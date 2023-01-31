https://sputniknews.com.tr/20230131/mit-profesorunun-3-soruluk-iq-testi-yeniden-gundemde-100-kisiden-83u-basarisiz-oluyor-1066389472.html
MIT profesörünün 3 soruluk IQ testi yeniden gündemde: 100 kişiden 83'ü başarısız oluyor
MIT profesörünün 3 soruluk IQ testi yeniden gündemde: 100 kişiden 83'ü başarısız oluyor
MIT Profesörü tarafından hazırlanan IQ testinde katılımcıların yüzde 17'si başarılı olurken yüzde 83'ü başarısız oluyor. 31.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-31T13:21+0300
2023-01-31T13:21+0300
2023-01-31T13:21+0300
yaşam
iq
iq testi
massachusetts institute of technology (mit)
soru
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MIT profesörü Shane Frederick tarafından hazırlanan IQ testi büyük tartışma başlattı. İnsanların kendisini denemek için son dönemde sıklıkla tercih ettiği IQ testlerine benzer yapıda olan fakat göründüğü kadar basit olmayan bu test yalnızca 3 sorudan oluşuyor.Habertürk'te yer alan habere göre, Bilişsel Yansıma Testi olarak adlandırılan bu zeka testi aslında yeni değil. 2005 yılında MIT profesörü Shane Frederick tarafından yayınlanan bir araştırma makalesi kısa süre önce çevrimiçi olarak yeniden ortaya çıktı ve birçok kişiyi tarafından denendi. Profesör Frederick, araştırmasının bir parçası olarak, çeşitli eğitim bölümlerinde okuyan 3.000'den fazla katılımcının testi tamamlamasını sağladı. Yale ve Harvard gibi Amerika'nın en iyi üniversitelerinde okuyan öğrenciler bile cevapları bulmakta zorlandı.Katılanların sadece yüzde 17'si testte üç üzerinden üç puan almayı başarırken yüzde 83'ü başarısız oldu. Test hakkında konuşan Profesör Frederick, "CRT'de yer alan bu 3 soruluk testin, cevapları açıklandıktan sonra oldukça basit olduğu anlaşılır. Fakat doğru cevaba ulaşmak gerçekten zordur ve bunu kabul etmesi hiç kolay değildir" ifadelerini kullandı.Testte sorulan sorular ise şu şekilde:1. soru: Bir beyzbol sopası ve bir topun toplam maliyeti 1.10$'dır. Sopa toptan 1 dolar daha pahalıysa topun fiyatı ne kadardır?Çözüm: Eğer beyzbol sopasına x dersek ve sopa toptan 1 dolar daha fazlaysa sopa x+1 dolar olmuş olur. Bu bağlamda beyzbol sopasının ve topunun toplam fiyatı 1.1 dolardır. Yani denklem, x+(x+1)=1.1 şeklinde yazılabilir.Sonrasında sırasıyla;2x + 1 = 1.12x = 1.1 - 12x = 0.1x = 0.052. soru: Beş makinenin beş düğmeyi üretmesi beş dakika sürerse, 100 makinenin 100 düğmeyi üretmesi ne kadar sürer?Çözüm: Aslında cevap sorunun içinde gizli. Eğer 5 makina 5 dakikada 5 düğme üretiliyorsa, o halde 5 dakikada 1 düğme üretiliyordur.Yani 100 makinanın 100 düğme üretmesi 5 dakika sürer.3. soru: Nilüfer yaprakların bulunduğu bir göl vardır. Yapraklar her gün kendi boyutunun iki katına çıkmaktadır. Nilüfer yaprakların gölün tamamını kaplaması 48 gün sürerse, gölün yarısını kaplaması kaç gün sürer?Çözüm: Gölün tamamen nilüfer yapraklarıyla kaplandığı gün sayısı her ne olursa olsun gölün tamamının kaplanabilmesi için bir gün öncesinde nilüfer yapraklarının gölün yarısını kaplamış olması gerekir.Yani 48 - 1’den 47.
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iq, iq testi, massachusetts institute of technology (mit), soru
iq, iq testi, massachusetts institute of technology (mit), soru
MIT profesörünün 3 soruluk IQ testi yeniden gündemde: 100 kişiden 83'ü başarısız oluyor
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MIT Profesörü tarafından hazırlanan IQ testinde katılımcıların yüzde 17'si başarılı olurken yüzde 83'ü başarısız oluyor.
MIT profesörü Shane Frederick tarafından hazırlanan IQ testi büyük tartışma başlattı. İnsanların kendisini denemek için son dönemde sıklıkla tercih ettiği IQ testlerine benzer yapıda olan fakat göründüğü kadar basit olmayan bu test yalnızca 3 sorudan oluşuyor.
Habertürk'te yer alan habere göre, Bilişsel Yansıma Testi olarak adlandırılan bu zeka testi aslında yeni değil. 2005 yılında MIT profesörü Shane Frederick tarafından yayınlanan bir araştırma makalesi kısa süre önce çevrimiçi olarak yeniden ortaya çıktı ve birçok kişiyi tarafından denendi.
Profesör Frederick, araştırmasının bir parçası olarak, çeşitli eğitim bölümlerinde okuyan 3.000'den fazla katılımcının testi tamamlamasını sağladı. Yale ve Harvard gibi Amerika'nın en iyi üniversitelerinde okuyan öğrenciler bile cevapları bulmakta zorlandı.
Katılanların sadece yüzde 17'si testte üç üzerinden üç puan almayı başarırken yüzde 83'ü başarısız oldu. Test hakkında konuşan Profesör Frederick, "CRT'de yer alan bu 3 soruluk testin, cevapları açıklandıktan sonra oldukça basit olduğu anlaşılır. Fakat doğru cevaba ulaşmak gerçekten zordur ve bunu kabul etmesi hiç kolay değildir" ifadelerini kullandı.
Testte sorulan sorular ise şu şekilde:
1. soru: Bir beyzbol sopası ve bir topun toplam maliyeti 1.10$'dır. Sopa toptan 1 dolar daha pahalıysa topun fiyatı ne kadardır?
Çözüm: Eğer beyzbol sopasına x dersek ve sopa toptan 1 dolar daha fazlaysa sopa x+1 dolar olmuş olur. Bu bağlamda beyzbol sopasının ve topunun toplam fiyatı 1.1 dolardır. Yani denklem, x+(x+1)=1.1 şeklinde yazılabilir.
2. soru: Beş makinenin beş düğmeyi üretmesi beş dakika sürerse, 100 makinenin 100 düğmeyi üretmesi ne kadar sürer?
Çözüm: Aslında cevap sorunun içinde gizli. Eğer 5 makina 5 dakikada 5 düğme üretiliyorsa, o halde 5 dakikada 1 düğme üretiliyordur.
Yani 100 makinanın 100 düğme üretmesi 5 dakika sürer.
3. soru: Nilüfer yaprakların bulunduğu bir göl vardır. Yapraklar her gün kendi boyutunun iki katına çıkmaktadır. Nilüfer yaprakların gölün tamamını kaplaması 48 gün sürerse, gölün yarısını kaplaması kaç gün sürer?
Çözüm: Gölün tamamen nilüfer yapraklarıyla kaplandığı gün sayısı her ne olursa olsun gölün tamamının kaplanabilmesi için bir gün öncesinde nilüfer yapraklarının gölün yarısını kaplamış olması gerekir.