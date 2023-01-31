https://sputniknews.com.tr/20230131/turkiyenin-turizm-geliri-2022de-yillik-yuzde-534-artti-1066383041.html

Türkiye'nin turizm geliri 2022'de yıllık yüzde 53.4 arttı

Türkiye'nin turizm geliri 2022'de yıllık yüzde 53.4 arttı

Türkiye'nin turizm geliri, 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 53,4 artarak 46 milyar 284 milyon 907 bin dolara yükselirken ülkeden çıkış yapan ziyaretçi sayısı... 31.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-31T10:48+0300

2023-01-31T10:48+0300

2023-01-31T10:48+0300

ekonomi

turizm

kültür ve turizm bakanlığı

türkiye

türkiye istatistik kurumu (tüik)

yerli turist

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Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılının 4. çeyreğine ve yılın geneline ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı.Buna göre, turizm geliri, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 53,4 artarak 46 milyar 284 milyon 907 bin dolara çıktı. Geçen yılki gelirin 34 milyar 477 milyon 12 bin dolarını kişisel harcamalar, 11 milyar 807 milyon 895 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı, 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 75 artarak 51 milyon 369 bin 26 kişiye yükseldi. Bunların yüzde 13,7'sini 7 milyon 27 bin 504 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.Bu dönemde kişi başına ortalama gecelik harcama 89 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcaması ise 60 dolar oldu.Geçen yıl paket tur harcamaları (ülkeye kalan pay) yüzde 125,2, spor, eğitim, kültür harcaması yüzde 90,5 ve uluslararası ulaştırma yüzde 68,9 arttı.Ziyaretçilerin geliş amaçlarında birinci sırada yüzde 67,1 ile "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" yer alırken yurt dışı ikametli vatandaşlar Türkiye'ye yüzde 64,4 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi.Turizm gideri yüzde 130.9 arttıGeçen yıl turizm gideri, bir önceki yıla göre yüzde 130,9 artarak 4 milyar 276 milyon 533 bin dolara çıktı. Bunun 3 milyar 753 milyon 403 bin dolarını kişisel, 523 milyon 130 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.Söz konusu yılda yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yıla göre yüzde 165,4 artarak 7 milyon 266 bin 773 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 589 dolar olarak gerçekleşti.

https://sputniknews.com.tr/20230125/nemrut-dagi-kis-mevsiminde-ilk-kez-turist-agirliyor-1066147820.html

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turizm, kültür ve turizm bakanlığı, türkiye, türkiye istatistik kurumu (tüik), yerli turist