https://sputniknews.com.tr/20230131/rusya-disisleri-bakan-yardimcisi-ryabkov-yeni-abd-elcisi-tracy-ile-silah-kontrolunu-gorustu-1066410919.html
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov yeni ABD Elçisi Tracy ile silah kontrolünü görüştü
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov yeni ABD Elçisi Tracy ile silah kontrolünü görüştü
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, ABD’nin yeni Moskova Büyükelçisi Lynn Tracy ile silah kontrolü konusunu ele aldı. 31.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-31T20:28+0300
2023-01-31T20:28+0300
2023-01-31T20:28+0300
dünya
sergey ryabkov
lynn tracy
abd'nin moskova büyükelçiliği
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov’un bugün ABD’nin yeni Moskova Büyükelçisi Lynn Tracy ile gerçekleştiği görüşmede silah kontrolü konusunun görüşüldüğü belirtildi.Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Görüşme sırasında, silah kontrolüyle ilgili bazı güncel konular ele alındı” ifadesine yer verildi.Tracy Rusya Dışişleri Bakanlığı’na giderek güven mektubunu teslim etti.Ryabkov’un, ABD elçisine, ülkesinin Rusya’ya yönelik mevcut politikasının yapıcılıktan uzak olduğunu söylediği aktarılan açıklamada, “Büyükelçinin faaliyetlerinde Rusya yasalarına sıkı sıkıya uymasını, kural ve geleneklerimize uymasını, ev sahibi ülkenin iç işlerine karışmama ilkesine bağlı kalmasını beklediği vurgulandı” dendi.
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feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
sergey ryabkov, lynn tracy, abd'nin moskova büyükelçiliği
sergey ryabkov, lynn tracy, abd'nin moskova büyükelçiliği
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov yeni ABD Elçisi Tracy ile silah kontrolünü görüştü
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, ABD’nin yeni Moskova Büyükelçisi Lynn Tracy ile silah kontrolü konusunu ele aldı.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov’un bugün ABD’nin yeni Moskova Büyükelçisi Lynn Tracy ile gerçekleştiği görüşmede silah kontrolü konusunun görüşüldüğü belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Görüşme sırasında, silah kontrolüyle ilgili bazı güncel konular ele alındı” ifadesine yer verildi.
Tracy Rusya Dışişleri Bakanlığı’na giderek güven mektubunu teslim etti.
Ryabkov’un, ABD elçisine, ülkesinin Rusya’ya yönelik mevcut politikasının yapıcılıktan uzak olduğunu söylediği aktarılan açıklamada, “Büyükelçinin faaliyetlerinde Rusya yasalarına sıkı sıkıya uymasını, kural ve geleneklerimize uymasını, ev sahibi ülkenin iç işlerine karışmama ilkesine bağlı kalmasını beklediği vurgulandı” dendi.