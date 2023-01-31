Türkiye
SON DAKİKA | Bakan Koca: SMA Bilim Kurulumuz toplandı, artık iki ilaç tedavi rehberinde
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230131/rusya-bassavciligi-yasadisi-olarak-seferber-edilen-9-binden-fazla-kisi-evlerine-dondu-1066410286.html
Rusya Başsavcılığı: Yasadışı olarak seferber edilen 9 binden fazla kişi evlerine döndü
Rusya Başsavcılığı: Yasadışı olarak seferber edilen 9 binden fazla kişi evlerine döndü
Rusya Başsavcısı İgor Krasnov, yapılan denetim sonucu, yasadışı seferber edilen 9 binden Rusya vatandaşının evlerine döndüğünü belirtti. 31.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-31T20:03+0300
2023-01-31T20:08+0300
ukrayna krizi
rusya
igor krasnov
seferberlik
vladimir putin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/0b/1062207630_0:130:2550:1564_1920x0_80_0_0_a44b25d41d940827368221d7a4ac06ae.jpg
Rusya Başsavcısı İgor Krasnov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşme sırasında, “Sağlıkları nedeniyle asla seferber edilmemesi gerekenler dahil yasadışı olarak seferber edilen dokuz binden fazla vatandaş, yapılan denetim çabaları sonucu, evlerine döndürüldü” diye açıkladı.Ayrıca denetim sonucu seferberlik süreci içinde bir dizi eksikliklerin tespit edildiğini anlatan Krasnov, “Seferberlik çoktandır yapılmadığı için bir dizi önemli sorun ortaya çıkarıldı. Bu, herkes için ders oldu, asker kayıt organizasyonuna ve askeri personel veri tabanının oluşturulmasına yönelik yaklaşımları gözden geçirmek zorunda bıraktı” ifadesini kullandı.Ücret ödemelerde de sorunların tespit edildiğini söyleyen Başsavcı, bunun veri tabanına bilgi girişindeki gecikmeler veya hatalardan kaynaklandığını belirterek, “Tüm paralar artık alıcılarına ulaştırıldı ve savcılar ortaya çıkan tüm sorunları en kısa zamanda çözüme kavuşturmaya çalışıyor” dedi.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/0b/1062207630_147:0:2403:1692_1920x0_80_0_0_6d259b2a306b755e19f32d45503285d2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, igor krasnov, seferberlik, vladimir putin
rusya, igor krasnov, seferberlik, vladimir putin

Rusya Başsavcılığı: Yasadışı olarak seferber edilen 9 binden fazla kişi evlerine döndü

20:03 31.01.2023 (güncellendi: 20:08 31.01.2023)
© Sputnik / Павел Львов / Multimedya arşivine gidinRusya - kısmi seferberlik
Rusya - kısmi seferberlik - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2023
© Sputnik / Павел Львов
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Rusya Başsavcısı İgor Krasnov, yapılan denetim sonucu, yasadışı seferber edilen 9 binden Rusya vatandaşının evlerine döndüğünü belirtti.
Rusya Başsavcısı İgor Krasnov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşme sırasında, “Sağlıkları nedeniyle asla seferber edilmemesi gerekenler dahil yasadışı olarak seferber edilen dokuz binden fazla vatandaş, yapılan denetim çabaları sonucu, evlerine döndürüldü” diye açıkladı.
Ayrıca denetim sonucu seferberlik süreci içinde bir dizi eksikliklerin tespit edildiğini anlatan Krasnov, “Seferberlik çoktandır yapılmadığı için bir dizi önemli sorun ortaya çıkarıldı. Bu, herkes için ders oldu, asker kayıt organizasyonuna ve askeri personel veri tabanının oluşturulmasına yönelik yaklaşımları gözden geçirmek zorunda bıraktı” ifadesini kullandı.
Ücret ödemelerde de sorunların tespit edildiğini söyleyen Başsavcı, bunun veri tabanına bilgi girişindeki gecikmeler veya hatalardan kaynaklandığını belirterek, “Tüm paralar artık alıcılarına ulaştırıldı ve savcılar ortaya çıkan tüm sorunları en kısa zamanda çözüme kavuşturmaya çalışıyor” dedi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала