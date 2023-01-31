https://sputniknews.com.tr/20230131/melek-mossoya-musa-orhan-davasinda-hapis-istemi-1066395484.html

Melek Mosso'ya Musa Orhan davasında hapis istemi

Melek Mosso'ya Musa Orhan davasında hapis istemi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Batman’da intihar eden İpek Er’e cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan Musa Orhan’a hakaret ettiği gerekçesiyle... 31.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-31T14:48+0300

2023-01-31T14:48+0300

2023-01-31T14:58+0300

intihar

ezgi mola

musa orhan

hakaret

türkiye

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Melek Mosso, oyuncu Ezgi Mola’nın, Batman’da silahla yaşamına son veren İpek Er’in bıraktığı mektubunda kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ettiği Musa Orhan’a, “tecavüzcü şerefsiz” diyerek hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada mahkum edilmesine sosyal medya hesabından tepki gösterdi. “Ezgi Mola yalnız değildir” etiketiyle paylaşım yapan Mosso, “Tecavüzcüleri koruyan bu sisteme yazıklar olsun” dedi.T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre; Mosso'nun paylaşımı üzerine Orhan’ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Mosso hakkında suç duyurusunda bulundu.Şikayet üzerine başlatılan soruşturmada taraflar uzlaşamayınca Ankara Başsavcılığı, Mosso hakkında, 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret' suçundan iddianame düzenledi.2 yıl 4 aya kadar hapis istemiİddianamede, savunmasına yer verilen Mosso, duyarlı bir sanatçı olarak her Türk vatandaşı gibi olaya duyarsız kalmasının mümkün olmadığını, yaptığı paylaşımın genel bir paylaşım olduğunu belirtti. Mosso, şikâyetçi Orhan’ı doğrudan hedef almadığını söyledi. İddianamede, paylaşımının, Orhan’a yönelik hakaret niteliğinde olduğu kaydedilen Mosso’nun 2 yıl 4 aya kadar hapsi istendi.Ankara Başsavcılığı, daha önce de Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah ve Hazal Kaya hakkında Musa Orhan’a hakaret ettikleri gerekçesiyle dava açmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230112/ezgi-molaya-destek-veren-hazal-kaya-hakkinda---musa-orhana-hakaret-davasi-acildi-1065684899.html

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