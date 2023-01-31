https://sputniknews.com.tr/20230131/ukrayna-gucleri-zaporojyedeki-birinci-savunma-hattindan-cekildi--1066391509.html
Ukrayna güçleri, Zaporojye'deki birinci savunma hattından çekildi
Ukrayna güçleri, Zaporojye'deki birinci savunma hattından çekildi
Rusya Federasyonu'na bağlanan Zaporojye Bölge İdaresi yetkilisi Vladimir Rogov, Ukrayna ordusunun bölgedeki birinci savunma hattından diğer mevzilere... 31.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-31T13:43+0300
2023-01-31T13:43+0300
2023-01-31T13:43+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
zaporojye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/13/1065915772_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6eab1d7dd009607875ca3cfc14bb9cee.jpg
Sputnik'e konuşan Rogov, "Ukraynalı birlikler, birinci savunma hattının neredeyse tamamını terk etti ve ikinci ve üçüncü hatta daha önce hazırlanan mevzilere geçti" dedi. Ukrayna güçlerinin Zaporojye'de taarruz başlatma planlarının geçici olarak çöktüğünün altını çizen Rogov, "Ordumuz, yeni sınır hatlarını özgürleştirdi. O hatları ele geçirdi ve şu anda Zaporojye cephesinde çok daha elverişli taktik ve stratejik konuma sahip" ifadelerini kullandı. Rogov, Rus güçlerinin Zaporojye Bölgesi'nde 9 yerleşim birimini ateş kontrolü veya operasyonel kontrol altına aldığını ekledi.
rusya
ukrayna
zaporojye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/13/1065915772_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_84f757c4302ee8a918780342fc4ff56e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, ukrayna, zaporojye
rusya, ukrayna, zaporojye
Ukrayna güçleri, Zaporojye'deki birinci savunma hattından çekildi
Abone ol
Rusya Federasyonu'na bağlanan Zaporojye Bölge İdaresi yetkilisi Vladimir Rogov, Ukrayna ordusunun bölgedeki birinci savunma hattından diğer mevzilere çekildiğini belirtti.
Sputnik'e konuşan Rogov, "Ukraynalı birlikler, birinci savunma hattının neredeyse tamamını terk etti ve ikinci ve üçüncü hatta daha önce hazırlanan mevzilere geçti" dedi.
Ukrayna güçlerinin Zaporojye'de taarruz başlatma planlarının geçici olarak çöktüğünün altını çizen Rogov, "Ordumuz, yeni sınır hatlarını özgürleştirdi. O hatları ele geçirdi ve şu anda Zaporojye cephesinde çok daha elverişli taktik ve stratejik konuma sahip" ifadelerini kullandı.
Rogov, Rus güçlerinin Zaporojye Bölgesi'nde 9 yerleşim birimini ateş kontrolü veya operasyonel kontrol altına aldığını ekledi.