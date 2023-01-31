https://sputniknews.com.tr/20230131/rtuk-baskani-sahin-yalan-haber-ve-dezenformasyona-gecit-vermeyecegiz-1066389803.html

RTÜK Başkanı Şahin: Yalan haber ve dezenformasyona geçit vermeyeceğiz

RTÜK Başkanı Şahin: Yalan haber ve dezenformasyona geçit vermeyeceğiz

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, gerçekleri yansıtmayan veya kurgusal olarak dizayn edilen yalan haberlerin izleyici ve... 31.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-31T13:24+0300

2023-01-31T13:24+0300

2023-01-31T13:24+0300

türkiye

türkiye

rtük

radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)

ebubekir şahin

yayın

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Üst Kurul'da yapılan seçimle üçüncü kez başkan seçilen Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, yayıncı kuruluşlara hatırlatmalarda bulundu.Son dönemde televizyonlarda ve radyolarda, medya hizmet sağlayıcı kuruluşların imza vererek onayladığı yayıncılık etik ilkeleri ve 6112 sayılı yasaya aykırı yayınların yer aldığına dikkati çeken Şahin, reality şov, haber ve tartışma programları ile dizilerde Türk aile yapısına, örf ve adetlere aykırı içeriklerin artış gösterdiğini belirtti."Net olarak belirtiyorum ki, değerlerimize aykırı yayınlara müsaade etmeyeceğiz." ifadesini kullanan Şahin, şöyle devam etti:'Kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem başlatacağız'Spor ve tartışma programlarında da bilinçli veya bilinç dışı küfür ve hakaretlere varan söylemleri de dikkatle takip ettiklerini kaydeden Şahin, bu yayınlarda ilgili yasanın 8'inci maddesinde yer alan yayıncılık ilkelerine uyulmadığını dile getirdi.Türk aile yapısını zedeleyen, toplumsal ve kültürel değerlere saygısız yayınları önlemenin görevleri olduğunu hatırlatan Şahin, "RTÜK olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonra da bilhassa seçim dönemine yaklaştığımız bugünlerde, yayınları yakından takip ederek kurallara uymayan medya hizmet sağlayıcılar hakkında gerekli yasal işlemleri başlatacağımızı açıkça beyan ediyorum." ifadelerini kullandı.

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türkiye, rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), ebubekir şahin, yayın