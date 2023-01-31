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https://sputniknews.com.tr/20230131/seker-fiyatlari-6-yilin-zirvesine-cikti-1066405536.html
Şeker fiyatları 6 yılın zirvesine çıktı
Şeker fiyatları 6 yılın zirvesine çıktı
Emtia piyasasında bugün negatif bir seyir izlenirken, şeker fiyatı 0,2166 dolarla Kasım 2016'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü. 31.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-31T17:51+0300
2023-01-31T17:51+0300
ekonomi
şeker
faiz
fiyat
fiyat artışı
kahve
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Bloomberg'te yer alan habere göre, emtia piyasasında geçen hafta görülen pozitif seyir bu hafta yerini oynaklığa bıraktı. Buğday başta olmak üzere çoğunlukla emtia fiyatlarında düşüşler görülürken, şekerin fiyatı yükselişini sürdürüyor.Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklayacağı para politikası kararları öncesinde risk iştahı azalırken, emtia piyasasında, dolardaki değerlenmenin de etkisiyle negatif bir seyir izleniyor.Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre Fed'in yarın 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, politika metninde ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarındaki yönlendirmeler büyük önem arz ediyor.Fed etkisiAnalistler, piyasalarda Fed'in faiz artışını nerede durduracağına ilişkin belirsizliklerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğüne değinerek, yarınki toplantıyla beraber bu konunun açıklığa kavuşmasının beklendiğini söyledi.Emtia piyasasındaki negatif seyre karşın Intercontinental Exchange'de (ICE) 0,2166 dolarla Kasım 2016'dan bu yana en yüksek seviyeyi gören şeker fiyatı, saat 14.35 itibarıyla 0,2154 dolardan işlem görüyor.Hindistan'da şeker üretiminin azalacağına yönelik öngörülerin fiyatlarda yükselişe neden olduğunu bildiren analistler, ülkede şeker rekoltesinin azalmasıyla küresel arz sorunlarının tetiklenebileceğinden endişe edildiğini kaydetti.Pamuk ve kahvede yükselişAnalistler, Hindistan'ın dünyanın en büyük şeker üreticisi, Brezilya'nın ise dünyanın en büyük şeker ihracatçısı olduğunu belirterek, bu nedenle bu iki ülkedeki gelişmelerin fiyatlar üzerinde etkili olduğunu ifade etti.Öte yandan diğer tarım emtialarında bugün dalgalı bir seyir izleniyor. Pamuk ve kahvede yüzde 0,3 yükseliş, kakaoda ise yüzde 1 civarında düşüş görülüyor.Şikago Ticaret Borsası'nda işlem gören buğday yüzde 0,6, mısır yüzde 0,2, soya fasulyesi yüzde 0,4 azalış kaydetti.Değerli metallerdeki düşüş eğilimi devam ediyorDeğerli metallerdeki düşüş eğilimi de devam ediyor. Bugün altında yüzde 0,9, gümüşte yüzde 1,9, paladyumda yüzde 1.4 değer kayıpları söz konusu.Çin'de ekonomik aktiviteye ilişkin öncü verilerdeki güçlü toparlanmaya karşın baz metal fiyatlarında düşüşler dikkati çekiyor.Çin'de Ocak ayı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 50,1 seviyesinde gerçekleşerek hem beklentileri aştı hem de imalat sanayinin daralma eğilimini sonlandırdığını gösterdi. Ülkede hizmet sektörü PMI da 54,4'e çıktı.Verilerin ekonomik aktivitedeki toparlanmaya işaret etmesine karşın, bakır yüzde 1, alüminyum yüzde 1,7, çinko yüzde 1,2, nikel yüzde 1,6 azalış kaydetti. Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 1 geriledi.
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şeker, faiz, fiyat, fiyat artışı, kahve
şeker, faiz, fiyat, fiyat artışı, kahve

Şeker fiyatları 6 yılın zirvesine çıktı

17:51 31.01.2023
© AAşeker
şeker - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2023
© AA
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Emtia piyasasında bugün negatif bir seyir izlenirken, şeker fiyatı 0,2166 dolarla Kasım 2016'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.
Bloomberg'te yer alan habere göre, emtia piyasasında geçen hafta görülen pozitif seyir bu hafta yerini oynaklığa bıraktı. Buğday başta olmak üzere çoğunlukla emtia fiyatlarında düşüşler görülürken, şekerin fiyatı yükselişini sürdürüyor.
Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklayacağı para politikası kararları öncesinde risk iştahı azalırken, emtia piyasasında, dolardaki değerlenmenin de etkisiyle negatif bir seyir izleniyor.
Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre Fed'in yarın 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, politika metninde ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarındaki yönlendirmeler büyük önem arz ediyor.

Fed etkisi

Analistler, piyasalarda Fed'in faiz artışını nerede durduracağına ilişkin belirsizliklerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğüne değinerek, yarınki toplantıyla beraber bu konunun açıklığa kavuşmasının beklendiğini söyledi.
Emtia piyasasındaki negatif seyre karşın Intercontinental Exchange'de (ICE) 0,2166 dolarla Kasım 2016'dan bu yana en yüksek seviyeyi gören şeker fiyatı, saat 14.35 itibarıyla 0,2154 dolardan işlem görüyor.
Hindistan'da şeker üretiminin azalacağına yönelik öngörülerin fiyatlarda yükselişe neden olduğunu bildiren analistler, ülkede şeker rekoltesinin azalmasıyla küresel arz sorunlarının tetiklenebileceğinden endişe edildiğini kaydetti.

Pamuk ve kahvede yükseliş

Analistler, Hindistan'ın dünyanın en büyük şeker üreticisi, Brezilya'nın ise dünyanın en büyük şeker ihracatçısı olduğunu belirterek, bu nedenle bu iki ülkedeki gelişmelerin fiyatlar üzerinde etkili olduğunu ifade etti.
Öte yandan diğer tarım emtialarında bugün dalgalı bir seyir izleniyor. Pamuk ve kahvede yüzde 0,3 yükseliş, kakaoda ise yüzde 1 civarında düşüş görülüyor.
Şikago Ticaret Borsası'nda işlem gören buğday yüzde 0,6, mısır yüzde 0,2, soya fasulyesi yüzde 0,4 azalış kaydetti.

Değerli metallerdeki düşüş eğilimi devam ediyor

Değerli metallerdeki düşüş eğilimi de devam ediyor. Bugün altında yüzde 0,9, gümüşte yüzde 1,9, paladyumda yüzde 1.4 değer kayıpları söz konusu.
Çin'de ekonomik aktiviteye ilişkin öncü verilerdeki güçlü toparlanmaya karşın baz metal fiyatlarında düşüşler dikkati çekiyor.
Çin'de Ocak ayı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 50,1 seviyesinde gerçekleşerek hem beklentileri aştı hem de imalat sanayinin daralma eğilimini sonlandırdığını gösterdi. Ülkede hizmet sektörü PMI da 54,4'e çıktı.
Verilerin ekonomik aktivitedeki toparlanmaya işaret etmesine karşın, bakır yüzde 1, alüminyum yüzde 1,7, çinko yüzde 1,2, nikel yüzde 1,6 azalış kaydetti. Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 1 geriledi.
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