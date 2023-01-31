https://sputniknews.com.tr/20230131/rusya-hava-ve-kara-hedeflerinin-imhasi-icin-tasarlanan-zirhli-tren-harekat-bolgesine-gonderildi-1066406354.html
Rusya: Hava ve kara hedeflerinin imhası için tasarlanan zırhlı tren harekat bölgesine gönderildi
Rusya: Hava ve kara hedeflerinin imhası için tasarlanan zırhlı tren harekat bölgesine gönderildi
Rusya Savunma Bakanlığı, hava ve kara hedeflerinin imha edilmesi, teknik keşif faaliyetleri yürütülmesi için tasarlanan 'Volga' adlı zırhlı trenin özel askeri... 31.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-31T18:33+0300
2023-01-31T18:33+0300
2023-01-31T18:34+0300
ukrayna krizi
rusya
tren
rusya savunma bakanlığı
zırh
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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tren cepheye doğru ilerliyor. Bölgede düşmanın sabotaj ve keşif grupları bulunabilir. Askerler, İHA'ları aktif bir şekilde kullanıyor. Bu araçlar, tuzakları birkaç kilometre önceden tespit etme kabiliyetine sahip" dendi.'Volga' zırhlı treninin Batı Askeri Bölgesi'nin demiryolu birlikleri tarafından hazırlandığını belirten bakanlık, trenin ana görevleri arasında teknik keşif, mayın temizleme ve gerektiğinde tahrip olmuş yolları düzeltme işlemlerinin yer aldığını kaydetmişti.Bakanlık, trenin askeri kargolara, askeri tren konvoylarına refakat etme işlevlerine sahip olduğunun da altını çizmişti.
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rusya, tren, rusya savunma bakanlığı, zırh
rusya, tren, rusya savunma bakanlığı, zırh
Rusya: Hava ve kara hedeflerinin imhası için tasarlanan zırhlı tren harekat bölgesine gönderildi
18:33 31.01.2023 (güncellendi: 18:34 31.01.2023) Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, hava ve kara hedeflerinin imha edilmesi, teknik keşif faaliyetleri yürütülmesi için tasarlanan 'Volga' adlı zırhlı trenin özel askeri harekat bölgesine gönderildiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tren cepheye doğru ilerliyor. Bölgede düşmanın sabotaj ve keşif grupları bulunabilir. Askerler, İHA'ları aktif bir şekilde kullanıyor. Bu araçlar, tuzakları birkaç kilometre önceden tespit etme kabiliyetine sahip" dendi.
'Volga' zırhlı treninin Batı Askeri Bölgesi'nin demiryolu birlikleri tarafından hazırlandığını belirten bakanlık, trenin ana görevleri arasında teknik keşif, mayın temizleme ve gerektiğinde tahrip olmuş yolları düzeltme işlemlerinin yer aldığını kaydetmişti.
Bakanlık, trenin askeri kargolara, askeri tren konvoylarına refakat etme işlevlerine sahip olduğunun da altını çizmişti.