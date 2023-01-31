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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230131/rus-ordusu-ukraynali-askerlerin-dinyeper-nehrini-gecmesine-izin-vermedi-1066419137.html
Rus ordusu, Ukraynalı askerlerin Dinyeper Nehri'ni geçmesine izin vermedi
Rus ordusu, Ukraynalı askerlerin Dinyeper Nehri'ni geçmesine izin vermedi
Rusya Federasyonu'na bağlanan Herson Bölgesi Vali Vekili Vladimir Vasilenko, Rus ordusunun Ukraynalı askerlerin Dinyeper Nehri'ni geçme girişimini başarıyla... 31.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-31T23:29+0300
2023-01-31T23:29+0300
ukrayna krizi
rusya
herson
ukrayna
ukrayna krizi
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Sputnik'e demeç veren Vasilenko, "Bugün Ukraynalı birlikler, Dinyeper'in sol kıyısında tahkimat yapmak için nehri Herson civarından geçmek amacıyla bir kez daha girişimde bulundu. Bu girişim püskürtüldü. Düşmanın çabası başarısızlıkla sonuçlandı" dedi. Geçen hafta Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Herson Bölgesi’nde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sabotaj ve keşif gruplarını Dinyeper Nehri’nin sol kıyısına geçirme girişiminin engellendiğini duyurmuştu.Aynı bölgenin Nikolayevka yerleşiminin yakınında Rus ordusunun hava ve topçu atışlarıyla Dinyeper’in sağ kıyısında konuşlanan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri rezervlerinin bozguna uğratıldığına dikkat çeken Konaşenkov, “30'a yakın Ukraynalı asker, üç tekne ve iki piyade muharebe aracı etkisiz hale getirildi” ifadelerini kullanmıştı.
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rusya, herson, ukrayna, ukrayna krizi
rusya, herson, ukrayna, ukrayna krizi

Rus ordusu, Ukraynalı askerlerin Dinyeper Nehri'ni geçmesine izin vermedi

23:29 31.01.2023
© SputnikRusya ordusu
Rusya ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2023
© Sputnik
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Rusya Federasyonu'na bağlanan Herson Bölgesi Vali Vekili Vladimir Vasilenko, Rus ordusunun Ukraynalı askerlerin Dinyeper Nehri'ni geçme girişimini başarıyla püskürttüğünü ifade etti.
Sputnik'e demeç veren Vasilenko, "Bugün Ukraynalı birlikler, Dinyeper'in sol kıyısında tahkimat yapmak için nehri Herson civarından geçmek amacıyla bir kez daha girişimde bulundu. Bu girişim püskürtüldü. Düşmanın çabası başarısızlıkla sonuçlandı" dedi.

Geçen hafta Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Herson Bölgesi’nde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sabotaj ve keşif gruplarını Dinyeper Nehri’nin sol kıyısına geçirme girişiminin engellendiğini duyurmuştu.

Aynı bölgenin Nikolayevka yerleşiminin yakınında Rus ordusunun hava ve topçu atışlarıyla Dinyeper’in sağ kıyısında konuşlanan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri rezervlerinin bozguna uğratıldığına dikkat çeken Konaşenkov, “30'a yakın Ukraynalı asker, üç tekne ve iki piyade muharebe aracı etkisiz hale getirildi” ifadelerini kullanmıştı.
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