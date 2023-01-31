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https://sputniknews.com.tr/20230131/new-yorkta-gocmen-krizi-buyuyor-1066377633.html
New York'ta göçmen krizi büyüyor
New York'ta göçmen krizi büyüyor
ABD'ye Meksika sınırından gelen ve son yıllarda sayıları 'rekor' seviyeye ulaşan kaçak göçmenlerin ülkede karşılaştıkları sorunlar artarak devam ediyor. 31.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-31T05:30+0300
2023-01-31T05:30+0300
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New York'un Manhattan bölgesindeki Watson Otel'e yerleştirilen ve sayıları 50'yi bulan bir grup göçmen, Brooklyn'deki Red Hood Feribot Terminali'nde bulunan yeni barınaklara gönderilme kararına tepkili. Göçmenler, otel önünde kamp kurarak bu kararı protesto etti.New York Belediyesinin otobüslerle özel barınaklara transfer etmek istediği göçmenlerin birçoğu, ısınma sorunu ve mahremiyet yetersizliği gibi koşullar nedeniyle söz konusu barınaklara gitmek istemediğini dile getirdi.Belediyeden yapılan açıklamada, yeni barınakların diğer tüm yardım merkezleriyle aynı hizmeti sağlayacağı belirtilse de göçmenler, dün geceden beri otel önünde beklemeye devam ediyor.Göçmenlerin bazıları, belediyenin gönderdiği otobüslerle sığınmacı merkezlerine gitmek zorunda kalsa da ekseriyeti İngilizce bilmeyen ve erkeklerden oluşan bir grup göçmen, daha insancıl koşullarda barınma talebinde bulunmayı sürdürüyor.New York Belediye Başkanı Eric Adams, ocak ayı başında bekar göçmen erkekleri ilk olarak yerleştirildikleri otellerden Brooklyn bölgesindeki bir terminale taşımayı planladıklarını duyurmuştu.ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi (CBP), Meksika sınırında durdurulan kaçak göçmenlerin sayısının, Aralık 2022'de, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 40 artarak 251 bin 487 olduğunu açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230125/bahamalar-aciklarinda-tekneyle-suruklenen-397-gocmen-kurtarildi-1066158069.html
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abd, new york, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, meksika
abd, new york, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, meksika

New York'ta göçmen krizi büyüyor

05:30 31.01.2023
© AAABD'ye Meksika sınırından gelen ve son yıllarda sayıları 'rekor' seviyeye ulaşan kaçak göçmenlerin ülkede karşılaştıkları sorunlar artarak devam ediyor.
ABD'ye Meksika sınırından gelen ve son yıllarda sayıları 'rekor' seviyeye ulaşan kaçak göçmenlerin ülkede karşılaştıkları sorunlar artarak devam ediyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2023
© AA
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ABD'ye Meksika sınırından gelen ve son yıllarda sayıları 'rekor' seviyeye ulaşan kaçak göçmenlerin ülkede karşılaştıkları sorunlar artarak devam ediyor.
New York'un Manhattan bölgesindeki Watson Otel'e yerleştirilen ve sayıları 50'yi bulan bir grup göçmen, Brooklyn'deki Red Hood Feribot Terminali'nde bulunan yeni barınaklara gönderilme kararına tepkili. Göçmenler, otel önünde kamp kurarak bu kararı protesto etti.
New York Belediyesinin otobüslerle özel barınaklara transfer etmek istediği göçmenlerin birçoğu, ısınma sorunu ve mahremiyet yetersizliği gibi koşullar nedeniyle söz konusu barınaklara gitmek istemediğini dile getirdi.
Belediyeden yapılan açıklamada, yeni barınakların diğer tüm yardım merkezleriyle aynı hizmeti sağlayacağı belirtilse de göçmenler, dün geceden beri otel önünde beklemeye devam ediyor.
Göçmenlerin bazıları, belediyenin gönderdiği otobüslerle sığınmacı merkezlerine gitmek zorunda kalsa da ekseriyeti İngilizce bilmeyen ve erkeklerden oluşan bir grup göçmen, daha insancıl koşullarda barınma talebinde bulunmayı sürdürüyor.
New York Belediye Başkanı Eric Adams, ocak ayı başında bekar göçmen erkekleri ilk olarak yerleştirildikleri otellerden Brooklyn bölgesindeki bir terminale taşımayı planladıklarını duyurmuştu.
ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi (CBP), Meksika sınırında durdurulan kaçak göçmenlerin sayısının, Aralık 2022'de, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 40 artarak 251 bin 487 olduğunu açıklamıştı.
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