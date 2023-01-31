https://sputniknews.com.tr/20230131/meteorolojiden-33-il-icin-kar-yagisi-uyarisi-istanbulda-hafta-sonu-kar-yagisi-1066379780.html

Meteoroloji'den 33 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den 33 il için kar yağışı uyarısı

Türkiye hafta sonundan itibaren yağışlı ve soğuk havanın etkisi altına girdi. Ülke genelinde 33 ilde kar yağışı bekleniyor. Ankara'da beklenen kar yağışı dün... 31.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-31T08:16+0300

2023-01-31T08:16+0300

2023-01-31T08:57+0300

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Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun güneyi ile Doğu Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu ile Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.Kar yağışı beklenen 33 ilMeteoroloji'nin hava tahminine göre Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Ağrı, Iğdır, Kars, Erzurum, Bingöl, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Malatya, Sivas, Tokat, Amasya, Kayseri, Niğde, Karaman, Konya, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Çorum, Çankırı, Kastamonu, Ankara, Eskişehir, Karabük, Bolu ve Bilecik illeri için kar yağışı uyarısı yapıldı.İstanbul'da bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu olması bekleniyor. Ankara'da ise aralıklarla kar yağışı etkili olacak. İzmir'de bugün yağış beklenmiyor, hava sıcaklığı ise 11 derece olacak.İstanbul’da önceki akşam kentin kıyı ve yüksek kesimlerinde hafif şekilde görülen kar, sabaha karşı Çatalca ve Kartal Aydos Ormanı bölgesinde lapa lapa yağışa dönüştü. Yağış nedeniyle park halindeki araçların üstü kısa sürede beyaza büründü. Ancak il genelinde kar yağışının bu hafta sonu olması bekleniyor. CNN Türk Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, cuma akşamı batıdan gelecek yeni bir soğuk sistemle İstanbul içine de kar yağışının başlayabileceğini söylüyor:“Şehir merkezini ilgilendiren Kar yağışı büyük bir ihtimalle hafta sonu gelecek. Şimdi gelen sistem Anadolu’ya yoğun kar yapıyor. Cuma akşamı batıdan yeni bir sistem geliyor. Bu sistem cumartesi-pazar İstanbul’un birçok yerinde kar yağışı yapabilir.”Ankara'da beklenen kar yağışı başladıAnkara'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece saatlerinde etkisini gösterirken cadde ve sokaklar beyaza büründü. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri trafiğin aksamaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

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kar, kar yağışı, türkiye