https://sputniknews.com.tr/20230131/rusya-ve-belarus-ortak-askeri-egitim-merkezleri-kuracak-1066395386.html

Rusya ve Belarus, ortak askeri eğitim merkezleri kuracak

Rusya ve Belarus, ortak askeri eğitim merkezleri kuracak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus ile ortak askeri eğitim merkezleri kurulmasını öngören öneriyi kabul etti. 31.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-31T14:43+0300

2023-01-31T14:43+0300

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vladimir putin

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Putin'in imzaladığı kararnameye göre Rus lider, Rusya ile Belarus arasında iki ülke orduları için ortak askeri eğitim merkezleri kurulmasına ve işletilmesine ilişkin anlaşma imzalanması konusunda Rusya hükümeti tarafından sunulan öneriyi onayladı.Putin, Rusya savunma ve dışişleri bakanlıklarına Belarus tarafıyla söz konusu anlaşmaya ilişkin müzakerelerin yürütülmesi ve anlaşmanın imzalanması konusunda talimat verdi.

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rusya, belarus, eğitim, vladimir putin