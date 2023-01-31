https://sputniknews.com.tr/20230131/ukrayna-gucleri-zaporojyedeki-birinci-savunma-hattindan-cekildi--1066391509.html

Ukrayna güçleri, Zaporojye'deki birinci savunma hattından çekildi

Ukrayna güçleri, Zaporojye'deki birinci savunma hattından çekildi

Rusya Federasyonu'na bağlanan Zaporojye Bölge İdaresi yetkilisi Vladimir Rogov, Ukrayna ordusunun bölgedeki birinci savunma hattından diğer mevzilere... 31.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-31T13:43+0300

2023-01-31T13:43+0300

2023-01-31T13:43+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

zaporojye

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Sputnik'e konuşan Rogov, "Ukraynalı birlikler, birinci savunma hattının neredeyse tamamını terk etti ve ikinci ve üçüncü hatta daha önce hazırlanan mevzilere geçti" dedi. Ukrayna güçlerinin Zaporojye'de taarruz başlatma planlarının geçici olarak çöktüğünün altını çizen Rogov, "Ordumuz, yeni sınır hatlarını özgürleştirdi. O hatları ele geçirdi ve şu anda Zaporojye cephesinde çok daha elverişli taktik ve stratejik konuma sahip" ifadelerini kullandı. Rogov, Rus güçlerinin Zaporojye Bölgesi'nde 9 yerleşim birimini ateş kontrolü veya operasyonel kontrol altına aldığını ekledi.

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