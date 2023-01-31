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Koruma altındaki piramide tırmanan turiste sopalı saldırı
Koruma altındaki piramide tırmanan turiste sopalı saldırı
Meksika’nın Yucatan eyaletinde yer alan koruma altındaki Kukulcan Tapınağı adlı piramidin zirvesine tırmanan turist, sopalı saldırıya uğradı. 31.01.2023, Sputnik Türkiye
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yaşam
meksika
turist
piramit
sopa
saldırı
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Meksika'nın Yucatan eyaletinde yer alan Chichen Itza arkeolojik bölgesinde bulunan ve dünyanın yedi harikasından biri olan, koruma altındaki Kukulcan Tapınağı adlı piramide tırmanan turist sopalı saldırıya uğradı. Piramidin zirvesine tırmanan Polonyalı turist, görevliler tarafından aşağı indirilmesinin ardından çevredekilerin büyük tepkisiyle karşılaşırken, bir kişi ise elindeki sopa ile turistin kafasına vurdu.Polonyalı turist 12 saat gözaltında tutulduMeksika Ulusal Tarih Enstitüsü (INAH) tarafından yapılan açıklamada, Polonyalı turistin kültürel mirasa zarar verdiği için gözaltına alındığı aktarıldı. Tutuklanan turist ifadesinde, piramide fotoğraf çekmek için çıktığını belirtirken, çektiği fotoğrafların sildirildiği ve 12 saatin ardından serbest bırakıldığı belirtildi. Yetkililer ayrıca, turistin 5 bin Meksika pezosu (266 dolar) para cezasına çarptırıldığını açıkladı.Meksika'nın güneyindeki Yucatan eyaletinde yer alan Chichen Itza arkeolojik bölgesi, UNESCO tarafından 1988 yılında Dünya Mirası Listesi'ne alınırken, bölgede bulunan Kukulcan Tapınağı adlı piramit ise 7 Temmuz 2007 tarihinde Çağdaş Dünyanın Yeni Yedi Harikası listesine seçildi.
https://sputniknews.com.tr/20220708/italyanin-onde-gelen-turistik-beldesinde-bikiniyle-dolasanlara-ceza-kesilecek-1058496548.html
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meksika, turist, piramit, sopa, saldırı
meksika, turist, piramit, sopa, saldırı

Koruma altındaki piramide tırmanan turiste sopalı saldırı

00:44 31.01.2023 (güncellendi: 00:48 31.01.2023)
© İHAMeksika’nın Yucatan eyaletinde yer alan koruma altındaki Kukulcan Tapınağı adlı piramidin zirvesine tırmanan turist, sopalı saldırıya uğradı.
Meksika’nın Yucatan eyaletinde yer alan koruma altındaki Kukulcan Tapınağı adlı piramidin zirvesine tırmanan turist, sopalı saldırıya uğradı. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2023
© İHA
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Meksika’nın Yucatan eyaletinde yer alan koruma altındaki Kukulcan Tapınağı adlı piramidin zirvesine tırmanan turist, sopalı saldırıya uğradı.
Meksika'nın Yucatan eyaletinde yer alan Chichen Itza arkeolojik bölgesinde bulunan ve dünyanın yedi harikasından biri olan, koruma altındaki Kukulcan Tapınağı adlı piramide tırmanan turist sopalı saldırıya uğradı.
Piramidin zirvesine tırmanan Polonyalı turist, görevliler tarafından aşağı indirilmesinin ardından çevredekilerin büyük tepkisiyle karşılaşırken, bir kişi ise elindeki sopa ile turistin kafasına vurdu.

Polonyalı turist 12 saat gözaltında tutuldu

Meksika Ulusal Tarih Enstitüsü (INAH) tarafından yapılan açıklamada, Polonyalı turistin kültürel mirasa zarar verdiği için gözaltına alındığı aktarıldı.
Tutuklanan turist ifadesinde, piramide fotoğraf çekmek için çıktığını belirtirken, çektiği fotoğrafların sildirildiği ve 12 saatin ardından serbest bırakıldığı belirtildi.
Yetkililer ayrıca, turistin 5 bin Meksika pezosu (266 dolar) para cezasına çarptırıldığını açıkladı.
Meksika'nın güneyindeki Yucatan eyaletinde yer alan Chichen Itza arkeolojik bölgesi, UNESCO tarafından 1988 yılında Dünya Mirası Listesi'ne alınırken, bölgede bulunan Kukulcan Tapınağı adlı piramit ise 7 Temmuz 2007 tarihinde Çağdaş Dünyanın Yeni Yedi Harikası listesine seçildi.
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