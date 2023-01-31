https://sputniknews.com.tr/20230131/rusya-ukraynayla-siniri-bulunan-bolgelerde-arac-kontrollerini-sikilastiriyor-1066410700.html

Rusya, Ukrayna'yla sınırı bulunan bölgelerde araç kontrollerini sıkılaştırıyor

Rusya, Ukrayna'yla sınırı bulunan bölgelerde araç kontrollerini sıkılaştırıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'yla sınırı bulunan bölgelerde araç kontrollerinin sıkılaştırılmasını öngören kararnameyi imzaladı. 31.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-31T20:30+0300

2023-01-31T20:30+0300

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Kararnameye göre özel askeri harekat başladıktan sonra sınır bölgelerinde terör tehdidinin yüksek olması nedeniyle geçici olarak uygulamaya koyulan ve 15 günde bir uzatılan 'sarı' terör tehdidi seviyesi, kalıcı hale getirildi. Uygulama, yeni bir kararnameye kadar geçerliliğini koruyacak.Putin, imzaladığı kararnameyle 'sarı' terör tehdidi seviyesindeki sınır bölgelerinde araçların sınır kapılarından geçişinde daha kapsamlı kontroller yapılması talimatı verdi. Sınır noktalarında araçların kontrolleri sırasında silah ve patlayıcı madde dedektörleri de kullanılacak.

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