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https://sputniknews.com.tr/20230131/kamuya-borclarin-yapilandirilmasini-da-iceren-kanun-teklifi-plan-ve-butce-komisyonunda-kabul-edildi-1066415730.html
Kamu alacaklarının yapılandırılmasını içeren kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi
Kamu alacaklarının yapılandırılmasını içeren kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi
Kamuya olan borçların yapılandırılmasını da içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. 31.01.2023, Sputnik Türkiye
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tbmm, tbmm plan ve bütçe komisyonu
tbmm, tbmm plan ve bütçe komisyonu

Kamu alacaklarının yapılandırılmasını içeren kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi

22:19 31.01.2023 (güncellendi: 22:41 31.01.2023)
© AASanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2023
© AA
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Kamuya olan borçların yapılandırılmasını da içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
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