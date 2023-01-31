https://sputniknews.com.tr/20230131/uc-buyukler-spor-toto-super-ligde-21inci-haftayi-farkli-kapatti-1066549199.html

Üç büyükler Spor Toto Süper Lig’de 21. haftayı ‘farklı’ kapattı

Üç büyükler Spor Toto Süper Lig’de 21. haftayı ‘farklı’ kapattı

Spor Toto Süper Lig’de heyecan gittikçe artıyor. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş rakiplerini mağlup ederek 21’inci haftayı kayıpsız kapattılar. Üç büyükler... 31.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-31T22:03+0300

2023-01-31T22:03+0300

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Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan’ın sunduğu ‘Veri Maç’ programında 21. haftası da geçilen Spor Toto Süper Lig maçları değerlendirildi. VavaCars Fatih Karagümrük’ün maç yapmadan ‘bay’ geçtiği haftada, Galatasaray 4 golle, Fenerbahçe 5 golle ve Beşiktaş 3 golle 3 puana uzanmayı başaran ekipler oldu.Kadıköy’de Enner Valencia resitaliPortekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü maçta kendi evinde ağırladığı Kasımpaşa’yı 5-1 mağlup etti. Maçın skoru kadar Fenerbahçe istatistiklerde de fark yaratan taraf oldu. Sarı lacivertliler şutlarda 21-4, isabetli şutlarda 11-1, gol fırsatında 10-1, rakip ceza sahasında topla buluşmada 17-6 üstün gelmeyi başardı. Enner Valencia’nın 4 gol birden kaydederek yıldızlaştığı maçta genç yıldız Arda Güler yine performansıyla parmak ısırttı. Maçta bir şutu direkten dönen Arda, 4 şut pası, 2 şans yaratma, 40 isabetli pas ve 0,37’lik asist beklentisiyle taraftarların en çok beğendiği oyuncuların başında geldi.Lider Galatasaray dur durak bilmiyorLider Galatasaray, kazanma serisini Giresun'da da sürdürdü. Bitexen Giresunspor'la deplasmanda karşı karşıya gelen Cimbom, rakibini 4-0 mağlup ederek ligde üst üste 10. galibiyetini aldı ve liderliğini devam ettirdi. Deplasmanda çizdiği başarılı grafikle takdir toplayan Okan Buruk’un öğrencileri bu sezon konuk olarak çıktığı 11 maçın 8’ini kazanarak, 2’sinde berabere kalıp sadece birini kaybederek hanesine 26 puan yazdırdı. Defans oyuncusu Abdülkerim Bardakçı’nın yer almadığı maçta forma giyerek iyi bir performans kaydeden Emin Bayram kendisine verilen fırsatı iyi değerlendirdi. Genç oyuncu 13 top kazanma başarısı gösterdiği müsabakada 14 kez araya girdi, 7 sahipsiz top kazandı, 13 kez pas arası yapıp bunlardan birini kilit pas istatistiğine yazdırmasını bildi. Emin ayrıca yüzde 87’lik verimlilikle 45 isabetli pasla oynayarak takım arkadaşlarına katkı sağladı.Beşiktaş Şenol Güneş’le bambaşkaVe Beşiktaş… Süper Lig’de son 4 maçını kazanan teknik direktör Şenol güneş yönetimindeki Kara Kartal, konuk ettiği Corendon Alanyaspor’u 3-0 yenerek beşte beş yaptı. Siyah beyazlılar bu sezon 520 ile Süper Lig’de en fazla isabetli pas yağtığı, yüzde 86 ile en yüksek pas yüzdesini yakaladığı ve 3,03 xG ile iç sahada en fazla gol beklentisine girdiği maçı oynadı. Dünyaca ünlü İngiliz yıldız Dele Alli, ligde 6 maç sonra ilk 11’de kendisine yer buldu. Cezalı Nathan Redmond’ın yokluğunda orta sahada oynayan Alli, 85 dakika oyunda kaldığı süre boyunca 54 pas yapıp yüzde 83 isabet elde etti, 5 kez rakip cezasında topla buluştu, 9 kez top kapıp, 8 ikili mücadele; 3 hava topu kazandı.

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radyo, futbol, galatasaray, beşiktaş, fenerbahçe