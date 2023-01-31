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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230131/rusya-ukraynayla-siniri-bulunan-bolgelerde-arac-kontrollerini-sikilastiriyor-1066410700.html
Rusya, Ukrayna'yla sınırı bulunan bölgelerde araç kontrollerini sıkılaştırıyor
Rusya, Ukrayna'yla sınırı bulunan bölgelerde araç kontrollerini sıkılaştırıyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'yla sınırı bulunan bölgelerde araç kontrollerinin sıkılaştırılmasını öngören kararnameyi imzaladı. 31.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-31T20:30+0300
2023-01-31T20:30+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
sınır
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Kararnameye göre özel askeri harekat başladıktan sonra sınır bölgelerinde terör tehdidinin yüksek olması nedeniyle geçici olarak uygulamaya koyulan ve 15 günde bir uzatılan 'sarı' terör tehdidi seviyesi, kalıcı hale getirildi. Uygulama, yeni bir kararnameye kadar geçerliliğini koruyacak.Putin, imzaladığı kararnameyle 'sarı' terör tehdidi seviyesindeki sınır bölgelerinde araçların sınır kapılarından geçişinde daha kapsamlı kontroller yapılması talimatı verdi. Sınır noktalarında araçların kontrolleri sırasında silah ve patlayıcı madde dedektörleri de kullanılacak.
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rusya, ukrayna, sınır
rusya, ukrayna, sınır

Rusya, Ukrayna'yla sınırı bulunan bölgelerde araç kontrollerini sıkılaştırıyor

20:30 31.01.2023
© Sputnik / Александр Гальперин / Multimedya arşivine gidinRusya'nın Ukrayna'ya özel operasyonuna katılan Rus askerleri
Rusya'nın Ukrayna'ya özel operasyonuna katılan Rus askerleri - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2023
© Sputnik / Александр Гальперин
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'yla sınırı bulunan bölgelerde araç kontrollerinin sıkılaştırılmasını öngören kararnameyi imzaladı.
Kararnameye göre özel askeri harekat başladıktan sonra sınır bölgelerinde terör tehdidinin yüksek olması nedeniyle geçici olarak uygulamaya koyulan ve 15 günde bir uzatılan 'sarı' terör tehdidi seviyesi, kalıcı hale getirildi. Uygulama, yeni bir kararnameye kadar geçerliliğini koruyacak.

Putin, imzaladığı kararnameyle 'sarı' terör tehdidi seviyesindeki sınır bölgelerinde araçların sınır kapılarından geçişinde daha kapsamlı kontroller yapılması talimatı verdi.

Sınır noktalarında araçların kontrolleri sırasında silah ve patlayıcı madde dedektörleri de kullanılacak.
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