katlanmaya devam etmesi bir trajedi” ifadelerini kullanarak, “Açgözlülüğün zehri elmaslarına kan bulaştırdı" ifadelerini kullandı.
Afrika kıtasında devam eden sömürüye değinen Papa, “Bu toprakların ve genel olarak tüm Afrika kıtasının çeşitli sömürü biçimlerine katlanmaya devam etmesi bir trajedi” ifadelerini kullanarak, “Açgözlülüğün zehri elmaslarına kan bulaştırdı" ifadelerini kullandı.
Dünyayı geçmişte işlenen 'feci' adaletsizlikleri kabul etmeye ve doğal kaynakların devam eden yağmalanmasına son vermeye çağıran Papa, “Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden elinizi çekin, Afrika'dan elinizi çekin. Afrika'yı boğmaktan vazgeçin. Ne soyulacak bir maden, ne de talan edilecek bir arazi. Afrika kendi kaderinin kahramanı olsun” dedi.
Dünyayı geçmişte işlenen 'feci' adaletsizlikleri kabul etmeye ve doğal kaynakların devam eden yağmalanmasına son vermeye çağıran Papa, “Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden elinizi çekin, Afrika'dan elinizi çekin. Afrika'yı boğmaktan vazgeçin. Ne soyulacak bir maden, ne de talan edilecek bir arazi. Afrika kendi kaderinin kahramanı olsun” dedi.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 'en değerli elmasların parlamasını' sağlamak için eğitime acilen yatırım yapılması gerektiğini vurgulayan Papa Francis, çok sayıda Kongolu çocuğun hala okula gitmediğine bunun yerine sömürüldüklerine ve madenlerde köle gibi çalışmaya maruz bırakıldıklarına dikkat çekti.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 'en değerli elmasların parlamasını' sağlamak için eğitime acilen yatırım yapılması gerektiğini vurgulayan Papa Francis, çok sayıda Kongolu çocuğun hala okula gitmediğine bunun yerine sömürüldüklerine ve madenlerde köle gibi çalışmaya maruz bırakıldıklarına dikkat çekti.
Papa, “Çocuklar, genç kızlar ve tüm gençler gelecek için umudu temsil ediyor. Bu umudun bastırılmasına izin vermeyelim, bunun yerine onu tutkuyla besleyelim” açıklamasında bulundu.
Papa, “Çocuklar, genç kızlar ve tüm gençler gelecek için umudu temsil ediyor. Bu umudun bastırılmasına izin vermeyelim, bunun yerine onu tutkuyla besleyelim” açıklamasında bulundu.