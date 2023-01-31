https://sputniknews.com.tr/20230131/kuzey-kibristan-baris-gucunun-suresini-uzatan-bmye-tepki-1066378439.html

Kuzey Kıbrıs'tan Barış Gücü'nün süresini uzatan BM'ye tepki

Kuzey Kıbrıs'tan Barış Gücü'nün süresini uzatan BM'ye tepki

BMGK'nın Kıbrıs’ta görevli Barış Gücü’nün görev süresini altı ay yerine ilk kez bir yıl süreyle uzatmasına Kuzey Kıbrıs'tan tepki geldi. 31.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-31T06:20+0300

2023-01-31T06:20+0300

2023-01-31T06:24+0300

türkiye

kuzey kıbrıs

barış gücü

bm barış gücü

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Kuzey Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Ada'da görev yapan Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün görev süresini 1 yıl uzatan kararına tepki göstererek Ada'daki taraflardan birine devlet diğerine toplum muamelesi yapılmasının kabul edilemez olduğunu bildirdi.Yapılan açıklamada, kararda "adadaki mevcut gerçeklerden kopuk ifadeler" kullanıldığına dikkat çekildi.“İki kesimli, iki toplumlu federasyon” modeli temelinde müzakerelerin yeniden başlaması gibi ifadelerin Kıbrıs Türk halkının iradesine yönelik büyük bir saygısızlık olduğu vurgulanan açıklamada, “Adadaki tek gerçekçi çözüm, mevcut iki devletin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü temelinde yan yana yaşayabilmeleri için bir anlaşmaya varmalarından geçmektedir” denildi.Statükonun simgesi haline gelmiş Kapalı Maraş konusunda uluslararası hukuk çerçevesinde bir girişim yaparak, ciddi bir açılımda bulunduğu aktarılan açıklamada, bu durumun BMGK'nin acil tepkisine neden olacağı yönünde kararda yer alan tehditkar ifadelerin Kıbrıs Türk halkı tarafından esefle kınandığı bildirildi.BMGK üyelerinin aldıkları karar ve tutumla, mülklerine geri dönmek isteyen Kıbrıslı Rumları engellemeye çalışan Rum tarafının politikalarına açıkça hizmet ettikleri ifade edilen açıklamada, Kuzey Kıbrıs'ıın kendi toprak parçasının kontrolünü bir uluslararası örgütün kontrolüne verilmesini asla kabul etmeyeceği vurgulandı.

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