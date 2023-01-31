https://sputniknews.com.tr/20230131/rus-ordusu-ukraynali-askerlerin-dinyeper-nehrini-gecmesine-izin-vermedi-1066419137.html

Rus ordusu, Ukraynalı askerlerin Dinyeper Nehri'ni geçmesine izin vermedi

Rus ordusu, Ukraynalı askerlerin Dinyeper Nehri'ni geçmesine izin vermedi

Rusya Federasyonu'na bağlanan Herson Bölgesi Vali Vekili Vladimir Vasilenko, Rus ordusunun Ukraynalı askerlerin Dinyeper Nehri'ni geçme girişimini başarıyla... 31.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-31T23:29+0300

2023-01-31T23:29+0300

2023-01-31T23:29+0300

ukrayna krizi

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herson

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ukrayna krizi

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Sputnik'e demeç veren Vasilenko, "Bugün Ukraynalı birlikler, Dinyeper'in sol kıyısında tahkimat yapmak için nehri Herson civarından geçmek amacıyla bir kez daha girişimde bulundu. Bu girişim püskürtüldü. Düşmanın çabası başarısızlıkla sonuçlandı" dedi. Geçen hafta Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Herson Bölgesi’nde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sabotaj ve keşif gruplarını Dinyeper Nehri’nin sol kıyısına geçirme girişiminin engellendiğini duyurmuştu.Aynı bölgenin Nikolayevka yerleşiminin yakınında Rus ordusunun hava ve topçu atışlarıyla Dinyeper’in sağ kıyısında konuşlanan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri rezervlerinin bozguna uğratıldığına dikkat çeken Konaşenkov, “30'a yakın Ukraynalı asker, üç tekne ve iki piyade muharebe aracı etkisiz hale getirildi” ifadelerini kullanmıştı.

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