https://sputniknews.com.tr/20230131/marilyn-manson-hakkinda-bir-cinsel-istismar-suclamasi-daha-1066384216.html
Marilyn Manson hakkında bir cinsel istismar suçlaması daha
Marilyn Manson hakkında bir cinsel istismar suçlaması daha
Provokatif tarzıyla bilinen ABD'li müzisyen Marilyn Manson, bir cinsel istismar suçlamasıyla daha karşı karşıya kaldı. Manson hakkında bir kadını 16... 31.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-31T11:30+0300
2023-01-31T11:30+0300
2023-01-31T11:30+0300
dünya
marilyn manson
cinsel istismar
cinsel saldırı
dava
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1f/1066384061_0:0:1800:1014_1920x0_80_0_0_4e92131980f3fa36abda04303015ac75.jpg
Gerçek adı Brian Warner olan ve hakkında pek çok cinsel saldırı suçlaması bulunan ABD'li ünlü müzisyen Marilyn Manson, bir kez daha 'çocuk ve yetişkin cinsel istismarı, cinsel saldırı ve tacizle' suçlandı.New York mahkemesinde açılan davada kimliği belirtilmeyen mağdur, Manson'ın kendisini ilk olarak 1995 yılında, henüz 16 yaşındayken istismar ettiğini belirtti.Kadın, istismarın 19 yaşına kadar devam ettiğini kaydetti.Öte yandan yargı sürecinde Manson'ın 'pedofil takıntıları ve şiddete eğilimli davranışlarının yapım şirketleri tarafından bilindiği' fakat görmezden gelindiği gerçeğiyle kanıtlar desteklendi.Eyalette yürürlüğe giren yeni mevzuat uyarınca cinsel saldırı mağdurları, olayın yaşadığı zaman dilimi gözetilmeden dava açma şansını elde etmişti.Bununla beraber geçen hafta aktör Esme Bianco'nun Manson hakkında tecavüz ve cinsel saldırı suçlamasıyla 2021'de açtığı davada sona gelinmişti.Müzisyen, Bianco ile anlaşmaya varmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20211115/model-sarah-mcneilly-manson-tarafindan-maruz-birakildigi-cinsel-ve-psikolojik-siddeti-anlatti-1050825600.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1f/1066384061_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_c70f78d17aeb03d31b1cc62461f51c1c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
marilyn manson, cinsel istismar, cinsel saldırı, dava
marilyn manson, cinsel istismar, cinsel saldırı, dava
Marilyn Manson hakkında bir cinsel istismar suçlaması daha
Abone ol
Provokatif tarzıyla bilinen ABD'li müzisyen Marilyn Manson, bir cinsel istismar suçlamasıyla daha karşı karşıya kaldı. Manson hakkında bir kadını 16 yaşındayken istismar ettiği suçlamasıyla dava açıldı.
Gerçek adı Brian Warner olan ve hakkında pek çok cinsel saldırı suçlaması bulunan ABD'li ünlü müzisyen Marilyn Manson, bir kez daha 'çocuk ve yetişkin cinsel istismarı, cinsel saldırı ve tacizle' suçlandı.
New York mahkemesinde açılan davada kimliği belirtilmeyen mağdur, Manson'ın kendisini ilk olarak 1995 yılında, henüz 16 yaşındayken istismar ettiğini belirtti.
Kadın, istismarın 19 yaşına kadar devam ettiğini kaydetti.
Öte yandan yargı sürecinde Manson'ın 'pedofil takıntıları ve şiddete eğilimli davranışlarının yapım şirketleri tarafından bilindiği' fakat görmezden gelindiği gerçeğiyle kanıtlar desteklendi.
Eyalette yürürlüğe giren yeni mevzuat uyarınca cinsel saldırı mağdurları, olayın yaşadığı zaman dilimi gözetilmeden dava açma şansını elde etmişti.
Bununla beraber geçen hafta aktör Esme Bianco'nun Manson hakkında tecavüz ve cinsel saldırı suçlamasıyla 2021'de açtığı davada sona gelinmişti.
Müzisyen, Bianco ile anlaşmaya varmıştı.