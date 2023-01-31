https://sputniknews.com.tr/20230131/volgograd-stalingrad-muharebesi-zaferinin-yildonumunde-stalingrad-oldu-1066407947.html

Volgograd, Stalingrad Muharebesi zaferinin yıldönümünde ‘Stalingrad’ oldu

Volgograd, Stalingrad Muharebesi zaferinin yıldönümünde ‘Stalingrad’ oldu

Stalingrad Muharebesi'nin 80. yıldönümü nedeniyle Volgagrad’ın girişindeki bazı levhalarda kentin adı, eski adı olan Stalingrad olarak değiştirildi. 31.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-31T19:24+0300

2023-01-31T19:24+0300

2023-01-31T19:24+0300

dünya

stalingrad

volgograd

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Rusya’nın Volgagrad kentinin belediye meclisinin kararıyla, 2. Dünya Savaşı'nın en önemli muharebelerinden biri olarak kabul edilen Stalingrad Muharebesi'nin 80. yıldönümü nedeniyle Volgagrad’ın girişindeki bazı levhalarda kentin adı Stalingrad olarak değiştirildi.2 Şubat 1943'te Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası ve müttefiklerine karşı zaferiyle sonuçlanan Stalingrad Muharebesi’nin 80. Yıldönümü etkinliklerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de katılacağı bildirildi.Kentin girişlerindeki İstoriçeskaya Caddesi, Aviator Caddesi, 40 Let VLKSM Caddesi, Nejdanova Caddesi, 3. Prodolnoy Karayolu, Nikolay Otrada Caddesi’ne ‘Stalingrad’ levhaları yerleştirildi.Volgograd Şehir Meclisi 2013 yılında, kentin her yıl 2 Şubat, 23 Şubat, 8 Mayıs, 9 Mayıs, 22 Haziran, 23 Ağustos, 2 Eylül, 19 Kasım ve 9 Aralık günlerinde ‘Stalingrad’ olarak anılmasını kararlaştırmıştı.

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