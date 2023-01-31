https://sputniknews.com.tr/20230131/rusya-savunma-bakanligi-dhcde-blagodatnoye-yerlesiminin-kontrolu-ele-gecirildi-1066408242.html
Rusya Savunma Bakanlığı: DHC’de Blagodatnoye yerleşiminin kontrolü ele geçirildi
Rusya Savunma Bakanlığı: DHC’de Blagodatnoye yerleşiminin kontrolü ele geçirildi
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Blagodatnoye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiklerini... 31.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-31T19:23+0300
2023-01-31T19:23+0300
2023-01-31T19:31+0300
igor konaşenkov
ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı
zırhlı araç
donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, bugünkü basın toplantısında Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri harekata ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Rus askerlerin ayrıca DHC’nin iki yerleşim bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait iki topçu mühimmat deposunu imha ettiklerini diler getiren Konaşenkov, Kupyansk yönünde ise Batı Askeri Grubunun topçu birliklerinin ateşi ile Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Harkov Bölgesi’nde konuşlanan 114. ve 103. Bölgesel savunma tugaylarına kayıplar yaşattığını, bu yönde Ukrayna ordusunun kayıplarının bir günde 45’ye yakın Ukraynalı asker, bir tank, dört zırhlı muharebe aracı, bir otomobil ve bir D-20 obüsü olduğunu sözlerine ekledi.Rus komutan, Krasnıy Liman yönünde Merkez Askeri Grubunun topçu birliklerinin ve çok namlulu roketatar sistemlerinin atışları ile Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 25. Hava Saldırı, 95. İndirme ve Saldırı Tugayının insan gücü ve askeri teçhizatının yoğunlaştığı noktaların vurulduğu, ‘60’ın üzerinde Ukraynalı askerin ve dört zırhlı muharebe aracının etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaştı.Tümgeneral Konaşenkov, Güney Donetsk yönünde ise Rusya’nın Doğu Askeri Grubu birliklerinin atışlarla Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Ugledar yerleşiminde konuşlanan 72. Mekanize Tugayı birliklerine, ayrıca Novopol yerleşim bölgesindeki 110. Bölgesel Savunma Taburu birliklerine kayıplar yaşattığını, 40’ın üzerinde askerin, bir tankın, iki zırhlı muharebe aracının ve iki pikabın etkisiz hale getirildiğini ifade etti.Herson Bölgesi’nde topçu mücadelesi çerçevesinde iki yerleşim yakınında iki Gvozdika kundağı motorlu obüsünün yanı sıra Ukrayna ordusuna ait iki mühimmat deposunun imha edildiğini vurgulayan Konaşenkov, aynı bölgenin Belogrudovo yerleşiminde ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) üç yerleşim bölgesinde Ukrayna’ya ait beş insansız hava aracının imha edildiğinin altını çizdi.
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igor konaşenkov, rusya savunma bakanlığı, zırhlı araç, donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi
igor konaşenkov, rusya savunma bakanlığı, zırhlı araç, donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi
Rusya Savunma Bakanlığı: DHC’de Blagodatnoye yerleşiminin kontrolü ele geçirildi
19:23 31.01.2023 (güncellendi: 19:31 31.01.2023) Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Blagodatnoye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, bugünkü basın toplantısında Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri harekata ilişkin güncel bilgileri paylaştı.
“Donetsk yönünde başarılı bir şekilde ilerleyen vurucu tim gönüllüleri, Güney Askeri Grubunun hava, füze ve topçu birliklerinin ateş desteği ile Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Blagodatnoye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi” diyen Konaşenkov, bu yönde bir günde 50’ye yakın Ukraynalı askerin, bir adet Fransa yapımı Caesar kundağı motorlu topçu düzeneğinin, ABD yapımı bir M-777 topçu sisteminin ve bir MSTA-B obüsünün etkisiz hale getirildiğini belirtti.
Rus askerlerin ayrıca DHC’nin iki yerleşim bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait iki topçu mühimmat deposunu imha ettiklerini diler getiren Konaşenkov, Kupyansk yönünde ise Batı Askeri Grubunun topçu birliklerinin ateşi ile Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Harkov Bölgesi’nde konuşlanan 114. ve 103. Bölgesel savunma tugaylarına kayıplar yaşattığını, bu yönde Ukrayna ordusunun kayıplarının bir günde 45’ye yakın Ukraynalı asker, bir tank, dört zırhlı muharebe aracı, bir otomobil ve bir D-20 obüsü olduğunu sözlerine ekledi.
Rus komutan, Krasnıy Liman yönünde Merkez Askeri Grubunun topçu birliklerinin ve çok namlulu roketatar sistemlerinin atışları ile Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 25. Hava Saldırı, 95. İndirme ve Saldırı Tugayının insan gücü ve askeri teçhizatının yoğunlaştığı noktaların vurulduğu, ‘60’ın üzerinde Ukraynalı askerin ve dört zırhlı muharebe aracının etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaştı.
Tümgeneral Konaşenkov, Güney Donetsk yönünde ise Rusya’nın Doğu Askeri Grubu birliklerinin atışlarla Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Ugledar yerleşiminde konuşlanan 72. Mekanize Tugayı birliklerine, ayrıca Novopol yerleşim bölgesindeki 110. Bölgesel Savunma Taburu birliklerine kayıplar yaşattığını, 40’ın üzerinde askerin, bir tankın, iki zırhlı muharebe aracının ve iki pikabın etkisiz hale getirildiğini ifade etti.
Herson Bölgesi’nde topçu mücadelesi çerçevesinde iki yerleşim yakınında iki Gvozdika kundağı motorlu obüsünün yanı sıra Ukrayna ordusuna ait iki mühimmat deposunun imha edildiğini vurgulayan Konaşenkov, aynı bölgenin Belogrudovo yerleşiminde ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) üç yerleşim bölgesinde Ukrayna’ya ait beş insansız hava aracının imha edildiğinin altını çizdi.