https://sputniknews.com.tr/20230131/kamuya-borclarin-yapilandirilmasini-da-iceren-kanun-teklifi-plan-ve-butce-komisyonunda-kabul-edildi-1066415730.html
Kamu alacaklarının yapılandırılmasını içeren kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi
Kamu alacaklarının yapılandırılmasını içeren kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi
Kamuya olan borçların yapılandırılmasını da içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. 31.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-31T22:19+0300
2023-01-31T22:19+0300
2023-01-31T22:41+0300
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tbmm, tbmm plan ve bütçe komisyonu
tbmm, tbmm plan ve bütçe komisyonu
Kamu alacaklarının yapılandırılmasını içeren kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi
22:19 31.01.2023 (güncellendi: 22:41 31.01.2023) Abone ol
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Kamuya olan borçların yapılandırılmasını da içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.