https://sputniknews.com.tr/20230131/rusya-bassavciligi-yasadisi-olarak-seferber-edilen-9-binden-fazla-kisi-evlerine-dondu-1066410286.html

Rusya Başsavcılığı: Yasadışı olarak seferber edilen 9 binden fazla kişi evlerine döndü

Rusya Başsavcılığı: Yasadışı olarak seferber edilen 9 binden fazla kişi evlerine döndü

Rusya Başsavcısı İgor Krasnov, yapılan denetim sonucu, yasadışı seferber edilen 9 binden Rusya vatandaşının evlerine döndüğünü belirtti. 31.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-31T20:03+0300

2023-01-31T20:03+0300

2023-01-31T20:08+0300

ukrayna krizi

rusya

igor krasnov

seferberlik

vladimir putin

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Rusya Başsavcısı İgor Krasnov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşme sırasında, “Sağlıkları nedeniyle asla seferber edilmemesi gerekenler dahil yasadışı olarak seferber edilen dokuz binden fazla vatandaş, yapılan denetim çabaları sonucu, evlerine döndürüldü” diye açıkladı.Ayrıca denetim sonucu seferberlik süreci içinde bir dizi eksikliklerin tespit edildiğini anlatan Krasnov, “Seferberlik çoktandır yapılmadığı için bir dizi önemli sorun ortaya çıkarıldı. Bu, herkes için ders oldu, asker kayıt organizasyonuna ve askeri personel veri tabanının oluşturulmasına yönelik yaklaşımları gözden geçirmek zorunda bıraktı” ifadesini kullandı.Ücret ödemelerde de sorunların tespit edildiğini söyleyen Başsavcı, bunun veri tabanına bilgi girişindeki gecikmeler veya hatalardan kaynaklandığını belirterek, “Tüm paralar artık alıcılarına ulaştırıldı ve savcılar ortaya çıkan tüm sorunları en kısa zamanda çözüme kavuşturmaya çalışıyor” dedi.

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rusya, igor krasnov, seferberlik, vladimir putin