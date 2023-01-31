https://sputniknews.com.tr/20230131/urlada-hayatin-butun-guzelliklerini-ogreten-open-campus-kullerinden-doguyor-1066414201.html

Urla’da hayatın bütün güzelliklerini öğreten Open Campus küllerinden doğuyor

Urla’da hayatın bütün güzelliklerini öğreten Open Campus küllerinden doğuyor

Open Campus ile ilgili gelişmeleri Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlatan Murat Girgin, "Eli, kalem, bilgisayar, kazma-kürek, mala tutan... 31.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-31T21:36+0300

2023-01-31T21:36+0300

2023-01-31T21:45+0300

akşam postasi

radyo

open campus

atilla güner

urla

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Türkiye’de, bilim, teknoloji, tasarım, eğitim ve tarım konularına alternatif yaklaşımlar geliştirmeye çalışan Urla’daki Open Campus, pandemi, deprem ve yangınla tahrip olmuştu. Open Campus şimdi gönüllülerin desteğiyle yeniden ayağa kalkıyor. Murat Girgin, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na gelişmeleri anlattı. Girgin, “Yeni bir başlangıç yapıyoruz. 1 Haziran 2023'de açılıyoruz. O zamana kadar eli, kalem, bilgisayar, kazma-kürek, mala tutan herkesin dayanışmasını bekliyoruz” dedi.Girgin’in anlattıklarından satır başları şöyle:Haziran’da geri dönüyorHaziran ayına kadar hazır etmeye çalışıyoruz. Daha önce bin kişi on gün boyunca kalıyor, dünyanın farklı yerlerinden gelen 250 civarı konunun uzmanı genç insanlara eğitimler veriyordu. Belirli konularda farkındalıklar ya da erken uyarılar örneğin yapay zeka konusu gibi etkinlikler yapıyorduk. Açık bir kampüs olsun, YÖK gibi şeyler olmasın sivil bir yer olsun, akademinin ve endüstrinin ortaklaştığı bir yer hayal etmiştik. Böyle bir fikir oluştu ve gençler de o fikri beğendiler, gelip burada kaldılar. Şu anda bile 5-6 önce kamp dönemlerinde gelen genç arkadaşlar yaz-kış demeden gelip burada misafirimiz oluyorlar.Ütopya denemesi

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2023

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radyo, open campus, atilla güner, urla