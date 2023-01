https://sputniknews.com.tr/20230131/lavrov-abdli-mevkidasi-blinkenin-kendisine-belirli-mesaj-ilettigini-dogruladi-1066413995.html

Lavrov, ABD’li mevkidaşı Blinken’ın kendisine ‘belirli mesaj’ ilettiğini doğruladı

31.01.2023

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Mısırlı mevkidaşı Şukri ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın ilettiği ‘belirli mesajın’ ayrıntılarını paylaştı.Rus diplomat, “Sayın Bakan (Mısır Dışişleri Bakanı Şukri), bu yakınlarda Kahire'yi ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan belirli bir mesaj ilettiğini söyledi. Bunu doğruluyorum. Biz her zaman Rusya'nın mevcut durumu en kapsamlı bağlamında çözmeyi amaçlayan her türlü ciddi (altını çiziyorum) öneriyi dinlemeye hazır olduğunu söyledik. Bu bağlamda Sayın Bakan aracılığıyla iletilen, Rusya'nın durması, Rusya'nın gitmesi gerektiğini ve o zaman her şeyin yoluna gireceğini anlatan mesajını bir kez daha duymuş olduk” diye konuştu.Blinken’ın söz konusu çağrının ikinci kısmını iletmediğine dikkat çeken Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:

