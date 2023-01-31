https://sputniknews.com.tr/20230131/melek-mossoya-musa-orhan-davasinda-hapis-istemi-1066395484.html
Melek Mosso'ya Musa Orhan davasında hapis istemi
Melek Mosso'ya Musa Orhan davasında hapis istemi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Batman’da intihar eden İpek Er’e cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan Musa Orhan’a hakaret ettiği gerekçesiyle... 31.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-31T14:48+0300
2023-01-31T14:48+0300
2023-01-31T14:58+0300
intihar
ezgi mola
musa orhan
hakaret
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/1f/1056830293_0:0:1231:692_1920x0_80_0_0_64049551e4661409ab1867f5ced88264.png
Melek Mosso, oyuncu Ezgi Mola’nın, Batman’da silahla yaşamına son veren İpek Er’in bıraktığı mektubunda kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ettiği Musa Orhan’a, “tecavüzcü şerefsiz” diyerek hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada mahkum edilmesine sosyal medya hesabından tepki gösterdi. “Ezgi Mola yalnız değildir” etiketiyle paylaşım yapan Mosso, “Tecavüzcüleri koruyan bu sisteme yazıklar olsun” dedi.T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre; Mosso'nun paylaşımı üzerine Orhan’ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Mosso hakkında suç duyurusunda bulundu.Şikayet üzerine başlatılan soruşturmada taraflar uzlaşamayınca Ankara Başsavcılığı, Mosso hakkında, 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret' suçundan iddianame düzenledi.2 yıl 4 aya kadar hapis istemiİddianamede, savunmasına yer verilen Mosso, duyarlı bir sanatçı olarak her Türk vatandaşı gibi olaya duyarsız kalmasının mümkün olmadığını, yaptığı paylaşımın genel bir paylaşım olduğunu belirtti. Mosso, şikâyetçi Orhan’ı doğrudan hedef almadığını söyledi. İddianamede, paylaşımının, Orhan’a yönelik hakaret niteliğinde olduğu kaydedilen Mosso’nun 2 yıl 4 aya kadar hapsi istendi.Ankara Başsavcılığı, daha önce de Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah ve Hazal Kaya hakkında Musa Orhan’a hakaret ettikleri gerekçesiyle dava açmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230112/ezgi-molaya-destek-veren-hazal-kaya-hakkinda---musa-orhana-hakaret-davasi-acildi-1065684899.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/1f/1056830293_153:0:1076:692_1920x0_80_0_0_e630c71acc5bcccebdd088656721b874.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
intihar, ezgi mola, musa orhan, hakaret
intihar, ezgi mola, musa orhan, hakaret
Melek Mosso'ya Musa Orhan davasında hapis istemi
14:48 31.01.2023 (güncellendi: 14:58 31.01.2023) Abone ol
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Batman’da intihar eden İpek Er’e cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan Musa Orhan’a hakaret ettiği gerekçesiyle sanatçı Melek Mosso hakkında dava açtı. Mosso’nun 2 yıl 4 aya kadar hapsi istendi.
Melek Mosso, oyuncu Ezgi Mola’nın, Batman’da silahla yaşamına son veren İpek Er’in bıraktığı mektubunda kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ettiği Musa Orhan’a, “tecavüzcü şerefsiz” diyerek hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada mahkum edilmesine sosyal medya hesabından tepki gösterdi. “Ezgi Mola yalnız değildir” etiketiyle paylaşım yapan Mosso, “Tecavüzcüleri koruyan bu sisteme yazıklar olsun” dedi.
T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre;
Mosso'nun paylaşımı üzerine Orhan’ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş
, Mosso hakkında suç duyurusunda bulundu.
Şikayet üzerine başlatılan soruşturmada taraflar uzlaşamayınca Ankara Başsavcılığı, Mosso hakkında, 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret' suçundan iddianame düzenledi.
2 yıl 4 aya kadar hapis istemi
İddianamede, savunmasına yer verilen Mosso, duyarlı bir sanatçı olarak her Türk vatandaşı gibi olaya duyarsız kalmasının mümkün olmadığını, yaptığı paylaşımın genel bir paylaşım olduğunu belirtti. Mosso, şikâyetçi Orhan’ı doğrudan hedef almadığını söyledi. İddianamede, paylaşımının, Orhan’a yönelik hakaret niteliğinde olduğu kaydedilen Mosso’nun 2 yıl 4 aya kadar hapsi istendi.
Ankara Başsavcılığı, daha önce de Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah ve Hazal Kaya hakkında Musa Orhan’a hakaret ettikleri gerekçesiyle dava açmıştı.