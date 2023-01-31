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https://sputniknews.com.tr/20230131/pakistanda-camiye-duzenlenen-intihar-saldirisinda-olu-sayisi-93e-yukseldi-1066387696.html
Pakistan'da camiye düzenlenen intihar saldırısında ölü sayısı 93'e yükseldi
Pakistan'da camiye düzenlenen intihar saldırısında ölü sayısı 93'e yükseldi
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde dün öğle namazı sırasında camiye düzenlenen intihar saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 93'e yükseldi. 31.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-31T12:59+0300
2023-01-31T13:17+0300
dünya
pakistan
saldırı
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Hayber Pahtunhva hükümeti, eyalet genelinde bir günlük yas ilan edildiğini duyurdu.Hayber Pahtunhva Valisi Gulam Ali, teröristin bombayla camiye nasıl girdiğinin incelemeler sonucunda netlik kazanacağını söyledi. Ali, güvenlik zafiyeti olduğunu doğruladı.Peşaver'deki bir hastanenin sözcüsü Muhammed Asim, bugün hayatını kaybedenlerin çoğunluğunun saldırıda ağır yaralanan polisler olduğunu açıkladı.Peşaver Emniyet Müdürü Muhammed İcaz Han, patlamanın ardından caminin çatısının çöktüğünü ve enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışmaların devam ettiğini dile getirmişti.Han, bölgesel güvenlik ve terörle mücadele birimiyle aynı yerleşkede yer alan camiye bombanın nasıl sokulduğunun araştırıldığını söylemişti.Terör saldırıları arttıPakistan Talibanı (TTP) tarafından üstlenilen saldırının Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari'nin Rusya'ya ziyaret yaptığı sırada gerçekleşmesi dikkati çekmişti.Son dönemde saldırılarını artıran TTP, 28 Kasım 2022'de sosyal medyadan, 10 Mayıs 2022'de İslamabad yönetimi ile başlatılan ateşkesin sona erdiğini ve mensuplarına ülke genelinde güvenlik güçlerine saldırı emri verdiğini açıklamıştı.Pakistan, TTP'yi terör örgütü kabul ediyor.
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pakistan, saldırı, ttp
pakistan, saldırı, ttp

Pakistan'da camiye düzenlenen intihar saldırısında ölü sayısı 93'e yükseldi

12:59 31.01.2023 (güncellendi: 13:17 31.01.2023)
© AP Photo / Muhammad ZubairPakistan- İntihar saldırısı
Pakistan- İntihar saldırısı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2023
© AP Photo / Muhammad Zubair
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Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde dün öğle namazı sırasında camiye düzenlenen intihar saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 93'e yükseldi.
Hayber Pahtunhva hükümeti, eyalet genelinde bir günlük yas ilan edildiğini duyurdu.
Hayber Pahtunhva Valisi Gulam Ali, teröristin bombayla camiye nasıl girdiğinin incelemeler sonucunda netlik kazanacağını söyledi. Ali, güvenlik zafiyeti olduğunu doğruladı.
Peşaver'deki bir hastanenin sözcüsü Muhammed Asim, bugün hayatını kaybedenlerin çoğunluğunun saldırıda ağır yaralanan polisler olduğunu açıkladı.
Peşaver Emniyet Müdürü Muhammed İcaz Han, patlamanın ardından caminin çatısının çöktüğünü ve enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışmaların devam ettiğini dile getirmişti.
Han, bölgesel güvenlik ve terörle mücadele birimiyle aynı yerleşkede yer alan camiye bombanın nasıl sokulduğunun araştırıldığını söylemişti.

Terör saldırıları arttı

Pakistan Talibanı (TTP) tarafından üstlenilen saldırının Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari'nin Rusya'ya ziyaret yaptığı sırada gerçekleşmesi dikkati çekmişti.
Son dönemde saldırılarını artıran TTP, 28 Kasım 2022'de sosyal medyadan, 10 Mayıs 2022'de İslamabad yönetimi ile başlatılan ateşkesin sona erdiğini ve mensuplarına ülke genelinde güvenlik güçlerine saldırı emri verdiğini açıklamıştı.
Pakistan, TTP'yi terör örgütü kabul ediyor.
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