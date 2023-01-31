https://sputniknews.com.tr/20230131/muharrem-ince-vallahi-ben-bu-iktidardan-kurtulmak-istiyorum--1066417457.html

Muharrem İnce: Vallahi ben bu iktidardan kurtulmak istiyorum

Muharrem İnce: Vallahi ben bu iktidardan kurtulmak istiyorum

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Vallahi ben bu iktidardan kurtulmak istiyorum. Doğru ama FETÖ'cülerle, PKK'lılarla da işbirliği yapamam. Onun... 31.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-31T22:39+0300

2023-01-31T22:39+0300

2023-01-31T22:39+0300

politika

muharrem ince

iktidar

kocaeli

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Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Kocaeli'nin Derince, Körfez, Gölcük ve Başiskele ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.Derince ilçesindeki bir kafede muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluşan İnce, burada yaptığı konuşmada, hükümetin yanlış politikalarını eleştirdiğini doğrularını ise desteklediğini belirtti.İnce, Altılı Masa bileşeni partilerin bazı üyelerinin Türklük ve Atatürk konularında yaptıkları açıklamaları eleştirerek, "Vallahi ben bu iktidardan kurtulmak istiyorum. Doğru ama FETÖ'cülerle, PKK'lılarla da işbirliği yapamam. Bunu da istemiyorum. Onun için tek başımıza hareket ediyoruz. Ne sağdan, ne soldan, Atatürk'ün yolundan" ifadesini kullandı.Konuşmasının ardından Tüpraş'ın sunduğu ek zam oranını kabul etmeyerek iş yavaşlatma eylemi yapan işçileri ziyaret eden İnce, desteklerini dile getirdi.Daha sonra Körfez ilçesindeki Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde düzenlenen sivil toplum kuruluşları buluşmasında katılan İnce, Millet İttifakı'nın iktidar değişikliğini gerçekleştiremeyeceğini savundu.İnce, ittifakın dün açıkladığı mutabakat metnine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, şunları kaydetti:

kocaeli

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muharrem ince, iktidar, kocaeli