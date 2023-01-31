https://sputniknews.com.tr/20230131/rus-denizciler-atlantikte-bir-fransa-vatandasini-kurtardi-1066413492.html

Rus denizciler Atlantik'te bir Fransa vatandaşını kurtardı

Rus denizciler Atlantik'te bir Fransa vatandaşını kurtardı

Rus Kuzey Filosu’na bağlı Kama adlı tankerin denizcilerinin, Atlantik Okyanusu’nda kaza yapan yattan bir Fransa vatandaşını kurtardığı belirtildi. 31.01.2023, Sputnik Türkiye

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Kuzey Filo savaş gemi birliğinden, Atlantik Okyanusu’nun orta kesiminde görev yapan Kama orta ölçekli tankerinin mürettebatı, kaza yapan yattan imdat sinyalini aldı. Kama tanekerinin mürettebatı, yardım sağlama amacıyla, güzergahtan çıkarak kaza bölgesine gitti” ifadesine yer verildi.Yata inen Rus denizciler, bir kişi ile köpeğini ve özel eşyalarını çıkararak gemiye aldı.Açıklamada, kurtarılan kişinin Fransa vatandaşı olduğu ve Atlantik Okyanusu’nda tek başına seyahat ettiği belirtilirken, “Fırtına sırasında yatın dümen tertibatı arızalandı, yat su almaya başladı. Fransız, sorunu gideremeyince imdat sinyali verdi” dendi.Kurtarılan kişiye ilk tıbbi yardım sağlandı. Fransa vatandaşı, istediği gibi en yakın limana götürülecek.Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı Nikolay Yevmenov, Kuzey Filo komutanlığına ve Kama tankerinin mürettebatına, sergiledikleri profesyonellikten dolayı teşekkür etti.

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