https://sputniknews.com.tr/20230131/rusya-hava-ve-kara-hedeflerinin-imhasi-icin-tasarlanan-zirhli-tren-harekat-bolgesine-gonderildi-1066406354.html

Rusya: Hava ve kara hedeflerinin imhası için tasarlanan zırhlı tren harekat bölgesine gönderildi

Rusya: Hava ve kara hedeflerinin imhası için tasarlanan zırhlı tren harekat bölgesine gönderildi

Rusya Savunma Bakanlığı, hava ve kara hedeflerinin imha edilmesi, teknik keşif faaliyetleri yürütülmesi için tasarlanan 'Volga' adlı zırhlı trenin özel askeri... 31.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-31T18:33+0300

2023-01-31T18:33+0300

2023-01-31T18:34+0300

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tren

rusya savunma bakanlığı

zırh

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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tren cepheye doğru ilerliyor. Bölgede düşmanın sabotaj ve keşif grupları bulunabilir. Askerler, İHA'ları aktif bir şekilde kullanıyor. Bu araçlar, tuzakları birkaç kilometre önceden tespit etme kabiliyetine sahip" dendi.'Volga' zırhlı treninin Batı Askeri Bölgesi'nin demiryolu birlikleri tarafından hazırlandığını belirten bakanlık, trenin ana görevleri arasında teknik keşif, mayın temizleme ve gerektiğinde tahrip olmuş yolları düzeltme işlemlerinin yer aldığını kaydetmişti.Bakanlık, trenin askeri kargolara, askeri tren konvoylarına refakat etme işlevlerine sahip olduğunun da altını çizmişti.

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rusya, tren, rusya savunma bakanlığı, zırh