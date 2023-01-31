https://sputniknews.com.tr/20230131/kuresel-altin-talebi-11-yilin-zirvesinde-1066385312.html

Küresel altın talebi 11 yılın zirvesinde

Küresel altın talebi 11 yılın zirvesinde

Küresel altın talebi, küresel ekonomiye ilişkin endişelerin yatırımcıları değerli metale yönlendirmesi ve merkez bankalarının alımlarını artırmasının etkisiyle... 31.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-31T12:00+0300

2023-01-31T12:00+0300

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merkez bankası

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Dünya Altın Konseyi'nin, 2022 yılına ilişkin "Küresel Altın Trendleri" raporu yayımlandı.Rapora göre, merkez bankalarının ve özel yatırımcıların güçlü alımları geçen yıl altında yıllık talebi 2011’den beri en yüksek seviyesine çıkardı.Küresel altın talebi, 2022’de bir önceki yıla göre yüzde 18 artarak 4 bin 741 bin tona, toplam altın arzı da yüzde 2 yükselişle 4 bin 754,5 tona ulaştı.Güçlü yıllık toplam, geçen yılın dördüncü çeyreğinde bin 337 tonluk rekor taleple desteklendi.2022’de mücevher talebi yüzde 3 düşüşle yaklaşık 2 bin 86 tona indi.Geçen yıl yatırım amaçlı altın (sikke ve külçe altın) alımında artış oldu. Yatırım amaçlı altın alımı (tezgâh üstü piyasalar hariç), geçen yıl 2021’e göre yüzde 10 artarak 1.107 tona ulaştı.Dünya Altın Konseyi raporuna göre, merkez bankalarının altın alımı geçen yıl bir önceki yıla göre 450 ton artarak 1967’den beri en yüksek seviye olan 1.136 tona çıktı. Merkez bankalarının alımlarının çoğu rapor edilmedi.Türkiye'nin altın talebi yüzde 38 arttıÖte yandan, Türkiye'nin yatırım amaçlı altın talebi (sikke ve külçe altın) de geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 38 artarak yaklaşık 85 ton oldu. Ülkenin mücevher olarak altın talebi ise geçen yıl 2022’ye göre yüzde 8 artarak 36,7 tona ulaştı.Bu arada, Londra Külçe Piyasası Birliği (LBMA) göre, altının ons fiyatı dördüncü çeyrekte hızlı artışın etkisiyle ortalama 1.800 dolar seviyesine yükseldi.

https://sputniknews.com.tr/20230131/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1066380291.html

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