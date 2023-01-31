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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230131/ukrayna-gucleri-zaporojyedeki-birinci-savunma-hattindan-cekildi--1066391509.html
Ukrayna güçleri, Zaporojye'deki birinci savunma hattından çekildi
Ukrayna güçleri, Zaporojye'deki birinci savunma hattından çekildi
Rusya Federasyonu'na bağlanan Zaporojye Bölge İdaresi yetkilisi Vladimir Rogov, Ukrayna ordusunun bölgedeki birinci savunma hattından diğer mevzilere... 31.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-31T13:43+0300
2023-01-31T13:43+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
zaporojye
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Sputnik'e konuşan Rogov, "Ukraynalı birlikler, birinci savunma hattının neredeyse tamamını terk etti ve ikinci ve üçüncü hatta daha önce hazırlanan mevzilere geçti" dedi. Ukrayna güçlerinin Zaporojye'de taarruz başlatma planlarının geçici olarak çöktüğünün altını çizen Rogov, "Ordumuz, yeni sınır hatlarını özgürleştirdi. O hatları ele geçirdi ve şu anda Zaporojye cephesinde çok daha elverişli taktik ve stratejik konuma sahip" ifadelerini kullandı. Rogov, Rus güçlerinin Zaporojye Bölgesi'nde 9 yerleşim birimini ateş kontrolü veya operasyonel kontrol altına aldığını ekledi.
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rusya, ukrayna, zaporojye
rusya, ukrayna, zaporojye

Ukrayna güçleri, Zaporojye'deki birinci savunma hattından çekildi

13:43 31.01.2023
© Sputnik / Константин Михальчевский / Multimedya arşivine gidinRusya- Ukrayna- Rus askeri
Rusya- Ukrayna- Rus askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2023
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Rusya Federasyonu'na bağlanan Zaporojye Bölge İdaresi yetkilisi Vladimir Rogov, Ukrayna ordusunun bölgedeki birinci savunma hattından diğer mevzilere çekildiğini belirtti.
Sputnik'e konuşan Rogov, "Ukraynalı birlikler, birinci savunma hattının neredeyse tamamını terk etti ve ikinci ve üçüncü hatta daha önce hazırlanan mevzilere geçti" dedi.
Ukrayna güçlerinin Zaporojye'de taarruz başlatma planlarının geçici olarak çöktüğünün altını çizen Rogov, "Ordumuz, yeni sınır hatlarını özgürleştirdi. O hatları ele geçirdi ve şu anda Zaporojye cephesinde çok daha elverişli taktik ve stratejik konuma sahip" ifadelerini kullandı.
Rogov, Rus güçlerinin Zaporojye Bölgesi'nde 9 yerleşim birimini ateş kontrolü veya operasyonel kontrol altına aldığını ekledi.
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