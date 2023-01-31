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Rusya ve Belarus, ortak askeri eğitim merkezleri kuracak
Rusya ve Belarus, ortak askeri eğitim merkezleri kuracak
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus ile ortak askeri eğitim merkezleri kurulmasını öngören öneriyi kabul etti. 31.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-31T14:43+0300
2023-01-31T14:43+0300
dünya
rusya
belarus
eğitim
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Putin'in imzaladığı kararnameye göre Rus lider, Rusya ile Belarus arasında iki ülke orduları için ortak askeri eğitim merkezleri kurulmasına ve işletilmesine ilişkin anlaşma imzalanması konusunda Rusya hükümeti tarafından sunulan öneriyi onayladı.Putin, Rusya savunma ve dışişleri bakanlıklarına Belarus tarafıyla söz konusu anlaşmaya ilişkin müzakerelerin yürütülmesi ve anlaşmanın imzalanması konusunda talimat verdi.
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rusya, belarus, eğitim, vladimir putin
rusya, belarus, eğitim, vladimir putin

Rusya ve Belarus, ortak askeri eğitim merkezleri kuracak

14:43 31.01.2023
© RTBelarus-Rusya
Belarus-Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2023
© RT
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus ile ortak askeri eğitim merkezleri kurulmasını öngören öneriyi kabul etti.
Putin'in imzaladığı kararnameye göre Rus lider, Rusya ile Belarus arasında iki ülke orduları için ortak askeri eğitim merkezleri kurulmasına ve işletilmesine ilişkin anlaşma imzalanması konusunda Rusya hükümeti tarafından sunulan öneriyi onayladı.

Putin, Rusya savunma ve dışişleri bakanlıklarına Belarus tarafıyla söz konusu anlaşmaya ilişkin müzakerelerin yürütülmesi ve anlaşmanın imzalanması konusunda talimat verdi.
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