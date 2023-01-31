Kılıçdaroğlu: Verdikleri asgari ücret, Türk-İş'in açlık sınırının altında kaldı

Dost meclislerinde uyarıldım, mafyası var aman başkan dikkatli ol diyenler oldu, samimi kaygılardı. Tabi ki bunları düşünüyorum. Bu sürecin kirli hale geleceğini biliyordum. Silahların gölgesinde siyaset yapmak zorunda kalacağımı biliyordum. Halkım şunu iyi bilsin. Çetelerin bir kısmı Erdoğan'dan önce de verdi. Sürekli bir şeyler değişmiş ama bunlar sistemin içinde kalmışlar. Bunlarla görüştüğüm an aynı zamanda bu çarkın da parçası olacaktım. Asıl panik ne zaman başladı? Uzman ekiplerimiz Hazine'den çalınan paraların peşine düşünce paniğe kapıldılar. 418 milyar doları saptayınca suikast tehditleri gelmeye başladı. Sayıştay'a sesleniyorum. İktidara geldiğimizde yazdığınız raporlarda 418 milyar doları görmezsem görevinizi yerine getirmemişsiniz demektir. Son bir şans vermek için randevu talep edeceğim.