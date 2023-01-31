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https://sputniknews.com.tr/20230131/muharrem-ince-vallahi-ben-bu-iktidardan-kurtulmak-istiyorum--1066417457.html
Muharrem İnce: Vallahi ben bu iktidardan kurtulmak istiyorum
Muharrem İnce: Vallahi ben bu iktidardan kurtulmak istiyorum
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Vallahi ben bu iktidardan kurtulmak istiyorum. Doğru ama FETÖ'cülerle, PKK'lılarla da işbirliği yapamam. Onun... 31.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-31T22:39+0300
2023-01-31T22:39+0300
politika
muharrem ince
iktidar
kocaeli
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Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Kocaeli'nin Derince, Körfez, Gölcük ve Başiskele ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.Derince ilçesindeki bir kafede muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluşan İnce, burada yaptığı konuşmada, hükümetin yanlış politikalarını eleştirdiğini doğrularını ise desteklediğini belirtti.İnce, Altılı Masa bileşeni partilerin bazı üyelerinin Türklük ve Atatürk konularında yaptıkları açıklamaları eleştirerek, "Vallahi ben bu iktidardan kurtulmak istiyorum. Doğru ama FETÖ'cülerle, PKK'lılarla da işbirliği yapamam. Bunu da istemiyorum. Onun için tek başımıza hareket ediyoruz. Ne sağdan, ne soldan, Atatürk'ün yolundan" ifadesini kullandı.Konuşmasının ardından Tüpraş'ın sunduğu ek zam oranını kabul etmeyerek iş yavaşlatma eylemi yapan işçileri ziyaret eden İnce, desteklerini dile getirdi.Daha sonra Körfez ilçesindeki Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde düzenlenen sivil toplum kuruluşları buluşmasında katılan İnce, Millet İttifakı'nın iktidar değişikliğini gerçekleştiremeyeceğini savundu.İnce, ittifakın dün açıkladığı mutabakat metnine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, şunları kaydetti:
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muharrem ince, iktidar, kocaeli
muharrem ince, iktidar, kocaeli

Muharrem İnce: Vallahi ben bu iktidardan kurtulmak istiyorum

22:39 31.01.2023
© OSMAN KUBİLAY KÜÇÜKMUSTAFAMemleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2023
© OSMAN KUBİLAY KÜÇÜKMUSTAFA
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Vallahi ben bu iktidardan kurtulmak istiyorum. Doğru ama FETÖ'cülerle, PKK'lılarla da işbirliği yapamam. Onun için tek başımıza hareket ediyoruz" dedi.
Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Kocaeli'nin Derince, Körfez, Gölcük ve Başiskele ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.
Derince ilçesindeki bir kafede muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluşan İnce, burada yaptığı konuşmada, hükümetin yanlış politikalarını eleştirdiğini doğrularını ise desteklediğini belirtti.
İnce, Altılı Masa bileşeni partilerin bazı üyelerinin Türklük ve Atatürk konularında yaptıkları açıklamaları eleştirerek, "Vallahi ben bu iktidardan kurtulmak istiyorum. Doğru ama FETÖ'cülerle, PKK'lılarla da işbirliği yapamam. Bunu da istemiyorum. Onun için tek başımıza hareket ediyoruz. Ne sağdan, ne soldan, Atatürk'ün yolundan" ifadesini kullandı.
Konuşmasının ardından Tüpraş'ın sunduğu ek zam oranını kabul etmeyerek iş yavaşlatma eylemi yapan işçileri ziyaret eden İnce, desteklerini dile getirdi.
Daha sonra Körfez ilçesindeki Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde düzenlenen sivil toplum kuruluşları buluşmasında katılan İnce, Millet İttifakı'nın iktidar değişikliğini gerçekleştiremeyeceğini savundu.
İnce, ittifakın dün açıkladığı mutabakat metnine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, şunları kaydetti:
"Tartışmalı konular masaya yatırılmamış, halının altına süpürülmüş. Yani mesela İstanbul Sözleşmesi'ni bile yazamamışlar. Yani kadınları koruyacak mıyız şiddetten, ailede ya da sokakta yazılmamış. Eğitimleri tarikatlara bırakacak mıyız, yazılmamış. Nasıl çözeceksin? Hele seçimi kazanalım sonra bakarız. Bu mantık doğru değil."
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