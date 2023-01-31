Kamu alacaklarının yapılandırılmasını içeren kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi

© AA Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. © AA

Abone ol

Ayrıntılar geliyor

Kamuya olan borçların yapılandırılmasını da içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.