https://sputniknews.com.tr/20230131/kusadasi-belediyesi-hayal-diyenler-yaniliyor-mars-colony-projesi-icin-ilk-kazma-mayista-vurulacak-1066394636.html

'Kuşadası'nda Mars Colony Projesi için ilk kazma mayısta vurulacak'

'Kuşadası'nda Mars Colony Projesi için ilk kazma mayısta vurulacak'

Kuşadası Belediye Başkan Vekili Atlı, Mars Colony projesini 'hayal' olarak nitelendirenlerin yanıldığını, projeye ilk kazmanın mayıs ayında vurulacağını... 31.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-31T14:23+0300

2023-01-31T14:23+0300

2023-01-31T14:40+0300

kuşadası

mars

yaşam

koloni

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Kuşadası Belediye Başkan Vekili Hayati Atlı, Kuşadası Belediyesi tarafından yaşama geçirilecek olan Mars Colony projesine ilişkin AK Parti Kuşadası İlçe Başkanı Mustafa Gökçe’nin sözleri ile ilgili olarak açıklama yaptı.‘Belediye Başkanımızın vizyon projesini hazmedemiyor’Atlı açıklamasında, "AK Parti Kuşadası İlçe Başkanlığı yine siyasi nezaketten uzaklaştığı gibi gerçeklerden de uzaklaşarak kurduğu hayal dünyasında yaşamaya devam ediyor. Doğrusunu söylemek gerekirse sosyal medyadan yapılan açıklamaya ve seçim yaklaştıkça hırçınlaşan tavırların Kuşadası’na verdiği zararı görmemelerine şaşırmadık. Etik değerlerden ve nezaketten uzaklaşan Gökçe ve boş konuşan ekibi Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel’in vizyon projesini hazmedemiyor. Gökçe’nin bilmesi gerekir ki siyasetin hafızası sandığı kadar kötü değil. Kuşadası’nın dünya markası olması için taş üstüne taş koyan herkes hafızalarda kayıtlı kalır. Ama kendisi şu an milletvekilliği sevdalısı olduğu için akıl tutulması yaşıyor ve gerçekleri göremiyor" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20220526/kusadasinda-uzay-tatili-turistler-kapsulde-kalacak-yiyecekleri-astronot-getirecek-1056691491.html

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