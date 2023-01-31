https://sputniknews.com.tr/20230131/lavrov-abdli-mevkidasi-blinkenin-kendisine-belirli-mesaj-ilettigini-dogruladi-1066413995.html
Lavrov, ABD’li mevkidaşı Blinken’ın kendisine ‘belirli mesaj’ ilettiğini doğruladı
Lavrov, ABD’li mevkidaşı Blinken’ın kendisine ‘belirli mesaj’ ilettiğini doğruladı
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’li mevkidaşı Antony Blinken'ın Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri aracılığıyla kendisine ‘belirli mesaj’ ilettiğini... 31.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-31T21:18+0300
2023-01-31T21:18+0300
2023-01-31T21:21+0300
dünya
sergey lavrov
rusya
samih şukri
mısır
abd
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Mısırlı mevkidaşı Şukri ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın ilettiği ‘belirli mesajın’ ayrıntılarını paylaştı.Rus diplomat, “Sayın Bakan (Mısır Dışişleri Bakanı Şukri), bu yakınlarda Kahire'yi ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan belirli bir mesaj ilettiğini söyledi. Bunu doğruluyorum. Biz her zaman Rusya'nın mevcut durumu en kapsamlı bağlamında çözmeyi amaçlayan her türlü ciddi (altını çiziyorum) öneriyi dinlemeye hazır olduğunu söyledik. Bu bağlamda Sayın Bakan aracılığıyla iletilen, Rusya'nın durması, Rusya'nın gitmesi gerektiğini ve o zaman her şeyin yoluna gireceğini anlatan mesajını bir kez daha duymuş olduk” diye konuştu.Blinken’ın söz konusu çağrının ikinci kısmını iletmediğine dikkat çeken Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://sputniknews.com.tr/20230131/lavrov-irani-rusya-turkiye-suriye-uclu-formatina-dahil-etmek-icin-anlasmaya-varildi-1066400991.html
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sergey lavrov, rusya, samih şukri, mısır, abd
sergey lavrov, rusya, samih şukri, mısır, abd
Lavrov, ABD’li mevkidaşı Blinken’ın kendisine ‘belirli mesaj’ ilettiğini doğruladı
21:18 31.01.2023 (güncellendi: 21:21 31.01.2023) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’li mevkidaşı Antony Blinken'ın Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri aracılığıyla kendisine ‘belirli mesaj’ ilettiğini doğruladı.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Mısırlı mevkidaşı Şukri ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın ilettiği ‘belirli mesajın’ ayrıntılarını paylaştı.
Rus diplomat, “Sayın Bakan (Mısır Dışişleri Bakanı Şukri), bu yakınlarda Kahire'yi ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan belirli bir mesaj ilettiğini söyledi. Bunu doğruluyorum. Biz her zaman Rusya'nın mevcut durumu en kapsamlı bağlamında çözmeyi amaçlayan her türlü ciddi (altını çiziyorum) öneriyi dinlemeye hazır olduğunu söyledik. Bu bağlamda Sayın Bakan aracılığıyla iletilen, Rusya'nın durması, Rusya'nın gitmesi gerektiğini ve o zaman her şeyin yoluna gireceğini anlatan mesajını bir kez daha duymuş olduk” diye konuştu.
Blinken’ın söz konusu çağrının ikinci kısmını iletmediğine dikkat çeken Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Çağrının ABD ve Batı’nın gerçek çıkarı olan ikinci kısmını ise NATO Genel Sekreteri (Jens) Stoltenberg, Kore Cumhuriyeti’ndeyken açıkladı. Kendisi, yaptığı konuşmalarından birinde Rusya’nın kaybetmesi gerektiğini, Rusya'nın yenilmesi gerektiğini ve Batı'nın Ukrayna'nın kaybetmesine izin veremeyeceğini, zira o zaman Batı'nın kaybetmiş olacağını söyledi. Stoltenberg ayrıca ‘ve tüm dünya kaybedecek’ dedi. Yani, sadece Kuzey Atlantik İttifakı'nın otuz üyesi adına değil, aynı zamanda dünyanın diğer tüm ülkeleri, Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkeleri adına konuşma cesaretini üstlendi.”