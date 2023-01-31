https://sputniknews.com.tr/20230131/sami-selcuk-hukuk-devleti-ile-hukukun-ustunlugu-cok-farkli-kavramlar-1066551269.html
Sami Selçuk: ‘Hukuk devleti ile hukukun üstünlüğü çok farklı kavramlar’
Sami Selçuk: ‘Hukuk devleti ile hukukun üstünlüğü çok farklı kavramlar’
Radyo Sputnik’te Enver Aysever ile Yolcu Yolunda Gerek programına Yargıtay eski Başkanı Sami Selçuk konuk oldu. Sami Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip... 31.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-31T22:24+0300
2023-01-31T22:24+0300
2023-02-03T22:25+0300
yolcu yolunda gerek
radyo
sami selçuk
hukuk
yargıtay
6'lı masa
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Sami Selçuk: ‘Hukuk devleti ile hukukun üstünlüğü çok farklı kavramlar’
Sami Selçuk: ‘Hukuk devleti ile hukukun üstünlüğü çok farklı kavramlar’
Yargıtay eski Başkanı Sami Selçuk hem mevcut durumları hem de Altılı Masa’nın mutabakat metnini değerlendirdi. Hukukun üstünlüğü ile hukuk devleti arasındaki ayrıma değinen Selçuk 'Hukuk devleti dediğiniz zaman peşin peşin devletinizin hukuk içinde olmadığını kabulleniyor ve hukukun içine sokmaya özeniyorsunuz. Halbuki hukukun üstünlüğü dediğiniz zaman hukuk her şeyin üzerindedir, devlet de sokaktaki yurttaş da olgu karşısında eşit düzeydedir’ ifadelerini kullandı:‘Eğer hüküm açık ise yorum yapılamaz’Yargıtay eski Başkanı Sami Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığı konusunda sert yorumlarda bulundu. Selçuk, Anayasanın hükümlerinin gayet net ve bu nedenle yoruma kapalı olduğunu söyleyerek Erdoğan’ın aday olamayacağını savundu. Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un 2018’de yeni Anayasanın yürürlüğe girmesinden dolayı Erdoğan’ın üçüncü değil ikinci adaylığı olacağını söylemesine tepki gösteren Selçuk, ‘Böyle bir yorumu yapan öğrenciyi ikinci sınıfa geçirmem. O madde son derece açık, yorum yapılamaz. Yorum yasağı var. Çünkü eski Roma’dan beri söylenen bir söz vardır eğer hüküm açık ise yorum yapılamaz’ şeklinde konuştu.
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Enver Aysever
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Enver Aysever
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Enver Aysever
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg
radyo, sami selçuk, hukuk, аудио, yargıtay, 6'lı masa
radyo, sami selçuk, hukuk, аудио, yargıtay, 6'lı masa
Sami Selçuk: ‘Hukuk devleti ile hukukun üstünlüğü çok farklı kavramlar’
22:24 31.01.2023 (güncellendi: 22:25 03.02.2023) Abone ol
Radyo Sputnik’te Enver Aysever ile Yolcu Yolunda Gerek programına Yargıtay eski Başkanı Sami Selçuk konuk oldu. Sami Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 3’üncü kez aday olduğunu ve bunun Anayasa’ya aykırı olacağı yorumunda bulundu.
Yargıtay eski Başkanı Sami Selçuk hem mevcut durumları hem de Altılı Masa’nın mutabakat metnini değerlendirdi. Hukukun üstünlüğü ile hukuk devleti arasındaki ayrıma değinen Selçuk 'Hukuk devleti dediğiniz zaman peşin peşin devletinizin hukuk içinde olmadığını kabulleniyor ve hukukun içine sokmaya özeniyorsunuz. Halbuki hukukun üstünlüğü dediğiniz zaman hukuk her şeyin üzerindedir, devlet de sokaktaki yurttaş da olgu karşısında eşit düzeydedir’ ifadelerini kullandı:
‘Eğer hüküm açık ise yorum yapılamaz’
Yargıtay eski Başkanı Sami Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığı konusunda sert yorumlarda bulundu. Selçuk, Anayasanın hükümlerinin gayet net ve bu nedenle yoruma kapalı olduğunu söyleyerek Erdoğan’ın aday olamayacağını savundu. Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un 2018’de yeni Anayasanın yürürlüğe girmesinden dolayı Erdoğan’ın üçüncü değil ikinci adaylığı olacağını söylemesine tepki gösteren Selçuk, ‘Böyle bir yorumu yapan öğrenciyi ikinci sınıfa geçirmem. O madde son derece açık, yorum yapılamaz. Yorum yasağı var. Çünkü eski Roma’dan beri söylenen bir söz vardır eğer hüküm açık ise yorum yapılamaz’ şeklinde konuştu.